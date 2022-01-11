УкрРус
Читать на украинском
  1. Главная
  3. Новости

Разобьет вам сердце: названы самые неверные женщины по знаку зодиака

11 января 2022, 21:11

Двое неверных знаков принадлежат стихии огня.

Любовный гороскоп 2022
Любовный гороскоп на январь 2022 - топ-4 неверных знака зодиака женщин / depositphotos.com/

Не все представительницы зодиакального круга будут хранить верность своему избраннику. Астрологи выделили четыре ветреных красотки среди знаков, которые не сильно спешат придерживаться супружеских клятв верности.

Ранее мы писали о том, какие знаки зодиака мужчины смогут очаровать вас громкими речами, а потом устроить "сладкую" жизнь. Подробнее, читайте в материале: Не стоит связываться с ними: топ-3 знака зодиака мужчин, которых нужно обходить стороной.

Астрологи назвали четверку женщин по знаку зодиака, которые могут поддаться опасным соблазнам. И две из них – представительницы стихии огня.

Овен

Женщины -Овны и рутина – понятия несовместимые. Быт может быстро утомить упрямую красотку, и в поисках новых впечатлений она может решиться на измену. Чтобы не допустить охлаждения чувств, таких женщин постоянно нужно подпитывать новыми эмоциями, таким образом поддерживая огонь страсти и чувственности между вами. Разнообразный совместный досуг и смелые эксперименты – смогут поддерживать чувства, не позволяя им превратиться в пепел.

Реклама

Телец

Представительницы земного знака большое значение придают духовной близости с партнером. Но немаловажная также и интимная сторона отношений. Женщины-Тельцы изменяют, если из отношений ушла искра, которая будоражила и тело и разум. Долго скрывать свою неверность такие дамы не будут, они расскажут партнеру о том, что произошло. Но нужно ли спасать отношения, если женщина не пылает прежними чувствами?

Читайте такжеГороскоп на февраль 2022 для всех знаков зодиака: Ракам – деньги, Львам – успех в любви, Стрельцам – траты

Лев

Львицы, которые привыкли находиться в центре внимания, могут решиться на неверность, если партнер к ним охладел. Комплименты, восхищение и обожание – все это нужно Львицам как воздух. Все эти знаки внимания превозносят их на пьедестал и поднимают самооценку. Если в отношениях этого мало, дама захочет восполнить недостаток. Некоторые демонстративные женщины таким образом хотят вызвать ревность партнера и обратить на себя внимание.

Рыбы

Чувствительные Рыбы большое значение придают эмоциональной стороне отношений. Для них эмоциональная связь с супругом – залог крепкого союза. Если партнер стал "черствым сухарем" и не предпринимает никаких попыток наладить эту связь, Рыбы могут решиться на измену. Однако признаваться в содеянном – не в правилах Рыб, они будут отпираться до последнего.

Читайте также:

viber
Лев Рыбы Овен Телец гороскоп 2022
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Реклама
Популярное
Приметы на 9 января: что нельзя делать в день Степана и как не попасть в бедуПриметы на 9 января: что нельзя делать в день Степана и как не попасть в беду Откуда берется изжога и как от нее избавиться - дельные советы диетологаОткуда берется изжога и как от нее избавиться - дельные советы диетолога Самый красивый зимний маникюр 2022, который позволит в мороз и стужу выглядеть элегантноСамый красивый зимний маникюр 2022, который позволит в мороз и стужу выглядеть элегантно Гороскоп по картам Таро на январь 2022 для водных знаков зодиака - Скорпионов, Рыб, РаковГороскоп по картам Таро на январь 2022 для водных знаков зодиака - Скорпионов, Рыб, Раков Евгений Кошевой опять женился - первые фото церемонииЕвгений Кошевой опять женился - первые фото церемонии
21:20

Ушел в декрет: появились подробности с задержанием пьяного полковника одесской полиции

21:11

Разобьет вам сердце: названы самые неверные женщины по знаку зодиакаВидео

21:05

Можно ли дать России по яйцаммнение

20:56

Минздрав намерен наладить производство марихуаны для лекарств: подробностиВидео

20:55

Изнасиловал уже мертвой: на Днепропетровщине мужчина жестоко убил свою жертвуВидео

