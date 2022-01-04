Гороскоп Таро для Козерогов на 2022 год обещает им карьерный рост и глобальные перемены

Козерогов ждет год, который поменяет все в их жизни. Временами им даже будет немного жаль, что события развиваются слишком быстро, рассказала астролог.
Астролог Анжела Перл составила гороскоп по картам Таро для Козерогов на весь 2022 год.
По ее словам, год принесет перемены - у Козерогов серьезно изменится жизнь. Самые важные месяцы 2022 года - это март, апрель, июнь и июль, рассказала эксперт на своем Youtube-канале.
Таро прогноз на январь 2022 Козерог - карта 5 пентаклей
Не очень хорошая финансовая карта. Козероги могут получить меньше прибыли или потратить больше денег.
Также астролог советует следить за здоровьем и остерегаться конфликтов в семье и на работе. Придется отстаивать свои интересы.
Таро прогноз на февраль 2022 для Козерогов - карта 10 мечей
Что-то закончится, придется поставить последнюю точку, говорит гороскоп Таро.
Таро прогноз на март 2022 Козерог - карта Иерофант
Эта карта обозначает человека, к которому нужно прислушаться - начальник, отец, судья.
Если в первые два месяца года Козерогам придется отстаивать свое мнение, то в марте представители знака будут праздновать победу.
Таро прогноз на апрель 2022 для Козерогов - карта Иерофант
Продолжится ситуация, которая началась в марте.
Возможна важная встреча, знакомство, в том числе и романтическое. Эта встреча перевернет вашу жизнь.
Таро прогноз на май 2022 для Козерогов - карта 8 пентаклей
Карта денег и мастерства. Благодаря своим талантам Козероги начнут получать прибыль. Май будет хорошим месяцем с точки зрения финансов.
Таро прогноз на июнь 2022 Козерог - карта Дьявол
Карта карьеры и больших денег. Козероги смогут получить новую должность и влияние.
Таро прогноз на июль 2022 для Козерогов - карта Звезда
Желание или мечта исполнится, говорит гороскоп 2022. Возможно повышение на работе.
У Козерогов творческих профессий наступит звездный час - их заметят, они станут популярны.
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Таро прогноз на август 2022 Козерог - карта 5 кубков
Карта ностальгии и небольшого разочарования. Козерогам будет немного жаль, что их жизнь меняется, захочется притормозить события.
Таро прогноз на сентябрь 2022 для Козерогов - карта 4 пентаклей
Козероги будут вкладывать деньги в недвижимость, будут покупать дом, квартиру, машину, их ждут выгодные инвестиции. Очень денежный месяц, говорит гороскоп Таро 2022.
Таро прогноз на октябрь 2022 для Козерогов - карта 2 кубков
Месяц любви и романтических свиданий. Козерогам, которые уже в отношениях или браке, карта обещает переговоры и заключение выгодного контракта.
Таро прогноз на 2022 на ноябрь Козерог - карта Рыцарь жезлов
Ноябрь будет очень активным месяцем. Козерогов ждут поездки, путешествия, переезд, прогресс в делах.
Таро прогноз на 2022 на декабрь для Козерогов - карта Паж жезлов
В последний месяц года Козерогов ждет новое начало. Представители знака могут получить новое предложение, начать обучение.
Роль сыграет мужчина водной стихии - Рак, Рыбы или Скорпион. Он может быть психологом, врачом, представителем творческой профессии. Мужчина поспособствует полной трансформации и смене статуса Козерогов - брак, развод, рождение ребенка.
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