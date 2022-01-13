Ретроградный Меркурий 2022 - Чего ждать всем знакам зодиака с 14 января по 4 февраля / коллаж ua.depositphotos.com

С 14 января 2022 года Меркурий развернется в обратное движение и будет ретроградным в течение трех недель - до 4 февраля. Астролог Анжела Перл рассказала, что ждет в этот период все знаки зодиака.

Ретроградный Меркурий 2022 принесет Тельцам задержки в повышении на работе и перенос командировки, Ракам - возвращение долга, а Скорпионам - ремонт, рассказала Анжела Перл на своем Youtube-канале.

Ретроградный Меркурий 2022 - Овен

Овнам ретроградный Меркурий принесет встречу со старыми друзьями или одноклассниками - вам позвонит бывший коллега, вспомнят друзья детства. Овны либо займутся идеей, которую не реализовали ранее, либо вернутся на старую работу.

Ретроградный Меркурий 2022 для Тельца

Если у вас планировалось повышение или перевод в новый отдел, то это назначение отложится. Перенесется командировка, отложится заключение брака. Придется доказывать свои профессиональные навыки, а возможно даже улучшать их.

Ретроградный Меркурий 2022 для Близнецов

Близнецам ретроградный Меркурий принесет задержки во всех делах, связанных с заграницей, ПМЖ, визами, документами и загранпаспортами.

Реклама

В это время хорошо возобновлять судебные процессы и подавать апелляцию, посоветовала астролог.

Ретроградный Меркурий 2022 - Рак

Период с 14 января по 4 февраля удачен для того, чтобы погашать кредиты, кредитные карты, перефинансировать кредит, переходить в другой банк, где меньше проценты.

"Если вам кто-то должен денег, то сейчас они вернутся. Если вы ждете соцвылаты, алименты, возврат налогов - то эти выплаты задержатся до 4 февраля либо вам нужно будет принести документы в налоговую", - сказала Перл.

Возможно возращение бывшего и возобновление отношений. Ретроградный Меркурий - плохое время для зачатия, в том числе и ЭКО, добавила астролог.

Ретроградный Меркурий 2022 - Лев

Львам придется снова заняться проблемой, которую они не решили ранее. Не исключена встреча с бывшими возлюбленными и возобновление отношений.

На старого знакомого Львы могут посмотреть другими глазами и начать с ним романтические отношения. Поднимется тема брака и развода. Если планируется свадьба, то может измениться состав гостей, придется переделать сценарий. Что касается развода, то бракоразводный процесс может затянуться. В вашу жизнь могут вернуться старые враги, предупредил гороскоп 2022.

Ретроградный Меркурий 2022 для Дев

Девы могут выйти на старую работу, придется переделать какой-то проект или вернуться к старой проблеме - например, снова потек кран, залили соседи.

Состоится встреча с коллегой по старой работе или командировка в то место, куда вы уже ездили.

В период ретро Меркурия хорошо обследовать организм, сдать анализы, лечить зубы. Операции делать нельзя до 7 февраля, хотя планировать их можно.

Ретроградный Меркурий 2022 - Весы

На первый план выйдут вопросы детей. Весы будут менять школу или детский сад, снова решатся попробовать зачатие. Что касается ЭКО, то лучше его делать после 4 февраля, посоветовала астролог.

Удачное время для обследования организма, приема витаминов, подготовки к беременности. Всплывет информация о бывших, они могут позвонить или написать. Можно возобновить хобби, которое вы забросили ранее.

Ретроградный Меркурий 2022 - Скорпион

Будут решаться вопросы недвижимости, места жительства, ремонта. Могут приехать родственники, которых вы давно не видели. Всплывет информация о вашем роде. Придется переоформлять документы на дом, квартиру, менять завещание.

Ретроградный Меркурий 2022 для Стрельцов

Хорошее время для техосмотра или переоформления машины. Покупать авто и любую другую технику не стоит до 7 февраля, посоветовала астролог.

В период ретроградного Меркурия у Стрельцов могут теряться посылки, сообщения, файлы, техника может ломаться.

На связь выйдут родственники, с которыми вы давно не общались.

Читайте такжеВсе пойдет наперекосяк: астролог назвала самые опасные дни ретроградного Меркурия 2022

Ретроградный Меркурий 2022 Козерог

Козероги будут сфокусированы на теме денег. Вы получите гонорар за ранее проделанную работу. Вернут долги. Но если вам деньги нужны срочно, то они могут задержаться. Какую-то работу придется переделать.

Ретро Меркурий - хорошее время для пересмотра зарплаты, гонорара и своего прайса.

Может переноситься выступление на конференции, собрании. Если вы собрались покупать что-то ценное, то сделка может сорваться.

Ретроградный Меркурий 2022 Водолей

На первый план выйдет тема отношений. В первую очередь, отношения к себе. Водолеям стоит поднять самооценку, сменить прическу, макияж, сесть на диету, вернуться в спортзал.

Если вы хотите восстановить отношения с бывшими возлюбленными, то стоит делать это только на ваших условиях.

Ретроградный Меркурий 2022 Рыбы

Рыб ждет путешествие в дальние страны. Нужно будет заняться документами на переезд или эмиграцию. Придется уделить внимание вопросам недвижимости, которая расположена в другом городе или стране.

Нужно будет поставить точку в процессах, которые тянулись очень давно.

Хорошо поехать в санаторий, в ретрит, чтобы отдохнуть, очистить организм и заняться здоровьем.

Вам также может быть интересно: