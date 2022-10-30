Худший месяц года: астролог рассказал, в какие дни ноября лучше не планировать поездки

Ноябрь будет худшим месяцем года для планирования путешествий или поездок. За весь месяц лишь несколько дней будут благоприятными для путешествий. Об этом в интервью Главреду рассказал известный астролог Влад Росс.

"В ноябре Марс будет ретроградным, а Юпитер – статичным во второй половине месяца. Меркурий одновременно будет делать несколько напряженных аспектов, а 8 ноября состоится лунное затмение. Поэтому ноябрь – худший месяц этого года для поездок", - рассказал астролог.

Как отметил Росс, самые неблагоприятные дни для любых поездок: 1-2, 7-9, 11, 19-25, 29 ноября.

В то же время, по его прогнозу, в некоторые дни поездки будут благоприятными:

на море и к водоему-3-4, 12-14, 30 ноября;

в дома отдыха и санатории – 4, 30 ноября;

в горы – 26-27 ноября;

пешие походы и поездки на дачу – 5-6 ноября;

близкие путешествия – 10 ноября;

поездки с целью развлечений (на аттракционы, в театры, знаменитые города) – 15-16 ноября;

на тренинги и семинары – 28 ноября;

деловые поездки и командировки – 17-18, 26-27 ноября.

Ранее Влад Росс рассказывал, что категорически нельзя делать в ноябре, чтобы не потерять деньги.

Также астрологи прогнозировали, что четыре представителя зодиакального круга найдут свое счастье в любви в наступающем 2023 году. Они смогут встретить человека, с которым захотят построить прочные отношения и связать свою судьбу.

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