Рианна беременна первенцем - первые фото

Рианна ждет ребенка - теперь официально / Коллаж - instagram.com/badgalriri / instagram.com/diggzy

Американская певица барбадосского происхождения Рианна скоро станет мамой.

В Сети появились трогательные кадры, на которых певица гуляет по улицам Нью-Йорка уже с весьма внушительным животиком. И это не очередная "утка" - автором снимков является Майлз Дигз - известный американский фотограф селебритис.

На снимках будущая мама одета в голубые джинсы с заниженной талией, розовый пуховик из-под которого выбиваются множество украшений, подчеркивающих ее животик.

Для 33-летней Рианны и ее бойфренда репера ASAP Rocky (Раким Майерс) это будет первый ребенок. Пара начала встречаться в 2021 году, до этого их связывала многолетняя дружба.

Перед Новым годом ходили слухи о том, что певица и Майерс поженились, однако пара решила оставить это без комментариев. Молчат они и об интересном положении Рири.

Реклама

Однако новость, помимо весьма очевидных фото, уже потдвердили топовые интернет-издания, например People.

Читайте такжеMaruv заподозрили в беременности

Ранее украинский певец Роман Сасанчин показал фотографии с крещения его новорожденной дочери.

Другие интересные новости: