Ретроградный Сатурн для всех знаков: у кого на полгода будут заморожены все доходы и планы, а кому светит удача

Что принесет ретроградный Сатурн 2022 для всех знаков зодиака - гороскоп / Фото pixabay.com

С 4 июня 2022 года Сатурн разворачивается в обратное движение и будет ретроградным в течение почти пяти месяцев - до 23 октября. Сатурн оказывает на нас огромное влияние. Его цикл составляет 29,5 лет, а чем медленнее планета - тем более сильное у нее влияние.

Сатурн отвечает за дисциплину и зрелость. Тем людям, которым сейчас 29 или 30 лет, он принесет ответственность в виде брака, рождения ребенка, серьезной работы. А у тех людей, которым сейчас 59-60 лет, начнется второй цикл жизни. Об этом рассказала астролог Анжела Перл на своем Youtube-канале.

По словам специалиста, ретроградный Сатурн принесёт паузу в делах, придется пережить период ожидания, когда, независимо от нашего желания, нужно будет что-то делать, и этого не изменить. Чтобы получить результат, необходимо потратить время, сфокусироваться на чем-то одном, что-то перестроить, переделать, подготовить. Анжела Перл отметила, что это время ожидания необходимо для того, чтобы двинуться вперёд с 23 октября.

Также специалист рассказала, что Ретроградный Сатурн 2022 принесет всем знакам зодиака.

Ретроградный Сатурн 2022 для Овнов

Овнам ретро Сатурн принесет результаты за прошлые труды, но поставит на паузу планы на будущее и замедлит исполнение мечты.

Если вы хотите получить новую должность, перейти на другую работу, переехать, то реализация этих планов задержится до конца октября.

В вашу жизнь вернутся старые друзья.

Ретроградный Сатурн 2022 для Тельцов

Тельцы будут находиться в ожидании новой должности или работы. Возможно нужно будет повысить свою квалификацию, подготовить документы, получить лицензию.

Судебные и юридические вопросы затянутся до октября. Хорошо подавать аппеляцию.

Тельцы проведут переоценку ценностей в вопросах карьеры, работы, брака. В итоге вы можете пожертвовать чем-то, чтобы обрести радость жизни, говорит гороскоп.

Ретроградный Сатурн 2022 - Близнецы

Близнецы будут заниматься вопросами образования и судебными делами. Но лишь после 23 октября представители знака получат решение суда или диплом.

Могут появиться новые финансовые обязательства. Некоторые Близнецы начнут копить деньги для чего-то, что произойдет в конце года.

Возможны задержки с выплатами. Скорее всего деньги Близнецы получат лишь в конце октября.

Ретроградный Сатурн 2022 - Рак

Раки будут заниматься финансовыми вопросами: перефинансирование и погашение кредитов, накопление денег, подсчет бюджета для того, чтобы реализовать какую-то цель. Если вы разводитесь, то нужно будет заниматься разделом имущества. Представители знака будут ожидать выплат от государства до конца октября. Прибыль от бизнеса тоже придется ждать до осени.

Ретроградный Сатурн 2022 - Лев

Сатурн принесет в жизнь Львов человека из прошлого, на которого вы посмотрите другими глазами. Некоторых Львов ждет развод, предупредил гороскоп.

Анжела Перл объяснила, что Сатурн - честная планета. Если отношения хорошие, то Сатурн их скрепит еще больше (например, состоится помолвка). Если отношения в паре плохие, то ретро Сатурн принесет больше отчужденности и холодности, вплоть до того, что люди перестанут разговаривать.

Ретроградный Сатурн 2022 для Дев

Ретро Сатурн принесет Девам решение проблем, которые давно волновали. Наконец-то у вас появится время и силы для того, чтобы заняться здоровьем. Либо появится необходимость это сделать.

Девы выйдут на работу по определенному графику или вернутся в старый коллектив. У тех Дев, у которых есть свой бизнес, появится идея, как его перестроить, чтобы получать больше прибыли.

