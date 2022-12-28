Ретроградный Меркурий 29 декабря - 18 января: Тельцам - примирение, Близнецам - возврат долгов и риск

Под Новый год Меркурий в третий раз развернется в ретроградное движение на три недели. Планета будет пятиться назад с 29 декабря 2022 года по 18 января 2023-го. Астролог Анжела Перл рассказала на своем Youtube-канале, что ретроградный Меркурий принесет каждому знаку зодиака.
Как правильно действовать в период ретро Меркурия, читайте в материале: Ретроградный Меркурий с 29 декабря по 18 января: что можно и категорически нельзя делать.
Ретроградный Меркурий 2023 - Овен
Овнам придется заниматься вопросами работы - нужно будет доделывать, переделывать, завершать. Не исключена командировка в место, в котором вы уже были. Может вернуться старый начальник или сотрудник.
Возможна смена планов и целей в долгоиграющей перспективе.
Ретроградный Меркурий 2023 - Телец
У Тельцов могут откладываться поездки, поменяются планы, не состоится встреча.
О вас вспомнят старые поклонники -ждите от них известия. По ретро Меркурию Тельцам хорошо возобновлять отношения или мириться после ссоры.
Если вы познакомитесь с кем-то в течение этих трех недель, то отношения не продлятся долго, предупредил гороскоп.
Ретроградный Меркурий 2023 - Близнецы
У Близнецов ретро Меркурий повлияет на финансовый сектор. Повторится ситуация, которая уже была. Могут вернуть долги.
Стоит быть внимательным: есть риск потерять кошелек или банковскую карточку.
Также не исключены кризисные ситуации со здоровьем. У Близнецов может проявиться старая болезнь.
Есть шанс возобновить отношения с бывшим возлюбленным.
Ретроградный Меркурий 2023 - Рак
Проблема в браке, которая существует, может снова выйти на первый план. Не стоит молчать - лучше проговорить ситуацию, посоветовала астролог.
Проявятся старые поклонники или вы узнаете о них какую-то информацию.
Удачное время для подачи апелляции и возобновления судебных дел. Берегитесь мошенников.
Ретроградный Меркурий 2023 - Лев
Львы будут совершенствовать рабочий процесс и улучшать качество жизни. Можно затеять ремонт, что-то улучшать, переделывать, ремонтировать.
Удачное время для того, чтобы заняться здоровьем и сходить на регулярное обследование.
Ретроградный Меркурий 2023 - Дева
Девам стоит посвятить время себе и своим удовольствиям. Посмотрите фильм, который уже видели, сходите в место, которое вам нравится. Если собираетесь в отпуск, то стоит отправляться туда, где вы уже были и чувствовали себя там комфортно.
Ждите новостей от детей или перемен в их жизни.
Ретроградный Меркурий 2023 - Весы
Весы будут переезжать или возвращаться домой - в то место, где вы уже жили. Проявятся люди из прошлого - старые друзья, одноклассники.
Также в семье будет в очередной раз обсуждаться какая-то ситуация или проблема.
Ретроградный Меркурий 2023 - Скорпион
Скорпионы возобновят общение с людьми, с которыми были раньше знакомы. Удачное время для того, чтобы пересдать экзамены, восстановить лицензию, вести переговоры.
Не стоит покупать технику в этот период.
Может найтись письмо или посылка, которая была потеряна.
Ретроградный Меркурий 2023 - Стрелец
Планета повлияет на сектор финансов. Стрельцам могут вернуть долг или они сами рассчитаются с долгами. Будет пересмотр финансовых ресурсов. С вами свяжутся коллеги со старой работы. Есть шанс подработки. Может вернуться прежний источник дохода.
Стрельцы снова будут анализировать свои таланты и способности. Меркурий советует поверить в себя.
Ретроградный Меркурий 2023 - Козерог
Козероги - герои ретро Меркурия. Из-за вашего желания или ситуации вокруг будут меняться планы. С 5 по 7 января - важные дни. Вы можете восстановить отношения, помириться, возобновить деловое партнерство.
Козероги займутся собой и захотят вернуть свой прежний образ и стиль.
Ретроградный Меркурий 2023 - Водолей
Удачное время для того, чтобы навести порядок в своей жизни - выбросить все ненужное, убрать в квартире, завершить что-то, что уже не имеет смысла и значения.
Некоторые Водолеи захотят побыть в одиночестве и изоляции.
Ретроградный Меркурий 2023 - Рыбы
Рыбы будут проводить время со старыми друзьями. Ждите "звонков из прошлого".
Вы можете вернуться в организацию, в которой раньше работали, восстановить членство в клубе, продлить абонемент. В то же время у Рыб могут появиться новые желания.
Что стоит учитывать читателю
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