Реклама
20:49

Единственная дочь Виктора Павлика показала роскошные ножки в леопардовом мини

20:37

Ретроградный Меркурий 2022: даты, что можно и нельзя делать, чтобы не навлечь беду

20:36

Россия может стать Московией: эстафета переименования страны-соседки дошла до киевских нардепов

20:27

Зеленский пообщался с премьером Канады: о чем удалось договориться

20:11

Людей выгоняют силой: в Киеве сносят заселенное общежитие

19:54

В США оценили возможность достижения компромисса с Россией по НАТО

19:48

В Украине вырастут пенсии: кому и когда ждать прибавкуВидео

19:34

В Киеве горит Виноградарь: под угрозой кондитерский цех

19:23

"Мы не страна 2014 года": в МИД Украины резко высказались о возможном нападении РФВидео

19:20

В ВОЗ заявили, что бустерная прививка не спасет мир от пандемии, и призвали создать новую вакцинуВидео

19:13

В моду на 2022 год пришла стрижка неповторимой красоты перевернутый боб, которая подходит всемФото

19:07

Гороскоп на завтра, 12 января 2022: Тельцам – потери, Львам – вещие сны, Стрельцам – ревностьВидео

19:01

Пытался "договориться" с патрульными: на пьяном вождении поймали полковника одесской полицииВидео

18:59

Парламентский телеканал Рада оконфузился в прямом эфире и "похоронил" СтефанчукаВидео

18:45

Нутрициолог назвала пять каш, которые полезно есть на завтракВидео

Реклама
18:24

Приметы на 12 января: что нельзя делать и как не попасть в бедуВидео

18:23

Гадания на старый Новый год 2022: на суженого, желание или судьбу

18:11

В России заявили о новых военных учениях возле украинской границы

18:07

Лунный календарь на февраль 2022: самые лучшие и опасные дни месяцаВидео

18:02

Один на один с Россией: есть ли Украине на кого положиться в 2022 годумнение

17:47

Перечень профессий с обязательной прививкой от COVID-19 расширен: кому ее нужно сделать до 31 январяВидео

17:36

В Украину ворвется антициклон и резко похолодает до -20Видео

17:20

"Таких высоких цен топлива в Украине еще не было": эксперт назвал новую стоимость бензина и ДТВидео

17:15

В Конгрессе США предложили объявить Украину страной "НАТО-плюс"Видео

17:11

"Большая стройка": на вантовом мосту в Запорожье уложили асфальт

17:08

68-летняя Елена Проклова после инсульта готовится к операции на мозге

16:49

Приговор для НАТО: Ермак высказался о возможном вторжении России в УкраинуВидео

16:40

Зачем нужно пить кислые напитки после праздников: ответ нарколога

16:34

Богатая кутя на Старый Новый год 2022: самый простой рецептВидео

16:24

Новые способы кибермошенничества и рекордный ущерб: IT-эксперты подвели итоги 2021 года

16:11

"Большая стройка": в Тернополе завершился ремонт объездной дороги

16:05

Омикроном к концу зимы заразится пол Европы – ВОЗВидео

16:04

Гречка, сахар и вода "по талонам": государство намерено "спасать" украинцев в разгар кризисаВидео

16:02

Никчемный шум в СМИ: Цитрус сделал заявление по иску о прекращении работы сайта новости компании

15:51

Харатьян - не враг народа: Оксана Байрак заступилась за актера из-за его запрета на въезд в Украину

Реклама
15:45

Цены стали заоблачными: как изменилась стоимость покупки и аренды недвижимостиВидео

15:22

На зарплаты полиции дополнительно выделили 1 млрд – МонастырскийВидео

15:12

"Это безопасно": в Украине обдумывают введение COVID-вакцинации для детей от 5 летВидео

14:49

Мелкое хулиганство по-большому: в Мариуполе мужчина нагадил на каток

14:48

Наталия Орейро в металлическом корсете испугала фанатов болезненной худобой

14:34

Путин отложил вторжение в Украину до весны - The New York TimesВидео

14:31

"Ждем новую волну": в Минздраве оценили обстановку в Украине из-за штамма Омикрон

14:30

Назван самый полезный сок - он незаменим зимой и летом

14:27

РФ перебрасывает военные вертолеты к границам Украины – The New York TimesВидео

14:17

В Одесской области шестиклассник "заминировал" магазин: матери светит штраф

O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив
©2002-2022, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
Мы используем cookies
Принять