Укр
Читать на украинском
  1. Новости
  3. Новости

РФ всю ночь била ракетами по Украине: все последствия атаки на Киев и регионы

Анна Ярославская
25 ноября 2025, 09:55обновлено 27 ноября, 21:48
1130
Украина ликвидирует последствия ночного удара. Есть погибшие, раненые и повреждённая инфраструктура.
Последствия атаки РФ на Украину
Стали известны последствия атаки РФ на Украину / Коллаж: Главред, фото: ГосЧС

Кратко:

  • РФ атаковала Киев и область, Одесчину, Черниговщину и Черкасчину
  • Основная цель удара — энергетическая инфраструктура

В ночь на 25 ноября и утром во вторник российская армия нанесла ракетно-дроновый удар по Украине. Последствия зафиксированы в Киеве и ряде областей Украины. Есть жертвы, пострадавшие и разрушения.

По данным мониторингового канала monitor, враг атаковал ударными БПЛА Киев и Киевщину, также Одесскую и Черниговскую области. Несколько имитационных БПЛА пересекли госграницу с Молдовой и Румынией.

видео дня

Сообщается, что оккупанты запустили по меньшей мере 4хбаллистические ракеты "Искандер" по Киеву и Киевщине из Брянской области.

Также армия РФ применила около четырех ракет "Кинжал" в направлении Киева.

Кроме того, столица была атакована крылатыми ракетами морского базирования "Калибр".

РФ применила по меньшей мере 10 крылатых ракет, в основном наземного базирования 9м727-729 "Искандер-К" по Киеву.

"Основной целью врага была энергетическая инфраструктура", - говорится в сообщении.

откуда запускают ракеты по Украине, ракеты
Откуда РФ запускает ракеты по Украине / Инфографика: Главред

Атака на Киев

По последним данным, в столице в результате российского удара уже 6 погибших, 13 пострадавших, среди которых один ребенок. 18 человек удалось спасти.

Подразделения ГосЧС продолжают ликвидацию последствий и оказание помощи пострадавшим. Психологическую поддержку получили 57 человек.

В Святошинском районе в результате попадания рядом с 4-этажным складским зданием обнаружены тела 4 погибших, еще 3 человека ранены. Пожар ликвидирован.

В Печерском и Днепровском районах ведется разбор конструкций в жилых многоэтажках и в гаражном кооперативе.

По последним данным, в Киеве уже 14 пострадавших в результате атаки врага.

"Восемь человек медики госпитализировали, в частности, одного ребенка. Другим оказали помощь на месте или амбулаторно. Погибли 6 жителей Киева", - сообщил мэр Кличко.

