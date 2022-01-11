Разобьет вам сердце: названы самые неверные женщины по знаку зодиака

Любовный гороскоп на январь 2022 - топ-4 неверных знака зодиака женщин / depositphotos.com/

Не все представительницы зодиакального круга будут хранить верность своему избраннику. Астрологи выделили четыре ветреных красотки среди знаков, которые не сильно спешат придерживаться супружеских клятв верности.

Ранее мы писали о том, какие знаки зодиака мужчины смогут очаровать вас громкими речами, а потом устроить "сладкую" жизнь. Подробнее, читайте в материале: Не стоит связываться с ними: топ-3 знака зодиака мужчин, которых нужно обходить стороной.

Астрологи назвали четверку женщин по знаку зодиака, которые могут поддаться опасным соблазнам. И две из них – представительницы стихии огня.

Овен

Женщины -Овны и рутина – понятия несовместимые. Быт может быстро утомить упрямую красотку, и в поисках новых впечатлений она может решиться на измену. Чтобы не допустить охлаждения чувств, таких женщин постоянно нужно подпитывать новыми эмоциями, таким образом поддерживая огонь страсти и чувственности между вами. Разнообразный совместный досуг и смелые эксперименты – смогут поддерживать чувства, не позволяя им превратиться в пепел.

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Телец

Представительницы земного знака большое значение придают духовной близости с партнером. Но немаловажная также и интимная сторона отношений. Женщины-Тельцы изменяют, если из отношений ушла искра, которая будоражила и тело и разум. Долго скрывать свою неверность такие дамы не будут, они расскажут партнеру о том, что произошло. Но нужно ли спасать отношения, если женщина не пылает прежними чувствами?

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Лев

Львицы, которые привыкли находиться в центре внимания, могут решиться на неверность, если партнер к ним охладел. Комплименты, восхищение и обожание – все это нужно Львицам как воздух. Все эти знаки внимания превозносят их на пьедестал и поднимают самооценку. Если в отношениях этого мало, дама захочет восполнить недостаток. Некоторые демонстративные женщины таким образом хотят вызвать ревность партнера и обратить на себя внимание.

Рыбы

Чувствительные Рыбы большое значение придают эмоциональной стороне отношений. Для них эмоциональная связь с супругом – залог крепкого союза. Если партнер стал "черствым сухарем" и не предпринимает никаких попыток наладить эту связь, Рыбы могут решиться на измену. Однако признаваться в содеянном – не в правилах Рыб, они будут отпираться до последнего.

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