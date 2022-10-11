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Ретроградный Меркурий 2022 больно ударит по двум знакам Зодиака: даты и главные запреты

11 октября 2022, 18:22

Ретроградный Меркурий в 2022 году побеспокоит нас четыре раза.

гороскоп
Ретроградный Меркурий 2022 больно ударит по двум знакам Зодиака / pixabay.com

Ретроградный Меркурий – это условное обозначение оптической иллюзии, когда кажется, что планета идет вспять. Она обусловлена разницей скоростей наблюдателей, которые находятся на Земле, и движения Меркурия.

Астрологи утверждают, когда планеты становятся ретроградными, области жизни, за которые они отвечают, замирают.

Как ретроградный Меркурий действует на человека?

Сьюзан Миллер — одна из главных знаменитостей в астрологии. Ежегодно ее сайт Astrology Zone набирает 309 миллионов просмотров и 11 миллионов уникальных пользователей, и это без учета одноименного приложения для смартфонов.

По ее словам, ретроградность Меркурия сильнее других почувствуют два знака Зодиака.

"Ретроградный Меркурий — единственное событие, которое затрагивает абсолютно всех. И все же Девы и Близнецы чувствуют на себе его влияние сильнее других знаков зодиака, так как Меркурий — их планета. Когда он находится в ретрограде, мы чувствуем, что что-то идет не так, но что именно не так и почему, не можем объяснить. Мир погружается в состояние постоянного движения", - пояснила астролог.

Ретроградный меркурий 2022: что нельзя делать

Период можно относительно легко пережить, если соблюдать определенные правила.

Чего нельзя делать в период ретроградного Меркурия в 2022 году:

  • Инвестировать или брать кредиты
  • Конфликтовать и ссориться
  • Подписывать важные документы и совершать сделки
  • Устраиваться на работу, браться за новый проект
  • Делать крупные покупки
  • Заключать брак
  • Устраивать застолья, торжества и другие массовые мероприятия

Что надо делать в период ретроградного Меркурия в сентябре 2022 года:

  • Анализируйте свою жизнь и постарайтесь взглянуть на нее по-новому
  • Составьте план на будущее
  • Завершите дела, которые долго откладывали
  • Исправьте ошибки прошлого и извинитесь перед людьми, если это требуется
  • Сделайте уборку и избавьтесь от ненужных вещей
  • Аккуратно подбирайте слова, чтобы не задеть собеседников
  • Перепроверяйте поступающую информацию
  • Выполняйте работу медленно и максимально внимательно
  • Делайте копии своих данных: файлов, документов, фото
  • Рассчитывайте время с запасом, могут возникать непредвиденные обстоятельства
  • Если надо приобрести технику, проверяйте гарантию
  • Занимайтесь спортом, творчеством, оздоровлением организма.
  • Медитируйте, занимайтесь духовными практиками
  • Уделите время саморазвитию и обучению

Ретроградный Меркурий в 2022 году: даты

В 2022 году будет четыре периода ретроградности Меркурия: с 14 января по 3 февраля, с 10 мая по 2 июня, с 9 сентября по 2 октября и с 29 декабря по 18 января 2023 года.

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Автор: Сергей Кущ
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