  • Последствия атаки на Киев 25 ноября 2025
    Последствия атаки на Киев 25 ноября 2025 Фото: t.me/dsns_kyiv
  • Последствия атаки на Киев 25 ноября 2025
    Последствия атаки на Киев 25 ноября 2025 Фото: t.me/dsns_kyiv
  • Последствия атаки на Киев 25 ноября 2025
    Последствия атаки на Киев 25 ноября 2025 Фото: t.me/dsns_kyiv
  • Последствия атаки на Киев 25 ноября 2025
    Последствия атаки на Киев 25 ноября 2025 Фото: t.me/dsns_kyiv
  • Последствия атаки на Киев 25 ноября 2025
    Последствия атаки на Киев 25 ноября 2025 Фото: t.me/dsns_kyiv
  • Последствия атаки на Киев 25 ноября 2025
    Последствия атаки на Киев 25 ноября 2025 Фото: t.me/dsns_kyiv
  • Последствия атаки на Киев 25 ноября 2025
    Последствия атаки на Киев 25 ноября 2025 Фото: t.me/dsns_kyiv
  • Последствия атаки на Киев 25 ноября 2025
    Последствия атаки на Киев 25 ноября 2025 Фото: t.me/dsns_kyiv
  • Последствия атаки на Киев 25 ноября 2025
    Последствия атаки на Киев 25 ноября 2025 Фото: t.me/dsns_kyiv
  • Последствия атаки на Киев 25 ноября 2025
    Последствия атаки на Киев 25 ноября 2025 Фото: t.me/dsns_kyiv
  • Последствия атаки на Киев 25 ноября 2025
    Последствия атаки на Киев 25 ноября 2025 Фото: t.me/dsns_kyiv
  • Последствия атаки на Киев 25 ноября 2025
    Последствия атаки на Киев 25 ноября 2025 Фото: t.me/dsns_kyiv
  • Последствия атаки на Киев 25 ноября 2025
    Последствия атаки на Киев 25 ноября 2025 Фото: t.me/dsns_kyiv
  • Последствия атаки на Киев 25 ноября 2025
    Последствия атаки на Киев 25 ноября 2025 Фото: t.me/dsns_kyiv
  • Последствия атаки на Киев 25 ноября 2025
    Последствия атаки на Киев 25 ноября 2025 Фото: t.me/dsns_kyiv
  • Последствия атаки на Киев 25 ноября 2025
    Последствия атаки на Киев 25 ноября 2025 Фото: t.me/dsns_kyiv
  • Последствия атаки на Киев 25 ноября 2025
    Последствия атаки на Киев 25 ноября 2025 Фото: t.me/dsns_kyiv
  • Последствия атаки на Киев 25 ноября 2025
    Последствия атаки на Киев 25 ноября 2025 Фото: t.me/dsns_kyiv
  • Последствия атаки на Киев 25 ноября 2025
    Последствия атаки на Киев 25 ноября 2025 Фото: t.me/dsns_kyiv
  • Последствия атаки на Киев 25 ноября 2025
    Последствия атаки на Киев 25 ноября 2025 Фото: t.me/dsns_kyiv
  • Последствия атаки на Киев 25 ноября 2025
    Последствия атаки на Киев 25 ноября 2025 Фото: t.me/dsns_kyiv
  • Последствия атаки на Киев 25 ноября 2025
    Последствия атаки на Киев 25 ноября 2025 Фото: t.me/dsns_kyiv
  • Последствия атаки на Киев 25 ноября 2025
    Последствия атаки на Киев 25 ноября 2025 Фото: t.me/dsns_kyiv
  • Последствия атаки на Киев 25 ноября 2025
    Последствия атаки на Киев 25 ноября 2025 Фото: t.me/dsns_kyiv
  • Последствия атаки на Киев 25 ноября 2025
    Последствия атаки на Киев 25 ноября 2025 Фото: t.me/dsns_kyiv
  • Последствия атаки на Киев 25 ноября 2025
    Последствия атаки на Киев 25 ноября 2025 Фото: t.me/dsns_kyiv

На Дарнице повреждена железнодорожная станция. В сети появились фото последствий:

Последствия атаки на Киев
Последствия атаки на Киев
Последствия атаки на Киев
Последствия атаки на Киев

Также известно, что в Киеве РФ ударила по логистическому центру продуктовых супермаркетов.

1764055365-2464.jpg
Последствия атаки на Киев / Фото: t.me/dsns_kyiv
1764055366-9388.jpg
Последствия атаки на Киев / Фото: t.me/dsns_kyiv

Атака на Киевщину

Как сообщил начальник КОВА Николай Калашник, в Киевской области под удар попали жилые дома и объекты энергетики.

Пострадали четверо жителей области.

В Белой Церкви повреждение получила девушка 2011 года рождения. С диагнозом обломочное ранение поясничного отдела позвоночника, порезами тела и множественными ссадинами она госпитализирована в местную больницу.

В Броварском районе травмированы три человека:

  • женщина 63 лет с закрытой раной руки госпитализирована в местную больницу;
  • женщина 69 лет госпитализирована в больницу с резаными ранами плеча, голени и живота;
  • у мужчины 1989 года рождение осколками иссечено лицо.

В Белоцерковском районе повреждены многоэтажные жилые дома и автомобили.

В Броварском районе возникли пожары складских помещений и производства. Повреждены 25 частных домов и автомобили.

В Обуховском районе повреждены два частных дома.

В Вышгородском районе повреждены частные дома, хозяйственные постройки и автомобиль.

Все оперативные службы работают на местах вражеских атак.

