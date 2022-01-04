Гороскоп Таро для Козерогов на 2022 год обещает им карьерный рост и глобальные перемены

Октябрь 2022 будет месяцем любви и романтических свиданий, говорит гороскоп Таро / Фото ua.depositphotos.com

Астролог Анжела Перл составила гороскоп по картам Таро для Козерогов на весь 2022 год.

По ее словам, год принесет перемены - у Козерогов серьезно изменится жизнь. Самые важные месяцы 2022 года - это март, апрель, июнь и июль, рассказала эксперт на своем Youtube-канале.

Таро прогноз на январь 2022 Козерог - карта 5 пентаклей

Не очень хорошая финансовая карта. Козероги могут получить меньше прибыли или потратить больше денег.

Также астролог советует следить за здоровьем и остерегаться конфликтов в семье и на работе. Придется отстаивать свои интересы.

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Таро прогноз на февраль 2022 для Козерогов - карта 10 мечей

Что-то закончится, придется поставить последнюю точку, говорит гороскоп Таро.

Таро прогноз на март 2022 Козерог - карта Иерофант

Эта карта обозначает человека, к которому нужно прислушаться - начальник, отец, судья.

Если в первые два месяца года Козерогам придется отстаивать свое мнение, то в марте представители знака будут праздновать победу.

Таро прогноз на апрель 2022 для Козерогов - карта Иерофант

Продолжится ситуация, которая началась в марте.

Возможна важная встреча, знакомство, в том числе и романтическое. Эта встреча перевернет вашу жизнь.

Таро прогноз на май 2022 для Козерогов - карта 8 пентаклей

Карта денег и мастерства. Благодаря своим талантам Козероги начнут получать прибыль. Май будет хорошим месяцем с точки зрения финансов.

Таро прогноз на июнь 2022 Козерог - карта Дьявол

Карта карьеры и больших денег. Козероги смогут получить новую должность и влияние.

Таро прогноз на июль 2022 для Козерогов - карта Звезда

Желание или мечта исполнится, говорит гороскоп 2022. Возможно повышение на работе.

У Козерогов творческих профессий наступит звездный час - их заметят, они станут популярны.

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Таро прогноз на август 2022 Козерог - карта 5 кубков

Карта ностальгии и небольшого разочарования. Козерогам будет немного жаль, что их жизнь меняется, захочется притормозить события.

Таро прогноз на сентябрь 2022 для Козерогов - карта 4 пентаклей

Козероги будут вкладывать деньги в недвижимость, будут покупать дом, квартиру, машину, их ждут выгодные инвестиции. Очень денежный месяц, говорит гороскоп Таро 2022.

Таро прогноз на октябрь 2022 для Козерогов - карта 2 кубков

Месяц любви и романтических свиданий. Козерогам, которые уже в отношениях или браке, карта обещает переговоры и заключение выгодного контракта.

Таро прогноз на 2022 на ноябрь Козерог - карта Рыцарь жезлов

Ноябрь будет очень активным месяцем. Козерогов ждут поездки, путешествия, переезд, прогресс в делах.

Таро прогноз на 2022 на декабрь для Козерогов - карта Паж жезлов

В последний месяц года Козерогов ждет новое начало. Представители знака могут получить новое предложение, начать обучение.

Роль сыграет мужчина водной стихии - Рак, Рыбы или Скорпион. Он может быть психологом, врачом, представителем творческой профессии. Мужчина поспособствует полной трансформации и смене статуса Козерогов - брак, развод, рождение ребенка.

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