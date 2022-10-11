Ретроградный Меркурий 2022 больно ударит по двум знакам Зодиака: даты и главные запреты

Ретроградный Меркурий 2022 больно ударит по двум знакам Зодиака / pixabay.com

Ретроградный Меркурий – это условное обозначение оптической иллюзии, когда кажется, что планета идет вспять. Она обусловлена разницей скоростей наблюдателей, которые находятся на Земле, и движения Меркурия.

Астрологи утверждают, когда планеты становятся ретроградными, области жизни, за которые они отвечают, замирают.

Как ретроградный Меркурий действует на человека?

Сьюзан Миллер — одна из главных знаменитостей в астрологии. Ежегодно ее сайт Astrology Zone набирает 309 миллионов просмотров и 11 миллионов уникальных пользователей, и это без учета одноименного приложения для смартфонов.

По ее словам, ретроградность Меркурия сильнее других почувствуют два знака Зодиака.

"Ретроградный Меркурий — единственное событие, которое затрагивает абсолютно всех. И все же Девы и Близнецы чувствуют на себе его влияние сильнее других знаков зодиака, так как Меркурий — их планета. Когда он находится в ретрограде, мы чувствуем, что что-то идет не так, но что именно не так и почему, не можем объяснить. Мир погружается в состояние постоянного движения", - пояснила астролог.

Ретроградный меркурий 2022: что нельзя делать

Период можно относительно легко пережить, если соблюдать определенные правила.

Чего нельзя делать в период ретроградного Меркурия в 2022 году:

Инвестировать или брать кредиты

Конфликтовать и ссориться

Подписывать важные документы и совершать сделки

Устраиваться на работу, браться за новый проект

Делать крупные покупки

Заключать брак

Устраивать застолья, торжества и другие массовые мероприятия

Что надо делать в период ретроградного Меркурия в сентябре 2022 года:

Анализируйте свою жизнь и постарайтесь взглянуть на нее по-новому

Составьте план на будущее

Завершите дела, которые долго откладывали

Исправьте ошибки прошлого и извинитесь перед людьми, если это требуется

Сделайте уборку и избавьтесь от ненужных вещей

Аккуратно подбирайте слова, чтобы не задеть собеседников

Перепроверяйте поступающую информацию

Выполняйте работу медленно и максимально внимательно

Делайте копии своих данных: файлов, документов, фото

Рассчитывайте время с запасом, могут возникать непредвиденные обстоятельства

Если надо приобрести технику, проверяйте гарантию

Занимайтесь спортом, творчеством, оздоровлением организма.

Медитируйте, занимайтесь духовными практиками

Уделите время саморазвитию и обучению

Ретроградный Меркурий в 2022 году: даты

В 2022 году будет четыре периода ретроградности Меркурия: с 14 января по 3 февраля, с 10 мая по 2 июня, с 9 сентября по 2 октября и с 29 декабря по 18 января 2023 года.

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