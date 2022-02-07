Кайли Дженнер родила второго ребенка от репера Трэвиса Скотта

Кайли Дженнер стала мамой во второй раз / instagram.com/kyliejenner

24-летняя модель, бизнеследи и светская львица Кайли Дженнер стала мамой во второй раз.

Об этом девушка сообщила на своей странице в Instagram. Дженнер опубликовала черно-белое фото, на котором изображена крохотная ладошка новорожденного малыша, которую крепко держит его старшая сестра.

Кайли родила второго ребенка от репера Трэвиса Скотта, который также является и отцом ее первенца - 4-летней Сторми.

Молодые люди состоят в отношениях с 2017 года, однако, несмотря на пять лет вместе и двоих общих детей, узаконивать свою связь не торопятся.

Согласно посту Кайли Дженнер в Instagram, у нее и Скотта 2 февраля 2022 года родился сын. В комментариях новоиспеченную маму поздравляют известные медийные личности, в том числе члены семейства Кардашьян-Дженнер.

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Первое фото новорожденного сына Кайли Дженнер / instagram.com/kyliejenner

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Ранее сестра Кайли, Хлои Кардашьян, обнажила идеальную грудь и рельефный пресс.

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