УкрРус
Читать на украинском
  1. Главная
  3. Новости

Сложная оптическая иллюзия, которую невозможно разгадать за 5 секунд: как найти арбуз без косточек

2 апреля 2023, 20:27
Авторы новой оптической иллюзии говорят, что могут обнаружить арбуз без косточек за пять секунд только спокойные и рассудительные люди.
Оптическая иллюзия
Оптическая иллюзия / Dancewear Central

Если вы обожаете разные тесты и головоломки, то новая оптическая иллюзия точно для вас. Новая головоломка ошеломила весь мир. Изначально всем кажется что она простая, но на самом деле найти арбуз без косточек могут не все за 5 секунд.

Авторы новой оптической иллюзии говорят, что могут обнаружить арбуз без косточек за пять секунд только спокойные и рассудительные люди, пишет dailystar.

Часто говорят, что если вы можете разгадать хитрые оптические иллюзии в рекордно короткие сроки, то это доказывает, что вы довольно умны.

видео дня

Оказывается, нужно быть довольно расслабленным человеком, чтобы заметить арбуз без косточек за пять секунд.

На картинке вы видите 250 ломтиков арбуза, но только один ломтик полностью без косточек.

Арбуз без косточек
Как найти арбуз без косточек / Dancewear Central

Смотрите также видео, что такое пирамида Маслоу, которую называют основой счастья:

Читайте также:

тест по картинке
Реклама
Поддержите Главред

Последние новости

21:07

"Россию ждет необратимые процессы": Подоляк сделал заявление после гибели боевика "ДНР" Татарского

20:59

4 строгих запрета, которые нельзя нарушать 4 апреля: приметы и что нельзя делатьВидео

20:49

Сбежавшую в РФ Галину Безрук избил муж после того, как их дочь укусила собакаВидео

20:33

Россия в Бахмуте бросает в бой вагнеровцев и десантников, ситуация очень напряженная – Маляр

20:27

Сложная оптическая иллюзия, которую невозможно разгадать за 5 секунд: как найти арбуз без косточек

Главред в телеграмм — новости Украины в режиме онлайн

20:19

"Идут на убой, как скот": Фейгин объяснил, почему россияне молча гибнут за ПутинаВидео

19:46

О чем свидетельствуют разговоры Орбана о миротворцахмнение

19:24

"Любовь нечаянно нагрянет": Слава Каминская показала нового избранника

19:11

В Санкт-Петербурге в результате взрыва в кафе погиб военный пропагандист РФ ТатарскийВидео

Реклама
18:42

Избиение военного в церкви Хмельницкого: мэр требует запретить УПЦ, возле храма собираются люди

18:32

В Венгрии цинично подыграли Кремлю: напугали ядерной войной из-за помощи УкраинеВидео

18:25

"Мерзкая особа": российскую чемпионку ОИ жестко затравили в РФ за оскорбление УкраиныВидео

18:09

Что посмотреть: топ-5 уморительных комедий последних лет, о которых вы не слышалиВидео

17:12

Посол Украины разнес однопартийцев Шольца: надо требовать не переговоров, а вывода войск ПутинаВидео

17:09

"Путина и его приспешников устранят": оппозиционер рассказал о неизбежном поражении РФ в УкраинеВидео

16:57

"Остановить было невозможно": в России пронесся огромный огненный смерчВидео

16:01

"Будем созидать": Санников рассказал, может ли Украина вернуть ядерный статус после окончания войныВидео

16:01

Украине нужна новая волна мобилизации: боец ВСУ назвал главную причину

15:44

Армения не будет арестовывать Путина, а Римский статут ей нужен для противостояния с АзербайджаномВидео

15:41

Невероятно вкусные и очень сочные: лучшие сорта томатов черри, которые восхищают своим ароматомВидео

