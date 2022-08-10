Находчивые хозяйки кладут в холодильник активированный углоль: в чем хитрость

Холодильник, активированный уголь / скриншот

От неприятного запаха в холодильнике довольно трудно избавиться, но зная простые лайфхаки, вы забудете об этой проблеме.

Для того, чтобы избавиться от неприятною запаха в холодильнике, его нужно для начала помыть. Также вы можете найти источник запаха, но это ничего не даст - обычно он въедается в стенки.

Поэтому после тщательной уборки положите на одну из полок тканевый мешочек с несколькими таблетками активированного угля.

Дело в том, что уголь является природным абсорбентом и прекрасно впитывает в себя различные запахи. Не забывайте менять уголь каждые 7–10 дней.

Как избавиться от неприятного запаха в холодильнике - другие народные методы

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