Рианна беременна первенцем - первые фото

Певица ждет ребенка от бойфренда, репера ASAP Rocky.
Американская певица барбадосского происхождения Рианна скоро станет мамой.
В Сети появились трогательные кадры, на которых певица гуляет по улицам Нью-Йорка уже с весьма внушительным животиком. И это не очередная "утка" - автором снимков является Майлз Дигз - известный американский фотограф селебритис.
На снимках будущая мама одета в голубые джинсы с заниженной талией, розовый пуховик из-под которого выбиваются множество украшений, подчеркивающих ее животик.
Для 33-летней Рианны и ее бойфренда репера ASAP Rocky (Раким Майерс) это будет первый ребенок. Пара начала встречаться в 2021 году, до этого их связывала многолетняя дружба.
Перед Новым годом ходили слухи о том, что певица и Майерс поженились, однако пара решила оставить это без комментариев. Молчат они и об интересном положении Рири.
Однако новость, помимо весьма очевидных фото, уже потдвердили топовые интернет-издания, например People.
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