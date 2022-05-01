Ретроградный Меркурий 10 мая – 3 июня: что нужно сделать, чтобы привлечь удачу

Ретроградный Меркурий 10 мая 2022 / depositphotos.com/

Период ретроградного Меркурия навевает ужас на многих. Ведь считается, что движение планеты назад может обернуться массой проблем и неприятностей. Однако можно сделать и так, чтобы этот период прошел относительно спокойно.

О том в какую фазу Луны лучше всего оставаться дома и снизить активность, а когда удача будет следовать в любых начинаниях, читайте в материале: Лунный календарь на май 2022: лучшие дни месяца.

Ретроградный Меркурий 2022 в мае начнет "пятиться" назад второй раз в году. Этот месяц для многих станет периодом, в котором большее внимание будет уделяться материальным ценностям и доходам. Люди почувствуют желание быть свободными или освободиться от того, что мешает двигаться дальше и достигать поставленных целей.

В этот месяц хорошо проанализировать свои пришлые ошибки и отмотав назад попытаться найти пути их исправления. Долгосрочное планирование поможет правильно расставить приоритеты и определиться с тем, что необходимо улучшить или переделать, чтобы привнести в жизнь приятные изменения.

Ретроградный Меркурий – время, когда лучше всего браться за дела, отложенные в долгий ящик и доводить их до конца. Можно завершать крупные проекты и восстанавливать документы.

Что нельзя делать в ретроградный Меркурий

Знакомства в этот период могут принести много неприятных сюрпризов, поэтому не спешите доверять людям, а лучше проверяйте. Намерения людей могут оказаться не такими уж хорошими. Также в этот месяц не стоит:

подписывать важные документы;

начинать новые проекты;

совершать крупные покупки – недвижимость, авто;

вкладывать деньги в инвестиции;

нежелательно проводить операции, лучше отложить хирургические вмешательства, если позволяют обстоятельства.

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