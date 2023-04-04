Редкая оптическая иллюзия: только люди со 100% зрением находят морковку среди сотен рыб за 5 секунд

Авторы новой оптической иллюзии уверяют, что только люди со 100% зрением находят морковку среди сотки красных рыб.
Что ж, теперь и у вас есть шанс выяснить это с помощью этой хитрой головоломки. Нужно найти всего 1 морковку, спрятанную среди ярких красных рыбок.
Авторы головоломки дают на это всего 5 секунд, пишет dailystar.co.uk.
Задача работает, проверяя ваше быстрое мышление, поскольку оно заставляет ваши глаза работать без проблем с вашим мозгом.
Как говорит творец оптической иллюзии, эта хитрая головоломка заставила многих людей почесать затылок, поскольку они не смогли найти овощ.
Если вы еще не нашли морковку, доем вам подсказку. Она находится в левом углу среди рыб.
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