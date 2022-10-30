Худший месяц года: астролог рассказал, в какие дни ноября лучше не планировать поездки

За весь месяц лишь несколько дней будут благоприятными для планирования путешествий или поездок.
Ноябрь будет худшим месяцем года для планирования путешествий или поездок. За весь месяц лишь несколько дней будут благоприятными для путешествий. Об этом в интервью Главреду рассказал известный астролог Влад Росс.
"В ноябре Марс будет ретроградным, а Юпитер – статичным во второй половине месяца. Меркурий одновременно будет делать несколько напряженных аспектов, а 8 ноября состоится лунное затмение. Поэтому ноябрь – худший месяц этого года для поездок", - рассказал астролог.
Как отметил Росс, самые неблагоприятные дни для любых поездок: 1-2, 7-9, 11, 19-25, 29 ноября.
В то же время, по его прогнозу, в некоторые дни поездки будут благоприятными:
- на море и к водоему-3-4, 12-14, 30 ноября;
- в дома отдыха и санатории – 4, 30 ноября;
- в горы – 26-27 ноября;
- пешие походы и поездки на дачу – 5-6 ноября;
- близкие путешествия – 10 ноября;
- поездки с целью развлечений (на аттракционы, в театры, знаменитые города) – 15-16 ноября;
- на тренинги и семинары – 28 ноября;
- деловые поездки и командировки – 17-18, 26-27 ноября.
Ранее Влад Росс рассказывал, что категорически нельзя делать в ноябре, чтобы не потерять деньги.
Также астрологи прогнозировали, что четыре представителя зодиакального круга найдут свое счастье в любви в наступающем 2023 году. Они смогут встретить человека, с которым захотят построить прочные отношения и связать свою судьбу.
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