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Редкая оптическая иллюзия: только люди со 100% зрением находят морковку среди сотен рыб за 5 секунд

4 апреля 2023, 15:00
Где-то в этом скоплении ярких рыбок спрятана одна неуместная морковка. Новая головоломка покорила вест мир.
Оптическая иллюзия
Оптическая иллюзия / Fresherslive

Авторы новой оптической иллюзии уверяют, что только люди со 100% зрением находят морковку среди сотки красных рыб.

Что ж, теперь и у вас есть шанс выяснить это с помощью этой хитрой головоломки. Нужно найти всего 1 морковку, спрятанную среди ярких красных рыбок.

Авторы головоломки дают на это всего 5 секунд, пишет dailystar.co.uk.

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Задача работает, проверяя ваше быстрое мышление, поскольку оно заставляет ваши глаза работать без проблем с вашим мозгом.

Как говорит творец оптической иллюзии, эта хитрая головоломка заставила многих людей почесать затылок, поскольку они не смогли найти овощ.

Как найти морковку среди сотен рыб
Как найти морковку среди сотен рыб / Fresherslive

Если вы еще не нашли морковку, доем вам подсказку. Она находится в левом углу среди рыб.

Что стоит учитывать читателю

Этот материал - ознакомительного характера, его не следует воспринимать как указание к действию или абсолютную истину. Астрология, гадание, экстрасенсорика, тарология, мольфарство, фэншуй и нумерология не являются академическими науками, их положения и утверждения нельзя проверить или подтвердить научными методами. Это же касается различных тестов, характеристики человека по имени и подобного. Кроме того, прогнозы и гороскопы не всегда сбываются, а совпадения могут быть случайными.

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