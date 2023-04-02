Сложная оптическая иллюзия, которую невозможно разгадать за 5 секунд: как найти арбуз без косточек

Авторы новой оптической иллюзии говорят, что могут обнаружить арбуз без косточек за пять секунд только спокойные и рассудительные люди.

Оптическая иллюзия / Dancewear Central

Если вы обожаете разные тесты и головоломки, то новая оптическая иллюзия точно для вас. Новая головоломка ошеломила весь мир. Изначально всем кажется что она простая, но на самом деле найти арбуз без косточек могут не все за 5 секунд.

Авторы новой оптической иллюзии говорят, что могут обнаружить арбуз без косточек за пять секунд только спокойные и рассудительные люди, пишет dailystar.

Часто говорят, что если вы можете разгадать хитрые оптические иллюзии в рекордно короткие сроки, то это доказывает, что вы довольно умны.

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Оказывается, нужно быть довольно расслабленным человеком, чтобы заметить арбуз без косточек за пять секунд.

На картинке вы видите 250 ломтиков арбуза, но только один ломтик полностью без косточек.

Как найти арбуз без косточек / Dancewear Central

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