Ретроградный Меркурий 2022 больно ударит по двум знакам Зодиака: даты и главные запреты

Ретроградный Меркурий в 2022 году побеспокоит нас четыре раза.
Ретроградный Меркурий – это условное обозначение оптической иллюзии, когда кажется, что планета идет вспять. Она обусловлена разницей скоростей наблюдателей, которые находятся на Земле, и движения Меркурия.
Астрологи утверждают, когда планеты становятся ретроградными, области жизни, за которые они отвечают, замирают.
Как ретроградный Меркурий действует на человека?
Сьюзан Миллер — одна из главных знаменитостей в астрологии. Ежегодно ее сайт Astrology Zone набирает 309 миллионов просмотров и 11 миллионов уникальных пользователей, и это без учета одноименного приложения для смартфонов.
По ее словам, ретроградность Меркурия сильнее других почувствуют два знака Зодиака.
"Ретроградный Меркурий — единственное событие, которое затрагивает абсолютно всех. И все же Девы и Близнецы чувствуют на себе его влияние сильнее других знаков зодиака, так как Меркурий — их планета. Когда он находится в ретрограде, мы чувствуем, что что-то идет не так, но что именно не так и почему, не можем объяснить. Мир погружается в состояние постоянного движения", - пояснила астролог.
Ретроградный меркурий 2022: что нельзя делать
Период можно относительно легко пережить, если соблюдать определенные правила.
Чего нельзя делать в период ретроградного Меркурия в 2022 году:
- Инвестировать или брать кредиты
- Конфликтовать и ссориться
- Подписывать важные документы и совершать сделки
- Устраиваться на работу, браться за новый проект
- Делать крупные покупки
- Заключать брак
- Устраивать застолья, торжества и другие массовые мероприятия
Что надо делать в период ретроградного Меркурия в сентябре 2022 года:
- Анализируйте свою жизнь и постарайтесь взглянуть на нее по-новому
- Составьте план на будущее
- Завершите дела, которые долго откладывали
- Исправьте ошибки прошлого и извинитесь перед людьми, если это требуется
- Сделайте уборку и избавьтесь от ненужных вещей
- Аккуратно подбирайте слова, чтобы не задеть собеседников
- Перепроверяйте поступающую информацию
- Выполняйте работу медленно и максимально внимательно
- Делайте копии своих данных: файлов, документов, фото
- Рассчитывайте время с запасом, могут возникать непредвиденные обстоятельства
- Если надо приобрести технику, проверяйте гарантию
- Занимайтесь спортом, творчеством, оздоровлением организма.
- Медитируйте, занимайтесь духовными практиками
- Уделите время саморазвитию и обучению
Ретроградный Меркурий в 2022 году: даты
В 2022 году будет четыре периода ретроградности Меркурия: с 14 января по 3 февраля, с 10 мая по 2 июня, с 9 сентября по 2 октября и с 29 декабря по 18 января 2023 года.
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