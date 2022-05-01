УкрРус
Читать на украинском
  1. Главная
  3. Новости

Ретроградный Меркурий 10 мая – 3 июня: что нужно сделать, чтобы привлечь удачу

1 мая 2022, 16:18

Чего не стоит делать в этот период, чтобы не лишиться материальных благ и здоровья.

Ретроградный Меркурий 2022
Ретроградный Меркурий 10 мая 2022 / depositphotos.com/

Период ретроградного Меркурия навевает ужас на многих. Ведь считается, что движение планеты назад может обернуться массой проблем и неприятностей. Однако можно сделать и так, чтобы этот период прошел относительно спокойно.

О том в какую фазу Луны лучше всего оставаться дома и снизить активность, а когда удача будет следовать в любых начинаниях, читайте в материале: Лунный календарь на май 2022: лучшие дни месяца.

Ретроградный Меркурий 2022 в мае начнет "пятиться" назад второй раз в году. Этот месяц для многих станет периодом, в котором большее внимание будет уделяться материальным ценностям и доходам. Люди почувствуют желание быть свободными или освободиться от того, что мешает двигаться дальше и достигать поставленных целей.

В этот месяц хорошо проанализировать свои пришлые ошибки и отмотав назад попытаться найти пути их исправления. Долгосрочное планирование поможет правильно расставить приоритеты и определиться с тем, что необходимо улучшить или переделать, чтобы привнести в жизнь приятные изменения.

Ретроградный Меркурий – время, когда лучше всего браться за дела, отложенные в долгий ящик и доводить их до конца. Можно завершать крупные проекты и восстанавливать документы.

Что нельзя делать в ретроградный Меркурий

Знакомства в этот период могут принести много неприятных сюрпризов, поэтому не спешите доверять людям, а лучше проверяйте. Намерения людей могут оказаться не такими уж хорошими. Также в этот месяц не стоит:

  • подписывать важные документы;
  • начинать новые проекты;
  • совершать крупные покупки – недвижимость, авто;
  • вкладывать деньги в инвестиции;
  • нежелательно проводить операции, лучше отложить хирургические вмешательства, если позволяют обстоятельства.

Читайте также:

viber
ретроградный Меркурий
Реклама
Популярное
Покровительство высших сил и судьбоносные перемены: три знака могут рассчитывать на это в конце апреляПокровительство высших сил и судьбоносные перемены: три знака могут рассчитывать на это в конце апреля "Что за дикость?": Осадчая вмешалась в скандал Билозир, Поляковой и Матвиенко"Что за дикость?": Осадчая вмешалась в скандал Билозир, Поляковой и Матвиенко Поглумилась над Украиной: Наташа Королева показала фото из Киева верхом на КиркоровеПоглумилась над Украиной: Наташа Королева показала фото из Киева верхом на Киркорове Гороскоп на сегодня, 28 апреля 2022: Львам – интриги, Козерогам – судьбоносные знакомства, Рыбам – вещие сныГороскоп на сегодня, 28 апреля 2022: Львам – интриги, Козерогам – судьбоносные знакомства, Рыбам – вещие сны Почему россияне ненавидят украинцев и поддерживают людоедскую политику Кремля - ответ экспертаПочему россияне ненавидят украинцев и поддерживают людоедскую политику Кремля - ответ эксперта
Поддержите Главред

Последние новости

16:54

"Это война": под Белгородом гремят взрывы, в небе засекли вертолеты

16:26

Под Харьковом ранен начальник Генштаба Вооруженных сил России Герасимов – журналистВидео

16:23

Самый вкусный пирог из слоеного теста за 10 минут: восхитительно простой рецептВидео

16:18

Ретроградный Меркурий 10 мая – 3 июня: что нужно сделать, чтобы привлечь удачу

16:09

Если РФ попробует бросить десант в Приднестровье, ВСУ будут сбивать их самолеты – Одесская ОВАВидео

Реклама
15:58

Рашистов отправили в ад: на Луганщине нацгвардейцы уничтожили экипаж танка РФВидео

15:31

Российская армия проиграла свою "Курскую дугу" Украинемнение

15:29

Груз 200 для Забайкалья: ВСУ уничтожили командира роты глубинной разведки РФ

15:18

"Я готова на эти жертвы": Полякова согласна петь на украинском и поддержала запрет российской музыки

15:12

Немецкое оружие для Киева не вызовет Третью мировую, ведь та уже началась - посол Украины в ФРГВидео

