Разрушаем мифы: подборка "вредных" продуктов, которые на самом деле полезны

Продукты, которые незаслуженно считаются вредными / Фото Новий канал

Большинство людей делит все продукты на полезные и вредные. Одни нужно есть постоянно, другие – напрочь исключить из своего рациона. Такое радикальное разделение еды привело к тому, что некоторые любимые для многих продукты незаслуженно оказались в "черном списке".

В этой заметке собрана подборка полезных продуктов, которые вы раньше считали вредными. Теперь можете без боязни ними наслаждаться!

Продукты, которые считаются вредными, но принесут пользу

Яйца

Еще 20 лет назад ученые относили этот продукт к тем, которые способствуют повышению уровня холестерина в крови, ведь в 1 яйце содержится 185 миллиграммов холестерина. Современные исследования показывают, что это не так.

Известно, что при нормальном потреблении диетический холестерин не наносит вреда организму человека. Наоборот, яйца – это прекрасный источник белка, полезных жиров, витаминов и минералов.

Яйца не влияют на холестерин / Фото Pixabay

Картофель

Картофель также считается вредной пищей, через высокий гликемический индекс. Также его вред связывают с содержанием крахмала, количество которого в действительности зависит от способа приготовления: в сваренном и охлажденном картофеле количество устойчивого крахмала растет. Поэтому этого овоща не стоит избегать, ведь он содержит много углеводов, витамина С, некоторых витаминов группы B и микроэлементов.

Реклама

Картофель содержит много витаминов / Фото ua.depositphotos.com

Молочные продукты

Молочные продукты имеют не слишком хорошую репутацию за их якобы негативного влияния на сердечно-сосудистую систему. Однако молоко, масло, йогурт и сыр, которые некогда были основными пищевыми продуктами для людей, принесут вашему организму много пользы.

Высокое содержание белка и кальция – лишь некоторые их преимущества. При выборе молочных продуктов важно учитывать жирность и тип жира.

Молочные продукты не вредят сердцу / Фото ua.depositphotos.com

Красное мясо

Красное мясо часто считается источником вредных углеводов и жиров, но это не так. К тому же некоторые исследования показывают, что этот продукт может увеличить риск рака и других заболеваний. Хотя на самом деле мясо содержит множество витаминов и минералов, которые необходимы для здорового и сбалансированного питания.

При правильном приготовлении оно не повлияет на уровень холестерина и принесет много пользы, в частности необходим для выработки тестостерона и селена цинк, железо и белок.

Стейки полезны, если их правильно готовить / Фото ua.depositphotos.com

Вино

Различные сорта вин имеют различные преимущества и недостатки, однако не следует считать вино вредным продуктом, ведь этот напиток может принести вашему здоровью много пользы. Красное вино, например, защищает от болезней сердца, а белое – способствует налаживанию функции почек.

Если вы придерживаетесь правильного питания, лучше избегать игристых вин, ведь они более калорийны.

Вино защищает от болезней сердца / Фото Pixabay

Шоколад

О молочном и белом шоколаде лучше забыть, ведь об их пользе говорить сложно. А вот темный шоколад можно считать настоящим суперпродуктом. Он богат антиоксидантами и другими питательными веществами, что делает его безопасным даже для диет.

Самым большим преимуществом является содержание флавоноидов – это растительные химические вещества, которые выполняют роль антиоксидантов и могут защищать от рака, болезней сердца и болезни Альцгеймера.

Темный шоколад полезен для здоровья / Фото Pixabay

Ранее сертифицированный нутрициолог и спортивный диетолог Оля Усенко поделилась золотыми правилами, как среди многообразия ярких упаковок в супермаркете находить полезные для вашего здоровья продукты.