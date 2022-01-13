Овнам ретроградный Меркурий принесет встречу со старыми друзьями, а Тельцам - задержки в повышении на работе и перенос командировки, говорит гороскоп 2022.
С 14 января 2022 года Меркурий развернется в обратное движение и будет ретроградным в течение трех недель - до 4 февраля. Астролог Анжела Перл рассказала, что ждет в этот период все знаки зодиака.
Ретроградный Меркурий 2022 принесет Тельцам задержки в повышении на работе и перенос командировки, Ракам - возвращение долга, а Скорпионам - ремонт, рассказала Анжела Перл на своем Youtube-канале.
Ретроградный Меркурий 2022 - Овен
Овнам ретроградный Меркурий принесет встречу со старыми друзьями или одноклассниками - вам позвонит бывший коллега, вспомнят друзья детства. Овны либо займутся идеей, которую не реализовали ранее, либо вернутся на старую работу.
Ретроградный Меркурий 2022 для Тельца
Если у вас планировалось повышение или перевод в новый отдел, то это назначение отложится. Перенесется командировка, отложится заключение брака. Придется доказывать свои профессиональные навыки, а возможно даже улучшать их.
Ретроградный Меркурий 2022 для Близнецов
Близнецам ретроградный Меркурий принесет задержки во всех делах, связанных с заграницей, ПМЖ, визами, документами и загранпаспортами.
В это время хорошо возобновлять судебные процессы и подавать апелляцию, посоветовала астролог.
Ретроградный Меркурий 2022 - Рак
Период с 14 января по 4 февраля удачен для того, чтобы погашать кредиты, кредитные карты, перефинансировать кредит, переходить в другой банк, где меньше проценты.
"Если вам кто-то должен денег, то сейчас они вернутся. Если вы ждете соцвылаты, алименты, возврат налогов - то эти выплаты задержатся до 4 февраля либо вам нужно будет принести документы в налоговую", - сказала Перл.
Возможно возращение бывшего и возобновление отношений. Ретроградный Меркурий - плохое время для зачатия, в том числе и ЭКО, добавила астролог.
Ретроградный Меркурий 2022 - Лев
Львам придется снова заняться проблемой, которую они не решили ранее. Не исключена встреча с бывшими возлюбленными и возобновление отношений.
На старого знакомого Львы могут посмотреть другими глазами и начать с ним романтические отношения. Поднимется тема брака и развода. Если планируется свадьба, то может измениться состав гостей, придется переделать сценарий. Что касается развода, то бракоразводный процесс может затянуться. В вашу жизнь могут вернуться старые враги, предупредил гороскоп 2022.
Ретроградный Меркурий 2022 для Дев
Девы могут выйти на старую работу, придется переделать какой-то проект или вернуться к старой проблеме - например, снова потек кран, залили соседи.
Состоится встреча с коллегой по старой работе или командировка в то место, куда вы уже ездили.
В период ретро Меркурия хорошо обследовать организм, сдать анализы, лечить зубы. Операции делать нельзя до 7 февраля, хотя планировать их можно.
Ретроградный Меркурий 2022 - Весы
На первый план выйдут вопросы детей. Весы будут менять школу или детский сад, снова решатся попробовать зачатие. Что касается ЭКО, то лучше его делать после 4 февраля, посоветовала астролог.
Удачное время для обследования организма, приема витаминов, подготовки к беременности. Всплывет информация о бывших, они могут позвонить или написать. Можно возобновить хобби, которое вы забросили ранее.
Ретроградный Меркурий 2022 - Скорпион
Будут решаться вопросы недвижимости, места жительства, ремонта. Могут приехать родственники, которых вы давно не видели. Всплывет информация о вашем роде. Придется переоформлять документы на дом, квартиру, менять завещание.
Ретроградный Меркурий 2022 для Стрельцов
Хорошее время для техосмотра или переоформления машины. Покупать авто и любую другую технику не стоит до 7 февраля, посоветовала астролог.
В период ретроградного Меркурия у Стрельцов могут теряться посылки, сообщения, файлы, техника может ломаться.
На связь выйдут родственники, с которыми вы давно не общались.
Читайте такжеВсе пойдет наперекосяк: астролог назвала самые опасные дни ретроградного Меркурия 2022
Ретроградный Меркурий 2022 Козерог
Козероги будут сфокусированы на теме денег. Вы получите гонорар за ранее проделанную работу. Вернут долги. Но если вам деньги нужны срочно, то они могут задержаться. Какую-то работу придется переделать.
Ретро Меркурий - хорошее время для пересмотра зарплаты, гонорара и своего прайса.
Может переноситься выступление на конференции, собрании. Если вы собрались покупать что-то ценное, то сделка может сорваться.
Ретроградный Меркурий 2022 Водолей
На первый план выйдет тема отношений. В первую очередь, отношения к себе. Водолеям стоит поднять самооценку, сменить прическу, макияж, сесть на диету, вернуться в спортзал.
Если вы хотите восстановить отношения с бывшими возлюбленными, то стоит делать это только на ваших условиях.
Ретроградный Меркурий 2022 Рыбы
Рыб ждет путешествие в дальние страны. Нужно будет заняться документами на переезд или эмиграцию. Придется уделить внимание вопросам недвижимости, которая расположена в другом городе или стране.
Нужно будет поставить точку в процессах, которые тянулись очень давно.
Хорошо поехать в санаторий, в ретрит, чтобы отдохнуть, очистить организм и заняться здоровьем.
Вам также может быть интересно:
- Гороскоп по картам Таро на январь 2022 для воздушных знаков - Весов, Водолеев и Близнецов
- Гороскоп по картам Таро на январь 2022 для огненных знаков зодиака - Овнов, Стрельцов, Львов
- Таро прогноз для Раков на 2022 год: астролог назвала самый сложный и самый счастливый месяц
- Достаток, много романтики и новоселье: Таро прогноз для Львов на 2022 год
- Любовь, потрясающий успех и перерождение: Таро прогноз для Дев на 2022 год
- Триумф, щедрые подарки и внутреннее пробуждение: Таро прогноз для Весов на 2022 год
- Рост доходов, соперничество на работе и щедрые подарки: гороскоп Таро для Скорпионов на 2022 год
- Соблазны, выгодный контракт и большая прибыль: гороскоп Таро для Стрельцов на 2022 год
- Гороскоп Таро для Козерогов на 2022 год обещает им карьерный рост и глобальные перемены
- Гороскоп Таро для Водолеев: какие перемены вас ждут в 2022 году
- Гороскоп Таро на 2022 год: астролог предрекла Рыбам самую счастливую судьбу
- Популярность, покупка квартиры и карьерный взлет: Таро прогноз для Овнов на 2022 год
- Таро прогноз для Тельцов на 2022 год: астролог назвала самые судьбоносные месяцы
- Будут ковать деньги и пробивать стены: Таро прогноз для Близнецов на 2022 год