Ретроградный Сатурн поможет избавиться от вредных привычек, начать правильно питаться, заняться спортом.

В течение этих пяти месяцев Девы поймут истинное отношение партнера. Если ваши отношения настоящие, то Сатурн их скрепит на ближайшие 30 лет, но если в них есть трещина, то скорее всего они развалятся к концу октября.

Ретроградный Сатурн 2022 - Весы

За время ретро Сатурна к Весам могут временно вернуться пожить взрослые дети. Также это может быть ожидание рождения ребенка.

У представителей знака будут меняться планы, связанные с отпуском. Скорее всего не получится куда-то поехать из-за преград и ограничений.

Весы, которые занимаются творчеством, смогут потратить это время на то, чтобы подготовиться к конкурсу. Возможно придется что-то переделывать и улучшать. Окончательный результат будет понятен лишь в конце октября.

Ретроградный Сатурн 2022 - Скорпион

Сатурн отложит до 23 октября переезд или возвращение домой. Также будет некий дискомфорт там, где вы живете (возможно, вы живете с родителями, делаете ремонт и т.д.) Но подобные неприятности будут временными.

Могут увеличится обязательства в отношении более старших членов семьи. Скорпионам нужно будет о них позаботиться.

С некоторыми родственниками возможно охлаждение отношений, ссора или временное расставание.

Ретроградный Сатурн 2022 - для Стрельцов

Стрельцам нужно будет овладеть новыми навыками для того, чтобы получить прибыль и двигаться дальше по жизни. Результат вы получите уже после 23 октября.

Ретро Сатурн будет ограничивать ваши перемещения из-за работы и доходов.

Если у Стрельцов была подработка, то скорее всего она отпадет. Некоторые финансовые потоки будут заморожены.

Стрельцы будут переоценивать свою жизнь: что важно, а от чего можно отказаться.

Некоторые представители знака будут копить деньги на то, что получится купить в конце года.

Ретроградный Сатурн 2022 - Козерог

У Козерогов может быть пауза в доходах. Некоторые представители знака потеряют работу и получат новую лишь в конце октября. Возможно вы будете вкладывать деньги, но прибыль получите со временем. Будут заморожены финансовые потоки.

У представителей знака произойдет переоценка ценностей, они снимут с себя некоторые обязательства. Возможно даже закончатся романтические отношения или бизнес-партнерство.

Ретро Сатурн хорошо использовать для того, чтобы улучшить свою внешность, похудеть, заняться спортом.

Ретроградный Сатурн 2022 для Водолеев

Водолеи могут омолодиться и вернуться к тому образу, который был у них 30 лет назад. Хорошо заняться спортом, питаться в определенном режиме.

Ретро Сатурн - это период ожидания рождения ребенка брака, развода. Вы не сможете развестись или пожениться до конца октября.

У некоторых пар будет вынужденное расставание. Возможно человек в командировке, воюет или вы просто не можете встретиться.

"Для того, чтобы двинуться вперед и начать все заново, вам нужно либо подождать, либо побыть в изоляции, либо освободиться от чего-то, что уже не имеет ценности. Чтобы будущее вошло в вашу жизнь, необходимо расчистить место для новой энергии", - сказала астролог.

Ретроградный Сатурн 2022 - Рыбы

Фокус будет на том, что нужно завершить. Если Рыбы тратили много времени на что-то, то теперь они проведут "ревизию" обязательств и откажутся от того, что уже неважно. Это позволит представителям знака двинуться вперед.

Если вы находитесь за границей, то придется ждать до 23 октября, чтобы вернуться домой. Если, наоборот, вы хотите переехать в другую страну, значит до осени будет продолжаться подготовка.

Астролог посоветовала потратить время ретроградного Сатурна на то, чтобы отдохнуть, выспаться и набраться сил. Некоторые Рыбы будут заниматься волонтерством и благотворительностью.

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