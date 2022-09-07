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Ретроградный Меркурий в сентябре-2022: каким знакам готовиться к передрягам

7 сентября 2022, 05:38

Астролог Влад Росс назвал знаки, которые окажутся под сильным воздействием ретроградного Меркурия.

Астролог Влад Росс назвал знаки, на которые ретроградный Меркурий окажет благотворное воздействие
Четыре знака зодиака в сентябре ждут жесткие испытания в связи с ретроградностью Меркурия / Фото УНИАН, ua.depositphotos.com

Меркурий станет ретроградным 9 сентября и будет продолжать свое "попятное" движение вплоть до 2 октября, поэтому у всех в начале осени появится шанс обернуться назад и подумать о прошлом. Впрочем, на одни знаки зодиака ретроградность Меркурия окажет положительное воздействие, на другие – отрицательное. Об этом в комментарии Главреду рассказал астролог Влад Росс.

По словам астролога, ретроградный Меркурий в сентябре позволит заметить все важные мелочи, которые могли быть упущены, исправить ошибки, избавиться от сора в душе и окружающем пространстве.

Тяжелее всего эту ретроградность Меркурия перенесут четыре знака зодиака, считает астролог.

"Речь идет о Весах, Козероге, Раке и Овне – им будет сложнее всего, поскольку жесткие аспекты ретроградности Меркурия будут проходить именно в этих знаках", – отметил Влад Росс.

Прежде всего, по прогнозу астролога, у этих знаков в сентябре-2022 возможны проблемы из-за старых долгов.

"Также возможна жесткая ситуация, связанная с ДТП и несчастными случаями. Поездки в это время тоже не назовешь легкими, поскольку будут сложные ситуации в дороге, задержки и опоздания", – добавил Росс.

А вот Деву, Льва и Овна ретроградный Меркурий порадует, заверил астролог.

"В жизнь Девы и Льва вернутся старые друзья, а также вновь появятся старые возможности. У Овна сложится хорошая ситуация на ретроградном Меркурии, связанная с возвращением старой работы, старых партнеров и прежней деятельности", – пояснил астролог.

Напомним, ранее астролог Влад Росс составил детальный гороскоп на сентябрь 2022 года для всех знаков зодиака и назвал главных лузеров и счастливчиков месяца. При этом он также отметил те знаки, у которых сентябрь пройдет ровно, без особых взлетов и падений.

астролог Влад Росс гороскоп на сентябрь ретроградный Меркурий
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