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"Риск массированной атаки": астролог спрогнозировала подлые удары оккупантов по Украине в марте

4 марта 2023, 11:15
Как прогнозирует известный астролог Ольга Медвецкая, есть вероятность, что ближе к концу первого месяца весны украинцы услышат приятные известия.
Взрывы, Медвецкая
Астролог Ольга Медвецкая / фото ua.depositphotos.com и скриншот из видео

Ближе к середине марта украинцы снова будут подвергаться опасности ракетных атак страны-агрессора, РФ. Такой прогноз опубликовала известная астролог Ольга Медвецкая на своей странице в соцсети Instagram.

"Около 15 марта (+/- пять дней) есть риск массированной атаки на Украину. При этом возможное применение запрещенных видов оружия. в том числе химического. Это может быть и/или с использованием методов нечестной борьбы, усиление лжи в мировых СМИ или запуск нового фейка, провокации со стороны врага", - сказала она.

По прогнозу Медвецкой, при пристальном взгляде на звезды она видит, что те предсказывают непростую ситуацию на фронтах украино-российской войны.

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Также астролог отметила, что в период с 15 до 20 марта стоит ожидать, что оккупанты будут бить по энергетической сфере. Также возможны по объектам транспортной системы.

Но все же, говорит Медвецкая, есть вероятность, что ближе к концу месяца украинцы услышат приятные известия ‒ либо фронтовые, либо от западных партнеров:

"Думаю, что это все-таки будут "вести с полей", потому что это должны быть практические, долгосрочные и спланированные действия с позитивным результатом", ‒ подытожила она.

Напомним, ранее астролог Ольга Медвецкая отмечала, что российские захватчики могут осуществить массовую атаку на территорию Украины запрещенным оружием около 15 марта (плюс-минус пять дней). В частности, есть угроза поражения химическим оружием.

До того астролог Влад Росс спрогнозировал, что в марте 2023 года может произойти контрнаступление ВСУ, а оккупантов ждет провал. По его словам, это будет кардинально переломный месяц.

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астрология война России и Украины
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