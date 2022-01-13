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Ретроградный Меркурий 14 января - 4 февраля: Львам - возвращение старых врагов, а Козерогам - деньги

13 января 2022, 05:41

Овнам ретроградный Меркурий принесет встречу со старыми друзьями, а Тельцам - задержки в повышении на работе и перенос командировки, говорит гороскоп 2022.

Ретроградный Меркурий 2022 - Чего ждать всем знакам зодиака с 14 января по 4 февраля / коллаж ua.depositphotos.com

С 14 января 2022 года Меркурий развернется в обратное движение и будет ретроградным в течение трех недель - до 4 февраля. Астролог Анжела Перл рассказала, что ждет в этот период все знаки зодиака.

Ретроградный Меркурий 2022 принесет Тельцам задержки в повышении на работе и перенос командировки, Ракам - возвращение долга, а Скорпионам - ремонт, рассказала Анжела Перл на своем Youtube-канале.

Ретроградный Меркурий 2022 - Овен

Овнам ретроградный Меркурий принесет встречу со старыми друзьями или одноклассниками - вам позвонит бывший коллега, вспомнят друзья детства. Овны либо займутся идеей, которую не реализовали ранее, либо вернутся на старую работу.

Ретроградный Меркурий 2022 для Тельца

Если у вас планировалось повышение или перевод в новый отдел, то это назначение отложится. Перенесется командировка, отложится заключение брака. Придется доказывать свои профессиональные навыки, а возможно даже улучшать их.

Ретроградный Меркурий 2022 для Близнецов

Близнецам ретроградный Меркурий принесет задержки во всех делах, связанных с заграницей, ПМЖ, визами, документами и загранпаспортами.

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В это время хорошо возобновлять судебные процессы и подавать апелляцию, посоветовала астролог.

Ретроградный Меркурий 2022 - Рак

Период с 14 января по 4 февраля удачен для того, чтобы погашать кредиты, кредитные карты, перефинансировать кредит, переходить в другой банк, где меньше проценты.

"Если вам кто-то должен денег, то сейчас они вернутся. Если вы ждете соцвылаты, алименты, возврат налогов - то эти выплаты задержатся до 4 февраля либо вам нужно будет принести документы в налоговую", - сказала Перл.

Возможно возращение бывшего и возобновление отношений. Ретроградный Меркурий - плохое время для зачатия, в том числе и ЭКО, добавила астролог.

Ретроградный Меркурий 2022 - Лев

Львам придется снова заняться проблемой, которую они не решили ранее. Не исключена встреча с бывшими возлюбленными и возобновление отношений.

На старого знакомого Львы могут посмотреть другими глазами и начать с ним романтические отношения. Поднимется тема брака и развода. Если планируется свадьба, то может измениться состав гостей, придется переделать сценарий. Что касается развода, то бракоразводный процесс может затянуться. В вашу жизнь могут вернуться старые враги, предупредил гороскоп 2022.

Ретроградный Меркурий 2022 для Дев

Девы могут выйти на старую работу, придется переделать какой-то проект или вернуться к старой проблеме - например, снова потек кран, залили соседи.

Состоится встреча с коллегой по старой работе или командировка в то место, куда вы уже ездили.

В период ретро Меркурия хорошо обследовать организм, сдать анализы, лечить зубы. Операции делать нельзя до 7 февраля, хотя планировать их можно.

Ретроградный Меркурий 2022 - Весы

На первый план выйдут вопросы детей. Весы будут менять школу или детский сад, снова решатся попробовать зачатие. Что касается ЭКО, то лучше его делать после 4 февраля, посоветовала астролог.

Удачное время для обследования организма, приема витаминов, подготовки к беременности. Всплывет информация о бывших, они могут позвонить или написать. Можно возобновить хобби, которое вы забросили ранее.

Ретроградный Меркурий 2022 - Скорпион

Будут решаться вопросы недвижимости, места жительства, ремонта. Могут приехать родственники, которых вы давно не видели. Всплывет информация о вашем роде. Придется переоформлять документы на дом, квартиру, менять завещание.

Ретроградный Меркурий 2022 для Стрельцов

Хорошее время для техосмотра или переоформления машины. Покупать авто и любую другую технику не стоит до 7 февраля, посоветовала астролог.

В период ретроградного Меркурия у Стрельцов могут теряться посылки, сообщения, файлы, техника может ломаться.

На связь выйдут родственники, с которыми вы давно не общались.

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Ретроградный Меркурий 2022 Козерог

Козероги будут сфокусированы на теме денег. Вы получите гонорар за ранее проделанную работу. Вернут долги. Но если вам деньги нужны срочно, то они могут задержаться. Какую-то работу придется переделать.

Ретро Меркурий - хорошее время для пересмотра зарплаты, гонорара и своего прайса.

Может переноситься выступление на конференции, собрании. Если вы собрались покупать что-то ценное, то сделка может сорваться.

Ретроградный Меркурий 2022 Водолей

На первый план выйдет тема отношений. В первую очередь, отношения к себе. Водолеям стоит поднять самооценку, сменить прическу, макияж, сесть на диету, вернуться в спортзал.

Если вы хотите восстановить отношения с бывшими возлюбленными, то стоит делать это только на ваших условиях.

Ретроградный Меркурий 2022 Рыбы

Рыб ждет путешествие в дальние страны. Нужно будет заняться документами на переезд или эмиграцию. Придется уделить внимание вопросам недвижимости, которая расположена в другом городе или стране.

Нужно будет поставить точку в процессах, которые тянулись очень давно.

Хорошо поехать в санаторий, в ретрит, чтобы отдохнуть, очистить организм и заняться здоровьем.

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