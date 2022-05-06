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Ретроградный Меркурий 10 мая - 3 июня: Рыбам - возвращение домой, Козерогам - долги, Овнам - кража

6 мая 2022, 20:44

Тельцов ждет смена планов, Ракам нужно будет разобраться со своей жизнью, а у Водолеев могут возобновиться отношения с бывшим возлюбленным, говорит гороскоп.

гороскоп, ретроградный Меркурий
Что принесет ретроградный Меркурий 2022 для всех знаков зодиака / Коллаж ua.depositphotos.com

С 10 мая 2022 года Меркурий развернется в обратное движение и будет ретроградным в течение трех недель - до 3 июня. В этот период хорошо заканчивать начатые ранее дела. Не рекомендуется начинать что-то новое. Нежелательно подписывать важные документы и покупать технику. Самыми неблагоприятными будут дни с 10 по 13 мая и с 1 по 3 июня.

Астролог Анжела Перл рассказала на своем Youtube-канале, что ретроградный Меркурий принесет каждому знаку зодиака.

Ретроградный Меркурий 2022 - Овен

Овны вернутся к решению проблемы, которая тянется довольно давно. И в этот раз вопрос нужно закрыть. Сделать это лучше до 3 июня, в крайнем случае - до 19-го.

Хорошее время для того, чтобы пересдать экзамен, продлить лицензию или пропуск, провести перерегистрацию транспорта.

Есть риск потерять или разбить телефон, поломать технику, возможна кража. Удачный момент для того, чтобы помириться с родственниками или соседями.

Ретроградный Меркурий 2022 для Тельца

Тельцов ждет смена планов. Если вы продаете что-то, покупатель может передумать. Если кто-то вам помогал финансово, то во время ретро Меркурия этот человек может передумать и отказаться от своих обязательств.

Будут задержки в прибыли. Изменится источник дохода. Есть шанс вернуться на старую работу. Если вы оформляете договор на покупку, то подписывать документы желательно 3-5 июня. Можно заниматься переоформлением документов и отдавать долги.

Ретроградный Меркурий 2022 для Близнецов

Близнецам нужно будет вернуться к оформлению документов, передоговариваться с людьми. Кто-то может передумать.

Ретроградный Меркурий заставит вас задуматься над тем, чтобы вернуться к старому стилю, сесть на диету, вернуться в прежнюю форму.

Хорошее время для того, чтобы помириться и сойтись со старым возлюбленным, восстановить отношения. Могут позвонить старые друзья.

Ретроградный Меркурий 2022 - Рак

Ракам нужно разобраться со своей жизнью, пересортировать вещи, отказаться от чего-то, чтобы освободить место для новой энергии.

Гороскоп советует закончить дела, до которых ранее не доходили руки.

Откроется тайна из прошлого. Всплывет информация, о которой вы давно забыли.

Некоторые Раки возьмут тайм-аут, чтобы побыть в одиночестве. Ретроградный Меркурий - хорошее время для того, чтобы поехать в отпуск или санаторий.

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Ретроградный Меркурий 2022 - Лев

У Львов могут возникнуть проблемы со связью, интернетом, электричеством. Может потеряться информация.

Если у вас онлайн-бизнес - возможен перенос во времени или отмена запланированных мероприятий.

Кто-то из старых друзей вспомнит о Львах. У некоторых поменяется мечта или цель в жизни.

Ретро Меркурий принесет Львам результат в деле, над которым они работали.

Ретроградный Меркурий 2022 для Дев

Девы вернутся на старую работу, выйдут из отпуска или декрета. На работе вас ждут перемены: поменяется руководство, вернется бывшая коллега.

Могут поменяться правила и условия работы. Нужно будет переделывать проект.

Некоторые Девы отправятся в командировку в то место, в котором уже были.

Ретроградный Меркурий 2022 - Весы

У Весов появится возможность восстановить обучение, пересдать экзамен, пойти на собеседование, пойти получать второе высшее образование.

Возобновятся переговоры с международными партнерами. Если они длятся долго, то ретроградный Меркурий поставит финальную точку.

В судебных делах - пауза, если вы не ждете окончательное решение. В этом случае процесс завершится.

Могут переноситься встречи и поездки, задерживаться и отменяться рейсы.

Лучше не заводить новые отношения, потому что скорее всего впоследствии вы разочаруетесь в человеке.

Ретроградный Меркурий 2022 - Скорпион

Ретро Меркурий повлияет на финансы Скорпионов. Может нагрянуть проверка из налоговой.

Если вы ждете решение банка о кредите или получение государственных денег, то скорее всего вопрос затянется до 3 июня.

В целом, проволочки будут касаться любых чужих денег. Например, если ваш муж или жена ждали прибыль, то выплата задержится. То же самое касается премий и бонусов.

Если у вас есть долги, то вам о них напомнят. В этот период хорошо перефинансировать кредиты.

Может вернуться бывший интимный партнер, возобновятся отношения.

Меркурий может поднять на поверхность психологические травмы - с ними нужно разобраться избавиться от них навсегда.

Ретроградный Меркурий 2022 для Стрельцов

У Стрельцов ретро Меркурий повлияет на отношения с людьми. Вопросы брака, развода, раздела имущества нужно будет обсудить еще раз.

Вернутся старые клиенты. Вы возобновите отношения с организацией и будете переподписывать договор.

В вопросах сделок купли-продажи стоит быть острожными - они могут срываться и переноситься. Лучше подождать до 3 июня.

Стрельцы пересмотрят свое окружение - с кем-то попрощаются. Также в вашу жизнь может вернуться кто-то из старых друзей.

Ретроградный Меркурий 2022 - Козерог

Козероги вернутся на прежнюю работу, объявятся старые клиенты, позвонит экс-руководитель. Некоторым придется переделывать старый проект.

Могут происходить поломки сантехники, электричества и т.д. Нужно будет заниматься ремонтом.

В этот период хорошо заняться здоровьем: провести обследование, сходить к стоматологу. Если у вас есть проблемы со здоровьем, то они о себе заявят.

Если вы должны кому-то денег, то вам о них напомнят. Могут всплыть старые проблемы - их лучше решить во время этого ретроградного Меркурия.

Ретроградный Меркурий 2022 - Водолей

Водолеев ждут заботы, связанные с детьми. Они обратятся к вам за помощью.

У Водолеев будут отношения без обязательств. Может возобновиться роман с бывшим партнером. Не исключены любовные треугольники.

Хороший период для того, чтобы уделить внимание хобби - довязать свитер, дорисовать картину.

Если вы собираетесь в отпуск, то не покупайте билеты на 10 мая и 3 июня - планы могут измениться, будут задержки с рейсами.

Ретроградный Меркурий 2022 - Рыбы

Рыб ждут перемены, связанные с местом жительства, семьей, Родиной.

Если вы собирались куда-то ехать, то планы изменятся, переезд перенесется. Сделка купли-продажи также может отмениться. Не стоит покупать недвижимость до 5 июня. Будьте осторожны с документами - там могут быть ошибки.

Хорошее время для ремонта и перестановки дома. Нежелательно покупать бытовую технику - есть риск поломок.

Во время ретро Меркурия могут найтись старые или потерянные вещи. Если вы уехали из своей страны, то есть шанс вернуться домой.

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