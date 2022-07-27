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Микроволновка умеет не только разогревать еду: 5 крутых лайфхаков, которыми мало кто пользуется

27 июля 2022, 03:10

Полезные советы заставят вас использовать вашу микроволновку чаще.

микроволновка
5 крутых лайфхаков с микроволновкой, которыми мало кто пользуется / скриншот

Микроволновка стала незаменимой для многих семей и есть почти в каждом доме, но мало кто использует ее весь потенциал.

Главред собрал полезные лайфхаки, о которых вы даже не слышали, но теперь возьмете на вооружение.

Приготовить пенку для капучино легко

Да, имея СВЧ печь вы можете обойтись без капучинатора, чтобы приготовить любимый напиток. Отменная молочная пенка получается если действовать по инструкции:

  • Налейте в кружку молоко (малой жирности).
  • Прикройте ее крышкой и хорошо взболтайте.
  • Поставьте в микроволновку на 15-25 секунд.
  • Снимите крышку.
  • Греть молоко еще 20-30 секунд.

Очистка чеснока без лишних усилий

Чтобы чеснок легче чистился, прогреваем его в микроволновке 15 секунд. Тогда шелуха снимается значительно быстрее и легче.

Как очистить помидоры от кожицы

Прогрейте помидоры в микроволновке 30 секунд на высокой мощности. Затем охладите около 2-3 минут и очистите с легкостью от кожицы.

Замачиваете на ночь сушеную чечевицу или фасоль? Забудьте об этом

Поместите одну чашку сушеных бобовых в миску, пригодную для использования в микроволновой печи, и добавьте достаточное количество холодной воды, чтобы только покрыть их.

Читайте такжеКофе и чай могут угробить ваше здоровье: что нужно знать любителям этих напитковДобавьте половину чайной ложки соды (это помогает смягчить кожуру бобовых) и поставьте в микроволновку на высокую мощность на 10 минут. И ваша фасоль готова к приготовлению.

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