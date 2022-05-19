Рианна стала мамой: что известно

Певица Рианна родила от репера ASAP Rocky / Miles Diggs

Американская певица Рианна официально стала мамой.

По данным Page Six, звезда родила своего первого ребенка, мальчика, от бойфренда-рэпера A$AP Rocky 13 мая в Лос-Анджелесе.

Page Six сообщила о беременности Рианны в конце января после того, как появились фотографии 34-летней певицы, с гордостью демонстрирующей свой животик во время прогулки с 33-летним Рокки в Гарлеме.

Рианна и рэпер встречаются с начала 2020 года. Они обнародовали свой роман в ноябре того же года.

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Рэпер, чье настоящее имя Раким Майерс, рассказал еще в мае о том, что был бы невероятным, удивительным отцом.

Тем временем Рианна предсказывала, что станет "психомамой".

"Я чувствую, что именно такой мамой я буду. Свихнувшаяся на этом", — пошутила она для Elle в марте.

Напомним, Кайли Дженнер 2 февраля стала матерью во второй раз. У нее уже есть дочь Шторм (Сторми) от рэпера Трэвиса Скотта (Жак Берман Уэбстер II).