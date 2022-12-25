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Ретроградный Меркурий с 29 декабря по 18 января: что можно и категорически нельзя делать

25 декабря 2022, 02:19
Ретроградный Меркурий меняет планы и тормозит процессы. На три недели придется смириться с неурядицами.
гороскоп, ретроградный Меркурий
Меркурий будет ретроградным с 29 декабря 2022 по 18 января 2023 / Коллаж ua.depositphotos.com

В конце уходящего года Меркурий в третий раз разворачивается в ретроградное движение на три недели. Разворот планеты состоится 29 декабря в знаке Козерога. Астролог Анжела Перл рассказала на своем Youtube-канале, что можно и нельзя делать в тот период, пока планета будет пятиться назад.

По словам специалиста, во время ретро Меркурия планы будут меняться у многих людей независимо от знака зодиака. Кроме того, многие процессы станут на паузу, что-то будет задерживаться и откладываться.

"Но если вы хотите начать что-то очень важное и надолго, то желательно подождать до 7 февраля, пока Меркурий не выйдет из теневого периода", - посоветовала специалист.

Важные и дорогие покупки лучше совершить до 13 февраля. Дело в том, что во время ретро Меркурия нежелательно покупать недвижимость, автомобили или технику (телефоны, компьютеры и т.д.). Если такая необходимость все же есть, то стоит сохранять чеки, чтобы можно было обменять, вернуть или сдать товар. В то же время продавать что-то во время ретроградного Меркурия можно.

Для чего хорош период ретро Меркурия

Период с 29 декабря по 18 января будет удачным для того, чтобы:

  • что-то тщательно обдумать, перепланировать;
  • пересмотреть свои решения;
  • переделать, сделать ремонт;
  • завершить какие-то дела;
  • выбрасывать то, что уже не нужно;
  • вернуться на старую работу или возобновить обучение;
  • подавать апеляцию;
  • торговаться, но не покупать;
  • помириться после ссоры или восстановить отношения после ссоры;
  • вести переговоры;
  • встречаться с людьми, которых вы давно не видели, поехать в те места, в которых были ранее;
  • исправлять ошибки.

Кроме того, во время ретроградного Меркурия можно найти утерянную вещь или посылку.

Ретроградный Меркурий 2022-23 - что нельзя делать

Не стоит подписывать важные документы и начинать важные дела, так как есть риск того, что впоследствии вы передумаете или пожалеете о принятом решении.

Если вы планируете поездку, то не стоит бронировать билеты на 29 декабря или 18 января, так как в даты разворота Меркурия рейсы могут задерживаться, транспорт может сломаться или вы банально забудете паспорт и не сможете никуда поехать. Астролог советует тщательно проверять документы и выезжать в аэропорт или на вокзал заранее.

Заключать брак в дни разворота Меркурия также нежелательно.

Если подписали контракт или вышли на работу по ретро Меркурию, есть риск того, что не все условия будут соблюдены. В результате вы будете разочарованы и скорее всего захотите разорвать договор. В то же время продлевать или возобновлять контракты можно.

Ретроградный Меркурий - очень плохой период для операций, особенно пластических. Если ситуация кризисная и операция необходима, то влияние планеты можно проигнорировать, но если речь идет о несрочном хирургическом вмешательстве, то его желательно перенести на другие даты.

Как сообщал Главред, астролог Влад Росс рассказал, что в 2023 году нас ждет знаковое событие — переход Плутона в знак Водолей. Плутон - медленная планета, она покинет знак Козерога после 15 лет пребывания в нем. Это важное астрологическое событие открывает новую страницу. 2023-й станет годом перехода к новому и пока неизведанному.

Что стоит учитывать читателю

Этот материал - ознакомительного характера, его не следует воспринимать как указание к действию или абсолютную истину. Астрология, гадание, экстрасенсорика, тарология, мольфарство, фэншуй и нумерология не являются академическими науками, их положения и утверждения нельзя проверить или подтвердить научными методами. Это же касается различных тестов, характеристики человека по имени и подобного. Кроме того, прогнозы и гороскопы не всегда сбываются, а совпадения могут быть случайными.

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