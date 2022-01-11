Разобьет вам сердце: названы самые неверные женщины по знаку зодиака

Двое неверных знаков принадлежат стихии огня.
Не все представительницы зодиакального круга будут хранить верность своему избраннику. Астрологи выделили четыре ветреных красотки среди знаков, которые не сильно спешат придерживаться супружеских клятв верности.
Ранее мы писали о том, какие знаки зодиака мужчины смогут очаровать вас громкими речами, а потом устроить "сладкую" жизнь. Подробнее, читайте в материале: Не стоит связываться с ними: топ-3 знака зодиака мужчин, которых нужно обходить стороной.
Астрологи назвали четверку женщин по знаку зодиака, которые могут поддаться опасным соблазнам. И две из них – представительницы стихии огня.
Овен
Женщины -Овны и рутина – понятия несовместимые. Быт может быстро утомить упрямую красотку, и в поисках новых впечатлений она может решиться на измену. Чтобы не допустить охлаждения чувств, таких женщин постоянно нужно подпитывать новыми эмоциями, таким образом поддерживая огонь страсти и чувственности между вами. Разнообразный совместный досуг и смелые эксперименты – смогут поддерживать чувства, не позволяя им превратиться в пепел.
Телец
Представительницы земного знака большое значение придают духовной близости с партнером. Но немаловажная также и интимная сторона отношений. Женщины-Тельцы изменяют, если из отношений ушла искра, которая будоражила и тело и разум. Долго скрывать свою неверность такие дамы не будут, они расскажут партнеру о том, что произошло. Но нужно ли спасать отношения, если женщина не пылает прежними чувствами?
Читайте такжеГороскоп на февраль 2022 для всех знаков зодиака: Ракам – деньги, Львам – успех в любви, Стрельцам – траты
Лев
Львицы, которые привыкли находиться в центре внимания, могут решиться на неверность, если партнер к ним охладел. Комплименты, восхищение и обожание – все это нужно Львицам как воздух. Все эти знаки внимания превозносят их на пьедестал и поднимают самооценку. Если в отношениях этого мало, дама захочет восполнить недостаток. Некоторые демонстративные женщины таким образом хотят вызвать ревность партнера и обратить на себя внимание.
Рыбы
Чувствительные Рыбы большое значение придают эмоциональной стороне отношений. Для них эмоциональная связь с супругом – залог крепкого союза. Если партнер стал "черствым сухарем" и не предпринимает никаких попыток наладить эту связь, Рыбы могут решиться на измену. Однако признаваться в содеянном – не в правилах Рыб, они будут отпираться до последнего.
Читайте также:
- Отелло и рядом не стоял: топ-5 мужчин-ревнивцев по знаку Зодиака
- Соврет, и глазом не моргнет: топ-4 самых лживых знака Зодиака
- Ретроградный Меркурий 2022: даты, что можно и нельзя делать, чтобы не навлечь беду
- Лунный календарь на февраль 2022: самые лучшие и опасные дни месяца