  • Последствия атаки РФ на Киевщину
    Последствия атаки РФ на Киевщину Фото: t.me/Mykola_Kalashnyk
  • Последствия атаки РФ на Киевщину
    Последствия атаки РФ на Киевщину Фото: t.me/Mykola_Kalashnyk
  • Последствия атаки РФ на Киевщину
    Последствия атаки РФ на Киевщину Фото: t.me/Mykola_Kalashnyk
  • Последствия атаки РФ на Киевщину
    Последствия атаки РФ на Киевщину Фото: t.me/Mykola_Kalashnyk
  • Последствия атаки РФ на Киевщину
    Последствия атаки РФ на Киевщину Фото: t.me/Mykola_Kalashnyk

Атака на Черкассую область

Черкасская область также была по ударом РФ.

По враждебным целям работали силы и средства ПВО. В пределах региона обезврежены 15 российских БПЛА, сообщили в Черкасской ОВА.

"Обошлось без травмированных. Это самое главное. Однако в Черкасском районе в результате падения вражеского БПЛА возник пожар. Огнем уничтожен жилой дом. Взрывной волной выбило окна еще в нескольких соседних, а также летней кухне", - говорится в сообщении.

Работают все необходимые службы. Обследование территории продолжается.

  • Последствия атаки на Черкасскую область
    Последствия атаки на Черкасскую область Фото: t.me/cherkaskaODA
  • Последствия атаки на Черкасскую область
    Последствия атаки на Черкасскую область Фото: t.me/cherkaskaODA
  • Последствия атаки на Черкасскую область
    Последствия атаки на Черкасскую область Фото: t.me/cherkaskaODA

Атака на Одесскую область

В Одесской области в результате вражеских атак пострадали шесть человек, среди них – двое детей.

"Вчера вечером и ночью российские войска снова атаковали Одесскую область. Из-за попадания возникли пожары на объектах энергетической и портовой инфраструктуры", - сообщили в ГосЧС.

При ликвидации последствий спасательные работы осложнялись повторными сигналами воздушной тревоги, добавили спасатели. Информация уточняется.

  • Последствия атаки на Одесскую область
    Последствия атаки на Одесскую область Фото: t.me/dsns_telegram
  • Последствия атаки на Одесскую область
    Последствия атаки на Одесскую область Фото: t.me/dsns_telegram
  • Последствия атаки на Одесскую область
    Последствия атаки на Одесскую область Фото: t.me/dsns_telegram
  • Последствия атаки на Одесскую область
    Последствия атаки на Одесскую область Фото: t.me/dsns_telegram
  • Последствия атаки на Одесскую область
    Последствия атаки на Одесскую область Фото: t.me/dsns_telegram
  • Последствия атаки на Одесскую область
    Последствия атаки на Одесскую область Фото: t.me/dsns_telegram
  • Последствия атаки на Одесскую область
    Последствия атаки на Одесскую область Фото: t.me/dsns_telegram

Ракетно-дроновый удар по Киеву 25 ноября - что известно

Как писал Главред, в вечернем обращении 24 ноября президент Украины Владимир Зеленский предупредил о возможной подготовке Россией нового массированного комбинированного удара по территории Украины в ближайшее время. В он призвал украинцев внимательно реагировать на воздушные тревоги и другие угрозы.

В ночь на 25 ноября в Украине объявили воздушную тревогу из-за российской атаки. Позже в Киеве зафиксированы взрывы.

Утром во вторник был зафиксирован взлет российского МиГ-31К - носителя аэробалистической ракеты "Кинжал". Сообщалось об угрозе применения вражеских ракет. Россия повторно совершила комбинированную атаку на столицу.

В ГосЧС сообщили подробности ночной атаки РФ на Киев.

В результате ночных обстрелов российской оккупационной армии в Киеве временно ограничили предоставление услуг теплоснабжения. Есть перебои в работе коммунального транспорта.

