Роман Сасанчин крестил новорожденную дочь - первые кадры таинства

Певец показал, как прошел первый выход в свет его одномесячной дочери Элизабет.
За день до Нового 2022 года украинский певец, победитель проектов Голос.Діти и Голос країни Роман Сасанчин впервые стал отцом. Его супруга Иванка подарила артисту дочь Элизабет.
Меньше чем через месяц после появления малышки на свет, новоиспеченные родители приняли решение крестить дочь.
Таинство произошло в одной из церквей города Тернополь. Кроме крестных дочери Сасанчина на обряде также присутствовали его родители и друзья пары.
После крещения Элизабет, молодые родители, крестные, друзья и родственники отправились отмечать это событие и первый светский выход Элизабет в ресторан.
Умилительным видео этого святого для Романа Сасанчина, его жены Иванки и дочери, артист поделился на своей странице в Instagram. Стоит отметить, что несмотря на сложности первого месяца, какие обычно бывают у родителей новорожденных, на крещении и певец, и его супруга выглядят бодрыми и крайне счастливыми.
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