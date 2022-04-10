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Лунный календарь на май 2022: лучшие дни месяца

10 апреля 2022, 02:03

В какой день можно воплощать все свои мечты, а когда стоит опасаться несчастного случая.

Лунный календарь май 2022
Лунный календарь на май 2022 / depositphotos.com/

Лунный календарь на май 2022 расскажет, в какие дни можно достичь наибольшего успеха и воплотить свои цели, а когда стоит проявить особую осторожность, чтобы избежать неприятностей.

Гороскоп на май 2022 расскажет, кому из знаков зодиака посчастливится укрепить финансовое положение и сделать накопления, а кто получит предложение руки и сердца.

Фазы Луны в мае 2022

  • Новолуние - 30 мая в 14:30.
  • Полнолуние - 16 мая в 07:14.
  • Растущая Луна с 1 по 15 мая и 31 мая.
  • Убывающая Луна с 17 по 29 мая.
  • Полное лунное затмение - 16 мая в 07:11.

Благоприятные дни в мае 2022

В майском лунном календаре есть дни с максимально положительной энергетикой небесного светила. В этот период можно планировать важные встречи, начинать новое, признаваться в любви и ходить на свидания. Также благоприятно восстанавливать старые связи и мириться с дорогими сердцу людьми.

Благоприятные дни в мае: 1, 5, 6, 7, 10, 11, 14, 17, 18, 20, 21, 31.

1 мая 2022 – Луна в Тельце, 2 лунный день – в этот день лучше всего приступать к реализации своих давних планов. Новые начинания увенчаются успехом. Вы полны сил и жизненной энергии, а сама Луна помогает вам в достижении задуманного. От того, как вы проведете эти лунные сутки будет зависеть целый месяц. Активность, инициативность и движение вперед будут вознаграждены по достоинству. А вот отступать от своих целей не стоит, такая нерешительность может сыграть с вами плохую шутку.

7 мая 2022 – Луна во Льве, 8 лунный день – симвллом этого дня является птица Феникс. Это свидетельствует о том, что пришло время для внутренних трансформаций, которые могут повлечь изменения во всех сферах жизни. В этот день успеха могут достичь те, кто может держать эмоции под контролем. Открытость всему новому, желание перемен и способность спокойно принимать трансформации – станут ключами к успеху.

21 мая 2022 – Луна в Водолее, 21 лунный день – это один из самых творческих дней периода. Вдохновение и прилив жизненных сил помогут людям проявить свои скрытые таланты или использовать их по-максимуму. Энергетика Луны достигает своего пика и помогает быстрее справляться с текущими делами, а также решать важные проблемы. Благоприятное время для начала поездок и путешествий.

Неблагоприятные дни в мае 2022

В дни низкой энергетической активности Луны повышается вероятность несчастных случаев и всевозможных проблем. Стоит быть внимательными на дороге и не ходить на улице в темное время суток.

Наиболее неблагоприятные дни в мае 2022: 15, 16, 25, 26, 29.

16 мая 2022 – полнолуние в Стрельце, 17 лунные сутки – в этот день многие могут испытывать нестабильный эмоциональный фон. Перепады настроения могут спровоцировать конфликты с окружающими людьми. В этот день лучше всего уединиться и максимально снизить активность. Может появиться тяга к риску, однако стоит воздержаться от любых авантюр. Они могут обернуться серьезными проблемами в будущем.

29 мая 2022 – Луна в Близнецах, 29 лунный день – за этим днем закрепилась дурная слава. С мощной энергетикой этого дня сложно совладать, поэтому его называют сатанинским днем. Завершение лунного цикла чревато серьезными конфликтами, которые могут перерасти в открытую вражду. В этот период стоит избегать прогулок по неблагополучным районам города, не ходить по темным улицам, не верить никаким предложениям малознакомых людей. Стоит проявлять предельную внимательность на дорогах, как и водителям, как и пешеходам.

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