Другие новости:

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

война в Украине новости Украины война России и Украины ракетный удар атака дронов
Новости партнеров

Главное за день

Ещё
"Мирный план" скрывает ловушку Кремля: Каллас раскрыла риски

"Мирный план" скрывает ловушку Кремля: Каллас раскрыла риски

21:37Мир
РФ прорвалась, защитники без прикрытия: в ВСУ рассказали, что произошло возле Гуляйполя

РФ прорвалась, защитники без прикрытия: в ВСУ рассказали, что произошло возле Гуляйполя

20:09Фронт
Регионы накроет штормовая погода: синоптики уже предупредили об опасности

Регионы накроет штормовая погода: синоптики уже предупредили об опасности

19:40Синоптик
Реклама

Популярное

Ещё
Китайский гороскоп на завтра 28 ноября: Лошадям - страх, Козлам - разочарование

Китайский гороскоп на завтра 28 ноября: Лошадям - страх, Козлам - разочарование

Трем знакам зодиака безумно повезет: кто разбогатеет в 2026 году

Трем знакам зодиака безумно повезет: кто разбогатеет в 2026 году

Снимется одним движением: как быстро очистить колбасу от шкурки, простой трюк

Снимется одним движением: как быстро очистить колбасу от шкурки, простой трюк

"Это произойдет": Лукашенко вышел с неожиданным заявлением по войне в Украине

"Это произойдет": Лукашенко вышел с неожиданным заявлением по войне в Украине

Гороскоп на завтра 28 ноября: Девам - срыв, Ракам - интересное предложение

Гороскоп на завтра 28 ноября: Девам - срыв, Ракам - интересное предложение

Последние новости

22:48

Даша Малахова раскрыла подробности о своем опыте однополой любви

22:28

Церковная мышь: Седокову адвокаты вывели на чистую воду

22:27

Как завоевать расположение кота - четыре простых и проверенных методаВидео

22:25

"Убивает" двигатель и не только: почему на самом деле не стоит прогревать авто

22:09

Сложная операция: Потап пожаловался на здоровье

Счет идет на недели, "воевалка" Путина иссякнет к весне – ОрешкинСчет идет на недели, "воевалка" Путина иссякнет к весне – Орешкин
22:07

Динамо потерпело фиаско против Омонии - все подробности матча

21:58

"Могут быть слезы": Коляденко внезапно показал "тайную" жену

21:56

"Уже есть избранница": участница "Холостяка" слила правду о Цымбалюке

21:37

"Мирный план" скрывает ловушку Кремля: Каллас раскрыла рискиВидео

Реклама
21:25

Компромат на Трампа могли "слить" россиянам - дипломат раскрыл новые детали

20:57

"Невеста знатная": путинист Киркоров рассказал о бурной личной жизни дочери

20:09

РФ прорвалась, защитники без прикрытия: в ВСУ рассказали, что произошло возле Гуляйполя

19:57

Как очистить лобовое стекло от льда за считанные минуты: простой лайфхак для утра

19:54

Гороскоп Таро на декабрь 2025: Весам - спокойствие, Скорпионам - радость, Стрельцам - удачаВидео

19:40

Регионы накроет штормовая погода: синоптики уже предупредили об опасности

19:34

Ярослава Мудрого дразнили всю жизнь: какой физический недостаток имел князь РусиВидео

19:23

Половина всех пляжей в мире может исчезнуть - ученые предупредили о новой угрозе

19:12

Принесет счастье, достаток и удачу: в какие дни нужно ставить новогоднюю елкуВидео

19:10

Что нужно всегда помнить о Путине и его подельникахмнение

18:54

Не займет много времени: эксперт показала эффективный метод пересадки орхидейВидео

Реклама
18:32

"Фактически линия фронта": назван город, где могут разместить иностранные войска

18:31

Света не будет до 10 часов: Укрэнерго опубликовало новые графики на 28 ноября

18:29

Глава "Укрэнерго" назвал худший сценарий российских ударов по энергетике

17:59

В РФ приняли шокирующее решение по Пугачевой

17:32

"Блокируют врага": Сырский рассказал об успехах ВСУ в Покровске, какая там ситуация

16:56

"Без пауз": глава ОП анонсировал новые переговоры с США по мирному плану

16:52

Придет настоящая зима: синоптик сказал, когда всю Украину начнет засыпать снегом

16:40

Массовые сливы материалов из НАБУ обнаружили еще во время обысков у "решалы" от Бюро Христенко, – эксперт