15:10

День семьи 2022: дата праздника, сердечные поздравления и картинки

14:45

Потап заступился за Джоли перед обнаглевшей Канделаки

14:12

Анджелина Джоли сама пожелала приехать в Украину: в ООН "открестились" от визита актрисы

13:48

Два месяца были в оккупации: жители села на Харьковщине со слезами встречали защитников УкраиныВидео

13:39

"Не позорьтесь": российский глянец написал о Джоли, "забыв", как называется УкраинаВидео

13:38

Войска РФ пытались штурмовать позиции на Донбассе: бойцы ВСУ нанесли по оккупантам ответный ударВидео

13:31

"Большинство - безрукие и безногие": журналист рассказал, как на окраину РФ привозят раненых оккупантов

13:18

Бункерного тирана обвели вокруг пальцамнение

13:00

Гороскоп на завтра, 2 мая 2022: Львам – непредвиденные траты, скорпионам – судьбоносная встреча

12:42

ПТРК Корсар в деле: на Харьковщине нацгвардейцы уничтожили БМП с оккупантами и подбили танкВидео

Реклама
12:34

ВСУ отказывается от советской техники и переходит на натовские образцы - Залужный

12:24

Если Россия заберет свои войска с Украины, санкции против нее могут быть сняты – глава МИД ФРГ БербокВидео

12:23

Гороскоп Таро на неделю 2-8 мая: Близнецам – деньги, Весам – осуществление желаний, Рыбам – подсказки судьбы

12:14

Трагедия станет спусковым крючком опасных событий: как отразится на Украине коридор затмений 2022Видео

12:00

Родившаяся в Ужгороде Елка развлекает россиян в Сочи и молчит о войне на родине

11:42

Украинские воины "Стугной" ярко уничтожили элитный русский вертолет Ка-52 "Аллигатор"Видео

11:24

Le Monde: Для Украины в войне с Россией прошло время уступок, дальше – победа

11:21

Три сценария войны: чего ждать Украинемнение

11:15

"Даже "ХНР" неудобно объявлять 9 мая": Арестович заявил, что армия РФ уже не способна наступать

11:12

Удары России из Крыма и работа ПВО: в Одессе войска Украины уничтожили 7 самолетов врагаВидео

10:56

Украинка героически спасла 16 собак от российских оккупантов

10:39

В радиусе до 50 км уничтожено будет всё: эксперт объяснил, куда РФ может нанести ядерный удар

10:20

Нацгвардиец отправил российского "Грача" фермерам на металлолом, а пилота - на концерт КобзонаВидео

10:14

Фомина неделя 2022: значение каждого дня, запреты и традиции

10:06

Россия собралась надолго захватить Херсон, чтобы усилить оккупацию Крыма – разведка БританииВидео

09:58

Враг ударил ракетами по заводу или складу минеральных удобрений на Николаевщине

09:18

Чудом уцелела после бомбежек: в Бородянке под завалами дома нашли икону

09:18

Антипутинская коалиция: сможет ли мир усмирить кремлевского монстрамнение

09:03

В России "полыхает" от визита Джоли в Украину - заманивают актрису в "ЛДНР" водкойВидео

08:54

Кулеба и Блинкен повели телефонный разговор - обсудили помощь Украине в $33 млрд

Реклама
08:35

"Спецназ режет их по тылам, потери огромные": Арестович об "успехах" оккупантов на подступах к Кривому РогуВидео

08:25

Уцелела лишь печь: под Киевом пенсионерка пекла паски на руинах своего дома

08:20

Гороскоп на сегодня 1 мая 2022: Близнецам – потери, Весам – дурные знаки, Скорпионам – подсказки судьбы

08:05

В боях с российскими оккупантами погиб легендарный "киборг" с позывным "Багдад"

07:46

Оккупанты превратили завод в руины: как выглядит Азовсталь сейчас - фото со спутника

07:09

ВСУ ударили по врагу: уничтожены 42 оккупанта, новейшая система для приглушения БПЛА и два Орлана

07:00

Поздравления с 1 Мая – душевные открытки и картинки к празднику

06:41

Путин - на пороге официального объявления войны Украине – The Sun

06:23

Как Запад отговаривает Путина не применять "ядерную дубину"мнение

05:38

Огромный удар по психике Путина: эксперт объяснил, почему важно было затопить крейсер МоскваВидео

O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив
©2002-2022, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
Мы используем cookies
Принять