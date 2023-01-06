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Ремонт, от которого все будут в восторге: самые модные обои 2023 года

6 января 2023, 03:50
В 2023 году бледные тона и минимализм уходит на последний план. В этот раз в тренды врываются яркость, эксперименты и абстракция.
обои
Модные обои 2023 года / из открытых источников

Рано или поздно появляется необходимость или желание что-то изменить в интерьере, который вас окружает. Если вы задумались о ремонте, то наверняка вам хочется сделать все красиво, а главное модно.

У многих сразу же появляется мысль о том, что модный ремонт, значит дорогой ремонт, ведь нужно обязательно нанять дизайнеров, которые специализируются на этом.

Если человек не хочет сам заморачиваться выбором обоев, плитки, мебели или других материалов, то, конечно, тут ему придет в помощь целая бригада во главе с дизайнером. Однако если вы хотите вложить свою душу, самостоятельно окунуться в эту атмосферу изменений интерьера, а заодно и сэкономить немалую сумму деньжат, то тогда можно обойтись и без дизайнера.

Мы подобрали самые модные обои, которые будут в тренде 2023 года. Ведь ни для кого не секрет, что именно правильно подобранные обои дают как минимум 70% успеха вашему ремонту.

Что будет в тренде 2023 года

Дизайнеры отмечают, что в этом году модным будет максимализм. Эксперименты с узорами, богатые цветовые схемы – то, на что будут обращать даже мировые специалисты в сфере ремонта и оформления интерьера. Дизайнеры будут предлагать добавить помещению индивидуальности через яркие цвета и принты.

Если еще недавно многие рвались за ремонтами в белых, бежевых, одним словом светлых тонах, то сейчас это уходит на задний план. Сейчас начинается прогрессивный период, который требует игры цветами и отсутствия страха перед экспериментами. Отличным вариантом станут темные тона в сочетании со светлыми - они добавят пространству глубины. Стоит отметить, что от нейтральных цветов не стоит отказываться, но лучше дополнить их смелыми принтами.

Какие обои будут в моде

обои
Модные обои 2023 года / из открытых источников

Геометрические узоры

Сюда относятся не только геометрические рисунки, но и абстрактные композиции. Дизайнеры отмечают, что отличным вариантом станут обои, где изображены полоски, горошек, ромбы, прямоугольники.

Если вы хотите расширить комнату, то лучше выбирать обои с горизонтальными линиями, а если выше – вертикальными. Если вы не переживаете за размеры вашей комнаты, то смело можно использовать композиции из крупного орнамента. Однако стоит помнить, что он будет визуально делать комнату теснее, чем она есть на самом деле. Лучше не использовать такие обои для маленькой комнаты.

обои
Модные обои 2023 года / из открытых источников

Природные принты

В 2023 году модными становятся ботанические мотивы. Благодаря им вы сможете добавить интерьеру немного ощущения весны или лета, в зависимости от вашего желания.

Дизайнеры отмечают, что природные принты дарят успокаивающую и расслабляющую атмосферу. Особенными станут обои теплых желтых оттенков, которые подарят ощущение тепла.

Можно смело использовать обои с такими принтами:

  • мелкий цветочек,
  • фрукты или ягоды,
  • тропические мотивы,
  • лесной мотив (стебли, листья, шишки, еловые ветви).
обои
Модные обои 2023 года / из открытых источников

3-Dили фотообои

С помощью таких обоев можно сделать акцент на определенной стене. Правильно подобранный рисунок также может сделать комнату шире или выше.

Чаще всего такими обоями оформляют стену за изголовьем кровати. Наиболее актуальными узорами в 2023 году будут:

  • имитация акварельных рисунков и абстрактной живописи,
  • изображение природной тематики,
  • черно-белые снимки городов,
  • восточная тематика.
обои
Модные обои 2023 года / из открытых источников

Золотые обои

Да-да, вы все правильно поняли. Эти обои просто врываются в 2023 год. Мировые дизайнеры клеят такие обои не только на стенах, но даже и на потолок. Однако тут есть одна опасность. Золотые обои обязательно должны идеально сочетаться с основным интерьером, иначе все будет выглядеть просто ужасно.

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