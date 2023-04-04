Редкая оптическая иллюзия: только люди со 100% зрением находят морковку среди сотен рыб за 5 секунд

Где-то в этом скоплении ярких рыбок спрятана одна неуместная морковка. Новая головоломка покорила вест мир.

Оптическая иллюзия / Fresherslive

Авторы новой оптической иллюзии уверяют, что только люди со 100% зрением находят морковку среди сотки красных рыб.

Что ж, теперь и у вас есть шанс выяснить это с помощью этой хитрой головоломки. Нужно найти всего 1 морковку, спрятанную среди ярких красных рыбок.

Авторы головоломки дают на это всего 5 секунд, пишет dailystar.co.uk.

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Задача работает, проверяя ваше быстрое мышление, поскольку оно заставляет ваши глаза работать без проблем с вашим мозгом.

Как говорит творец оптической иллюзии, эта хитрая головоломка заставила многих людей почесать затылок, поскольку они не смогли найти овощ.

Как найти морковку среди сотен рыб / Fresherslive

Если вы еще не нашли морковку, доем вам подсказку. Она находится в левом углу среди рыб.

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