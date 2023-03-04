"Март будет "горячим": астролог назвал срок завершения войны

Освобождение Крыма произойдет быстрее, а вот вопрос оккупированных территорий Донбасса затянется на годы.

Астролог назвал срок завершения войны/ 36 ОМБП имени контр-адмирала Михаила Белинского, ua.depositphotos.com

Самая горячая фаза войны завершится в мае 2023 года. Однако часть территорий Украине удастся освободить раньше, а часть будет оставаться оккупированной еще на протяжении не одного года.

Вопрос так называемых "ДНР" и "ЛНР" может затянуться на 4-6 лет, а вот Крым удастся деоккупировать гораздо быстрее. Такой прогноз сделал астролог, хиромант и специалист системы архитектурного планирования Васту-шастра Владимир Бадиян, сообщает ТСН.uа.

"Война должна закончиться в середине или конце мая текущего года. Но имеется в виду самая горячая ее фаза. Вопросы относительно так называемых "ДНР" и "ЛНР" могут стоять еще долго – до 4-6 лет. Речь идет не об определенных военных эскалациях, а, скорее всего, об особом статусе. С Крымом вопрос решится быстрее – уже в этом году", – прогнозирует астролог.

видео дня

Также он рассказал, чего ждать в марте. По его словам, первый месяц весны этого года будет "горячим", однако не "горячее", чем был февраль.

"99%, что нового наступления не будет", – отмечает астролог.

Что касается опасности новых ракетных ударов со стороны российских оккупантов, то в этом вопросе будет "свет в конце тоннеля", говорит Бадиян. Согласно его прогнозу, будут "прилеты", но они не нанесут сильного вреда нашей энергетике.

Напомним, астролог Ольга Медвецкая отмечает, что российские захватчики могут осуществить массовую атаку на территорию Украины запрещенным оружием около 15 марта (плюс-минус пять дней). В частности, есть угроза поражения химическим оружием.

Ранее астролог Влад Росс спрогнозировал, что в марте 2023 года может произойти контрнаступление ВСУ, а оккупантов ждет провал. По его словам, это будет кардинально переломный месяц.

Что стоит учитывать читателю Этот материал – ознакомительного характера, его не следует воспринимать как указание к действию или абсолютную истину. Астрология, гадание, экстрасенсорика, тарология, мольфарство, фэншуй и нумерология не являются академическими науками, их положения и утверждения не могут быть проверены или доказаны научными методами. То же самое касается различных тестов, характеристики человека по имени и тому подобного. Кроме того, прогнозы и гороскопы не всегда сбываются, а совпадения могут быть случайными.

Читайте также: