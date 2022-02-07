УкрРус
Читать на украинском
  1. Главная
  3. Новости

Кайли Дженнер родила второго ребенка от репера Трэвиса Скотта

7 февраля 2022, 11:02
Прослушать новость
Остановить

В клане Кардашьян-Дженнер появился еще один малыш.

Кайли Дженнер стала мамой во второй раз / instagram.com/kyliejenner

24-летняя модель, бизнеследи и светская львица Кайли Дженнер стала мамой во второй раз.

Об этом девушка сообщила на своей странице в Instagram. Дженнер опубликовала черно-белое фото, на котором изображена крохотная ладошка новорожденного малыша, которую крепко держит его старшая сестра.

Кайли родила второго ребенка от репера Трэвиса Скотта, который также является и отцом ее первенца - 4-летней Сторми.

Молодые люди состоят в отношениях с 2017 года, однако, несмотря на пять лет вместе и двоих общих детей, узаконивать свою связь не торопятся.

Согласно посту Кайли Дженнер в Instagram, у нее и Скотта 2 февраля 2022 года родился сын. В комментариях новоиспеченную маму поздравляют известные медийные личности, в том числе члены семейства Кардашьян-Дженнер.

Реклама
Первое фото новорожденного сына Кайли Дженнер / instagram.com/kyliejenner

Читайте такжеРианна беременна первенцем - первые фото

Ранее сестра Кайли, Хлои Кардашьян, обнажила идеальную грудь и рельефный пресс.

Другие интересные новости:

viber
шоу-бизнес Кайли Дженнер новости шоу бизнеса
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Реклама
Популярное
Успех и счастье следуют по пятам: назван самый удачный период 2022 годаУспех и счастье следуют по пятам: назван самый удачный период 2022 года И повод не нужен: названы 3 невыносимых скандалиста гороскопаИ повод не нужен: названы 3 невыносимых скандалиста гороскопа Соврет, и глазом не моргнет: топ-4 самых лживых знака ЗодиакаСоврет, и глазом не моргнет: топ-4 самых лживых знака Зодиака Сказочный сиреневый маникюр весна 2022, в который невозможно не влюбитьсяСказочный сиреневый маникюр весна 2022, в который невозможно не влюбиться Какие продукты по-максимуму укрепляют суставы - комментарий диетологаКакие продукты по-максимуму укрепляют суставы - комментарий диетолога
11:03

В Украине накрыли банду "черных фармацевтов": убивали онкобольных липовыми лекарствами

11:03

Гороскоп Таро на неделю 7-13 февраля: Львам – большая удача, Весам – трудности, Козерогам – козни недруговВидео

11:02

Кайли Дженнер родила второго ребенка от репера Трэвиса Скотта

10:56

До 60 тысяч в сутки: в Минздраве назвали сроки резкого COVID-всплеска в Украине

10:40

Невероятная история близнецов: на Львовщине дети родились в разные дни и в разных местах

Реклама
10:39

До операторов не дозвониться, деньги не возвращают: в ПриватБанке произошел сбой

10:32

Если РФ вторгнется в Украину, Северный поток-2 никогда не будет запущен - помощник Байдена

10:01

От 300 гривен и выше: в Украине взлетели цены на сыр

09:57

Для выхода на пенсию ужесточили требования: украинцам назвали новый страховой стажВидео

09:45

Лунный гороскоп на неделю 7-13 февраля: Львам – сплетни, Козерогам – важное знакомство, Ракам – деньгиВидео

09:44

Тысяча гривен за вакцинацию от COVID-19: как будут платить подросткам

08:59

Вторжение в Украину "будет стоить очень дорого": Шольц пригрозил РФВидео

08:50

"Нагло врут в глаза": украинские заробитчане рассказали, как их обманывают с работой в Польше

08:41

Финансовый гороскоп на неделю 7-13 февраля: Львам – интриги недругов, Девам – большой куш, Рыбам - кражаВидео

08:32

Украину атакует ледяной фронт: синоптик назвала сроки резкого потепленияВидео

08:27

Коронавирус в Украине 7 февраля: выявили более 23 тысяч новых больных

08:17

Сон с воскресенья на понедельник: вещий ли он и о чем может предупреждать

07:51

"Разнесем Киев ракетами": пропагандисты Лукашенко грозят украинцам войнойВидео

07:33

Макрон хочет стать героем, спасшим Украину от вторжения РФ - РoliticoВидео

07:26

"Играем" с ковром: 4 способа его необычного использования в интерьереВидео

Реклама
07:01

Байден и Макрон поговорили об Украине и обсудили наращивание сил РФ возле украинских границ

06:35

Встреча Макрона и Путина в РФ: стало известно, что президент Франции хочет сказать хозяину Кремля

06:29

Путин не боится Кадырова, а завидует емумнение

06:01

В моду на весну-лето 2022 вернулись немного легкомысленные юбки из романтичных 60-хФотоВидео

05:40

Как правильно разморозить мясо: 3 ошибки, которые совершают все хозяйкиВидео

05:01

Внезапно ворвется безумная жара: украинцам пообещали теплую веснуВидео

04:22

Минутный способ сделать душевую перегородку сияющей с помощью подручного средстваВидео

03:52

Дерево любви: почему оно обязательно должно быть в каждом доме

03:13

Дочь Заворотнюк рассказала, кто был на фото в машине с Чернышевым

02:50

Эксперт объяснила, почему вредно отсыпаться на выходных

02:14

Чтобы пес не "выгуливал хозяина", и почему нельзя на полный желудок: как правильно выгуливать собаку

01:47

Военная техника в Беларуси подошла к границе Украины: новые снимки

01:16

Пищевые привычки из СССР: почему от них нужно срочно избавитьсяВидео

00:51

Приметы на 7 февраля: что нельзя делать и как не попасть в бедуВидео

00:19

Гороскоп на сегодня, 7 февраля 2022: Близнецам – сюрпризы, Скорпионам – обман, Стрельцам – успех в деньгахВидео

00:02

Голос країни-12 - 3 выпуск слепых прослушиваний: кто пополнил команды звездных тренеровВидео

06 февраля, воскресенье
23:53

Выяснилось, какие продукты категорически нельзя есть на ужин

23:25

В Украину идет капризная погода: дожди с мокрым снегом и солнцеВидео

22:58

Зубриха Манька через ограждение на границе "прорвалась" из Беларуси в ПольшуВидео

22:33

Возможность вторжения России оценивается как низкая - Резников

Реклама
22:30

В Киеве прошел Марш Единства с участием иностранцев: мир против вторжения России

22:18

К Земле летит огромный астероид: дата приближения

22:11

Удивительные сырные блинчики с секретной начинкой: восхитительный рецепт на Масленицу 2022Видео

22:03

Melovin начал встречаться с девушкой: певец показал свою избранницу

21:48

Какие привычки крадут счастье в доме и финансовый достатокВидео

21:28

Макрон признался, чего ожидает от встречи с Путиным в Москве

21:04

Мальчик упал в 30-метровый колодец и провел там 5 дней - ребенок умер в больницеВидео

20:43

Руслана Писанка загремела в больницу после падения: врачей нет, к ноге прикрепили гирю

20:27

Как легко уснуть при коронавирусе: советы врачей

20:16

Запуск СП-2 и газовый удар по Европе: Украина заявила об уроке для ЕС и предупредила о рискахВидео

O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив
©2002-2022, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
Мы используем cookies
Принять