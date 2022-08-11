Результат превосходит ожидания: зачем кладут туалетную бумагу в холодильник

Холодильник / скриншот

Для холодильника является нормой появление небольшого количества влаги в холодильной камере. Если вода начинает скапливаться в больших количествах на полках, в ящиках для овощей или на продуктах, то это отклонение от нормы и является признаком неисправности.

Перед тем, как обращаться к специалисту, вы можете временно решить проблему, избавившись от излишней влажности самостоятельно.

Для этого и кладут туалетную бумагу в холодильник. Рулон не только впитает в себя все неприятные запахи, но и избавит холодильник от избыточной влажности. Кстати, как избавиться от неприятного запаха мы писали ранее.

Как избавиться от влаги в холодильнике?

Прежде всего нужно не допускать намораживания льда внутри и повышения температуры. Нельзя ставить в холодильник неостывшую пищу – температура повысится, начнет интенсивно работать компрессор, намораживая лед.

Почему в холодильнике образуется конденсат:

Надолго оставляете холодильник "нараспашку".

Неплотно прикрываете дверцу.

Ставите внутрь не до конца остывшие блюда.

Выставляете слишком низкую температуру на термостате.

Не закрываете жидкие продукты крышкой (влажность воздуха повышается, излишки влаги выпадают в виде конденсата).

Что делать, если в холодильнике образуется конденсат:

Можно раз за разом размораживать агрегат, но это только симптоматическое "лечение", не устраняющее саму причину явления. В первую очередь необходимо проверить, насколько плотно дверца прилегает к уплотнителю: возможно, произошла разгерметизация камеры, вследствие чего в холодильнике скапливается вода. Убедитесь, что все домочадцы соблюдают правила эксплуатации холодильника и никто не ставит на полку, скажем, горячий суп, да еще и без крышки. Наконец, проверьте, исправно ли работает дренажная система, не скапливается ли вода в поддонах или на нижних полках. Если сток забит, аккуратно "пролейте" его кипятком, предварительно поставив под слив таз. Крупные помехи (например, кусочки продуктов) можно удалить руками, мелкие вымоются струей воды. Если осмотр холодильника не выявил никаких проблем, значит, причина неполадки кроется глубже, лучше обратитесь в службу ремонта.

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