Реклама
15:06

Украинского боксера заставили снять флаг во время награждения в ЛитвеВидео

14:55

Украинцы получат новую пенсию в апреле: кому добавят еще 500 гривенВидео

14:50

Китай изучает победы Украины и поражения РФ на случай столкновения с Тайванем – NYTВидео

14:28

"Движемся к поражению": Гиркин с "патриотами" истерит из-за провалов оккупантов в УкраинеВидео

14:21

Астролог предупредила о мощных испытаниях в апреле для каждого знака зодиака - гороскопВидео

14:07

Звезда сериала "Теория большого взрыва" впервые стала мамой - первые фото младенца

13:28

Пекин может пойти против Москвы: эксперт спрогнозировал крах ядерного шантажа РФВидео

13:24

"Постарела конкретно": жену Пескова не узнали даже россиянеВидео

13:23

В Хмельницком в церкви священники УПЦ УП избили военногоВидео

12:42

Угрожает судом человеческим и Божьим: Медведев набросился на Зеленского из-за УПЦ МПВидео

12:38

"Московская" дочь Ольги Сумской поддержала режиссера-путиниста на красной дорожке в РФВидео

12:23

Снег будет заметать Украину: синоптики предупредили о мощном циклоне и "диких" ливняхВидео

12:18

ВСУ пошли вперед на Донбассе: оккупантов выбили с позиций на Донецком направлении

12:06

Вся рассада и растения могут погибнуть: что нельзя делать 3 апреля - приметыВидео

12:00

Гороскоп на завтра 3 апреля 2023: Скорпионам – разочарование, Водолеям - печальВидео

11:40

Самый легкий кулич на Пасху 2023: единственный рецепт, который готовили избранные не просто такВидео

11:31

Черный дым в локомотивном депо: по оккупантам в Мелитополе мощно "прилетело"Видео

10:52

ВСУ уничтожили некоторые группировки армии РФ на 50-70% – командир роты 92-й ОМБрВидео

10:50

От люстрации до переименования Севастополя: Данилов назвал план по деоккупации Крыма

09:49

Расстрел за "Слава Украине": раскрыты новые детали последнего боя Мациевского

Реклама
09:38

"И что это такое?": депутат Госдумы опозорился во время перепалки с украинским дипломатом

08:51

Не стоит категорично клеймить тему переговоровмнение

08:43

"Украина будет мишенью для ядерного удара РФ": сестра Ким Чен Ына набросилась на Зеленского с угрозами

08:43

"Синяя спина в наколках": Волочкова засветила лишнееВидео

08:29

Посол Украины жестко ответил на лицемерное предложение Лукашенко о "перемирии"

07:45

РФ провалила свое "большое" наступление и не достигла заявленных Путиным целей – ISW

06:20

Почему для нас так важна независимая и не пророссийская Молдовамнение

02:14

Эксперт спрогнозировал, могут ли договориться насчет Украины Китай и СШАВидео

01:40

Почему в 40 лет не отмечают день рождения и что будет, если нарушить табу

00:15

"На Запорожском направлении фиксируется активность оккупантов": Мусиенко рассказал, к чему готовится РФВидео

Новости Украины
Новости КиеваНовости ОдессыТелеграм новости УкраиныНовости ХарьковаНовости МариуполяНовости Николаева
Синоптик
Погода на выходныеПрогноз погодыПогода веснаМагнитная буря
Мода и красота
Окрашивание волосМодные прическиКрасивый маникюрЖенские стрижки
Война в Украине
Когда закончится войнаПереговоры Украина Россия
Персоны
Владимир ЗеленскийПутин новостиАрестович новостиВиталий КимМарк ФейгинОлег Жданов
Поздравления
С днем рождения мужчинеС днем рождения сынаС днем рождения дочериС днем рождения женщине
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп таро на неделюГороскоп на неделю
Рецепты
ЗакускиКонсервация на зимуПростые блюдаРецепты на Пасху 2023
Праздники
Календарь 2023Православный календарь 2023Пасха 2023Троица 2023
©2002-2023, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив
Мы используем cookies
Принять