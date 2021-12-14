Не стоит связываться с ними: топ-3 знака зодиака мужчин, которых нужно обходить стороной

Гороскоп на 2022 год - топ-3 несносных знака зодиака / depositphotos.com/

Среди всех представителей зодиакального круга притаились те, которые могут очаровать сладкими речами, а потом устроить "небо в алмазах". Чаще всегь такие опасные мужчины встречаются среди трех знаков зодиака.

Ранее мы писали о том, кому любовный гороскоп 2022 сулит судьбоносную встречу и крепкий брак.

Астрологи выделили три искусных манипулятора, отношения с которыми могут превратиться в самый настоящий фильм ужасов. Сначала они заставят вас поверить, что вы лучшая женщина на земле, а затем просто "выносить" мозг постоянными упреками и сценами ревности.

Телец

Представители знака стихии Земли чрезвычайно упрямы и для них настоять на своем – дело чести. Они не слишком считаются с мнением других, им сложно договариваться и искать компромиссные решения. Не слишком гибкие в общении Тельцы привыкли считать, что их мнение – истина в последней инстанции. Кроме того, они часто скупы на комплименты и нежные слова. Если вы не готовы во всем поддакивать своему избраннику и беспрекословно соглашаться, не учитывая свои собственные интересы – такие отношения быстро зайдут в тупик.

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Рак

Эмоциональные Раки не привыкли принимать важные решения, руководствуясь логикой. Они во всем полагаются на чувства, и это очень сильно может осложнить любые отношения. С такими чувствительными мужчинами не всегда понятно, что происходит у них в голове и душе. Чтобы вынести такую тонкую душевную организацию необходимо быть тихой и предугадывать малейшие желания любимого мужчины. Иначе Раки изведут вас бесконечными претензиями и эмоциональными качелями.

Козерог

Козероги – еще одни знатные упрямцы зодиакального круга. К тому же они могут переплюнуть любой знак в нежелании меняться. Даже осознавая негативные стороны своего характера, Козероги практически неисправимы. Неумение идти на компромиссы, консерватизм и жадность – тот еще коктейль. Далеко не каждая женщина сможет мириться с таким набором качеств. Поэтому принимая решение связать свою судьбу с Козерогом необходимо все тщательно обдумать.

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