Находчивые хозяйки кладут в холодильник активированный углоль: в чем хитрость

Небольшая хитрость способна на многое.
От неприятного запаха в холодильнике довольно трудно избавиться, но зная простые лайфхаки, вы забудете об этой проблеме.
Для того, чтобы избавиться от неприятною запаха в холодильнике, его нужно для начала помыть. Также вы можете найти источник запаха, но это ничего не даст - обычно он въедается в стенки.
Поэтому после тщательной уборки положите на одну из полок тканевый мешочек с несколькими таблетками активированного угля.
Дело в том, что уголь является природным абсорбентом и прекрасно впитывает в себя различные запахи. Не забывайте менять уголь каждые 7–10 дней.
Как избавиться от неприятного запаха в холодильнике - другие народные методы
- Ржаной хлеб тоже отлично справляется с ролью борца с неприятным запахом. Нужно просто порезать его на кусочки, разложить по блюдечкам и расставить их по полкам вашего холодильника.
- Рис. Блюдце с горсткой рисовых зерен также поможет удалить неприятный запах.
Лимон. Не менее действенным средством будут дольки свежего лимона или даже корочки этого фрукта.
- Специи. Предотвратить появление неприятного запаха в холодильнике поможет небольшая горстка куркумы, гвоздики или корицы.
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Автор: Сергей Коломиец