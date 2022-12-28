Ретроградный Меркурий 29 декабря - 18 января: Тельцам - примирение, Близнецам - возврат долгов и риск

Козероги - герои ретро Меркурия. С 5 по 7 января представителей этого знака зодиака ждут важные дни, говорит гороскоп.

Что принесет ретроградный Меркурий 2022 для всех знаков зодиака / коллаж ua.depositphotos.com

Под Новый год Меркурий в третий раз развернется в ретроградное движение на три недели. Планета будет пятиться назад с 29 декабря 2022 года по 18 января 2023-го. Астролог Анжела Перл рассказала на своем Youtube-канале, что ретроградный Меркурий принесет каждому знаку зодиака.

Как правильно действовать в период ретро Меркурия, читайте в материале: Ретроградный Меркурий с 29 декабря по 18 января: что можно и категорически нельзя делать.

Ретроградный Меркурий 2023 - Овен

Овнам придется заниматься вопросами работы - нужно будет доделывать, переделывать, завершать. Не исключена командировка в место, в котором вы уже были. Может вернуться старый начальник или сотрудник.

Возможна смена планов и целей в долгоиграющей перспективе.

Ретроградный Меркурий 2023 - Телец

У Тельцов могут откладываться поездки, поменяются планы, не состоится встреча.

О вас вспомнят старые поклонники -ждите от них известия. По ретро Меркурию Тельцам хорошо возобновлять отношения или мириться после ссоры.

Если вы познакомитесь с кем-то в течение этих трех недель, то отношения не продлятся долго, предупредил гороскоп.

Ретроградный Меркурий 2023 - Близнецы

У Близнецов ретро Меркурий повлияет на финансовый сектор. Повторится ситуация, которая уже была. Могут вернуть долги.

Стоит быть внимательным: есть риск потерять кошелек или банковскую карточку.

Также не исключены кризисные ситуации со здоровьем. У Близнецов может проявиться старая болезнь.

Есть шанс возобновить отношения с бывшим возлюбленным.

Ретроградный Меркурий 2023 - Рак

Проблема в браке, которая существует, может снова выйти на первый план. Не стоит молчать - лучше проговорить ситуацию, посоветовала астролог.

Проявятся старые поклонники или вы узнаете о них какую-то информацию.

Удачное время для подачи апелляции и возобновления судебных дел. Берегитесь мошенников.

Ретроградный Меркурий 2023 - Лев

Львы будут совершенствовать рабочий процесс и улучшать качество жизни. Можно затеять ремонт, что-то улучшать, переделывать, ремонтировать.

Удачное время для того, чтобы заняться здоровьем и сходить на регулярное обследование.

Ретроградный Меркурий 2023 - Дева

Девам стоит посвятить время себе и своим удовольствиям. Посмотрите фильм, который уже видели, сходите в место, которое вам нравится. Если собираетесь в отпуск, то стоит отправляться туда, где вы уже были и чувствовали себя там комфортно.

Ждите новостей от детей или перемен в их жизни.

Ретроградный Меркурий 2023 - Весы

Весы будут переезжать или возвращаться домой - в то место, где вы уже жили. Проявятся люди из прошлого - старые друзья, одноклассники.

Также в семье будет в очередной раз обсуждаться какая-то ситуация или проблема.

Ретроградный Меркурий 2023 - Скорпион

Скорпионы возобновят общение с людьми, с которыми были раньше знакомы. Удачное время для того, чтобы пересдать экзамены, восстановить лицензию, вести переговоры.

Не стоит покупать технику в этот период.

Может найтись письмо или посылка, которая была потеряна.

Ретроградный Меркурий 2023 - Стрелец

Планета повлияет на сектор финансов. Стрельцам могут вернуть долг или они сами рассчитаются с долгами. Будет пересмотр финансовых ресурсов. С вами свяжутся коллеги со старой работы. Есть шанс подработки. Может вернуться прежний источник дохода.

Стрельцы снова будут анализировать свои таланты и способности. Меркурий советует поверить в себя.

Ретроградный Меркурий 2023 - Козерог

Козероги - герои ретро Меркурия. Из-за вашего желания или ситуации вокруг будут меняться планы. С 5 по 7 января - важные дни. Вы можете восстановить отношения, помириться, возобновить деловое партнерство.

Козероги займутся собой и захотят вернуть свой прежний образ и стиль.

Ретроградный Меркурий 2023 - Водолей

Удачное время для того, чтобы навести порядок в своей жизни - выбросить все ненужное, убрать в квартире, завершить что-то, что уже не имеет смысла и значения.

Некоторые Водолеи захотят побыть в одиночестве и изоляции.

Ретроградный Меркурий 2023 - Рыбы

Рыбы будут проводить время со старыми друзьями. Ждите "звонков из прошлого".

Вы можете вернуться в организацию, в которой раньше работали, восстановить членство в клубе, продлить абонемент. В то же время у Рыб могут появиться новые желания.

Что стоит учитывать читателю Этот материал - ознакомительного характера, его не следует воспринимать как указание к действию или абсолютную истину. Астрология, гадание, экстрасенсорика, тарология, мольфарство, фэншуй и нумерология не являются академическими науками, их положения и утверждения нельзя проверить или подтвердить научными методами. Это же касается различных тестов, характеристики человека по имени и подобного. Кроме того, прогнозы и гороскопы не всегда сбываются, а совпадения могут быть случайными.

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