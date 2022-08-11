Результат превосходит ожидания: зачем кладут туалетную бумагу в холодильник

Простой лайфхак избавит вас от серьезной проблемы.
Для холодильника является нормой появление небольшого количества влаги в холодильной камере. Если вода начинает скапливаться в больших количествах на полках, в ящиках для овощей или на продуктах, то это отклонение от нормы и является признаком неисправности.
Перед тем, как обращаться к специалисту, вы можете временно решить проблему, избавившись от излишней влажности самостоятельно.
Для этого и кладут туалетную бумагу в холодильник. Рулон не только впитает в себя все неприятные запахи, но и избавит холодильник от избыточной влажности. Кстати, как избавиться от неприятного запаха мы писали ранее.
Как избавиться от влаги в холодильнике?
Прежде всего нужно не допускать намораживания льда внутри и повышения температуры. Нельзя ставить в холодильник неостывшую пищу – температура повысится, начнет интенсивно работать компрессор, намораживая лед.
Почему в холодильнике образуется конденсат:
- Надолго оставляете холодильник "нараспашку".
- Неплотно прикрываете дверцу.
- Ставите внутрь не до конца остывшие блюда.
- Выставляете слишком низкую температуру на термостате.
- Не закрываете жидкие продукты крышкой (влажность воздуха повышается, излишки влаги выпадают в виде конденсата).
Что делать, если в холодильнике образуется конденсат:
- Можно раз за разом размораживать агрегат, но это только симптоматическое "лечение", не устраняющее саму причину явления.
- В первую очередь необходимо проверить, насколько плотно дверца прилегает к уплотнителю: возможно, произошла разгерметизация камеры, вследствие чего в холодильнике скапливается вода.
- Убедитесь, что все домочадцы соблюдают правила эксплуатации холодильника и никто не ставит на полку, скажем, горячий суп, да еще и без крышки.
- Наконец, проверьте, исправно ли работает дренажная система, не скапливается ли вода в поддонах или на нижних полках. Если сток забит, аккуратно "пролейте" его кипятком, предварительно поставив под слив таз. Крупные помехи (например, кусочки продуктов) можно удалить руками, мелкие вымоются струей воды.
- Если осмотр холодильника не выявил никаких проблем, значит, причина неполадки кроется глубже, лучше обратитесь в службу ремонта.
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