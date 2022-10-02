Ремонт влетит в копейку: как нельзя использовать микроволновку

Риск поломки можно минимизировать, зная определенные правила.
Микроволновка есть на кухне большинства украинских семей, но, к сожалению, достаточно часто они ломаются.
Есть две основные причины поломок. Во-первых, в микроволновках достаточно много движущихся деталей: дверца, вентилятор, двигатель и т. д. Во-вторых, неправильная эксплуатация.
Именно по второй причине чаще всего и выходит из строя "помощница". Риск поломки можно минимизировать, зная определенные правила.
Не используйте пластиковые контейнеры и пластиковую посуду
При нагревании пластик выделяет токсины, которые частично попадают в еду. Для разогревания еды в микроволновке лучше использовать стеклянную посуду.
Не размораживайте замороженные фрукты и ягоды
Во время процесса некоторые полезные вещества разрушаются, преобразовываясь в канцерогены.
Не разогревайте еду в фольге
Она блокирует микроволны, и такая попытка может привести даже к возгоранию техники.
Не используйте для нагревания еды старую посуду
Стандарты их изготовления были другими и не предусматривали воздействие микроволн.
Никакой бумаги и полиэтилена в микроволновке
Следите, чтобы во включенный прибор не попадали бумажные и полиэтиленовые пакеты, мочалки, ткань и другие непредусмотренные для этого предметы. Они могут передавать еде канцерогены при воздействии микроволн и даже привести к возгоранию.
Никакого металла
Следите, чтобы на посуде, которую вы отправляете в микроволновку, не было металлических элементов (опасность таит даже небольшая металлическая каемочка на краях тарелки) – это может вызвать возгорание.
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