16:36

"Какое дно": Ханде Эрчел закатила вечеринку в Москве и призналась в любви к РФ

16:31

Доллар ушел в крутое пике, евро стремительно дешевеет: курс валют на 28 ноября

15:55

О химии можно забыть: простое натуральное средство уничтожает плесень мгновенноВидео

15:53

"Мы согласны, но есть условие": Путин сделал громкое заявление об окончании войныВидео

15:51

Развертывание иностранных войск в Украине: в Турции назвали условие

15:44

"Не буду говорить, что самый достойный": KHAYAT потроллил заявление Jerry HeilВидео

15:33

Лукашенко резко раскритиковал мирный план США - что не понравилось диктаторуВидео

15:25

Цены упадут еще до Нового года: базовый продукт станет доступнее для украинцев

15:01

Усиленная магнитная буря атаковала Украину: людям стоит приготовиться к последствиям

14:59

Женщина узнала о невероятных способностях своей овчарки: что научился делать пес

14:53

Поставки РФ отрезали, а оккупантов заблокировали: ВСУ отбивают важный город

14:49

Новогодняя закуска в тарталетках с шикарной начинкой - очень вкусноВидео

Реклама
14:49

Леся Никитюк поделилась трогательным моментом с пятимесячным сыном

14:38

Может заклинить и ржаветь: когда нельзя оставлять авто на "ручнике"

14:33

Власти РФ устроили проблемы Алле Пугачевой - что призошло

14:30

На самом популярном направлении поезда будут курсировать каждый час: раскрыты детали

14:29

Жена тяжелобольного Adam вышла на связь и рассказала о состоянии артиста

14:22

Трем знакам зодиака безумно повезет: кто разбогатеет в 2026 году

14:12

Гороскоп Таро на завтра 28 ноября: Ракам - изобилие, Весам - верность себе

14:02

"Мы не причастны": Олег Винник дал заднюю и сделал громкое заявление

13:55

В шаге от потери Гуляйполя: в Deepstate рассказали о ситуации на фронте

13:54

Всего три движения ножом: как быстро почистить и порезать болгарский перец

Новости Украины
Новости КиеваТелеграм новости УкраиныПенсии в УкраинеМобилизацияПолитика
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп ТароГороскоп на неделюАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайский гороскоп на завтраЛунный календарь 2025
Мода и красота
Окрашивание волосКрасивый маникюрМодные ошибкиНовости модыСоветы от Андре ТанаЖенские стрижки
Экономика
ТарифыКурс валютЦены на продуктыДенежная помощь
Новый год 2026
Год Красной Огненной Лошади — каким будет 2026В чем встречать Новый год 2026Китайский гороскоп на 2026 год
Рецепты
ЗакускиСалатыПростые блюдаЛегкие десертыНапиткиПраздничное меню
Синоптик
Погода на завтраПылевая буряПрогноз погодыМагнитные буриПогода на сегодня
Интересное
Тесты по картинкеОптические иллюзииНародные приметыВсе о шоу-бизнесеГоловоломки
Новости шоу бизнеса
Ани ЛоракКейт МиддлтонАлла ПугачеваМаксим ГалкинНастя КаменскихВиталий КозловскийПотапФилипп КиркоровСофия РотаруЕлена ЗеленскаяОльга Сумская
Культура
Почему Волынскую область не назвали ЛуцкойОткуда на самом деле взялись украинцыПочему именно Киев стал столицей УкраиныКак Россия украла у Украины гимн
Поздравления
С днем рождения дочериС днем рождения женщинеС днем рождения мужчинеС днем рождения сынаС днем рождения подругеС днем рождения, кум
Лайфхаки и хитрости
СтиркаКомнатные растенияВсе о салеУборкаАвто

©2002-2025, Онлайн-медиа Главред - GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. 04080, г. Киев, ул. Кириловская, дом 23. Телефон — (044) 490-01-01. Адрес электронной почты — info@glavred.info. Идентификатор онлайн-медиа в Реестре cубъектов в сфере медиа — R40-01822. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство ГЛАВРЕД, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.

O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив Отчет о прозрачности JTI
Мы используем cookies
Принять