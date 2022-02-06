Расширяем пространство: 7 элементов в дизайне, которые срочно нужно поменять

Просторный интерьер возможен даже в маленьком пространстве / pixabay.com

В дизайне жилья некоторые допускают страшные ошибки, которые даже большие комнаты делают маленькими и тесными.

Очень важно при оформлении интерьера обратить внимание на 7 главных элементов. Это - ковер, шторы, кровать, обои, декор стен, полки и карнизы.

Читайте также3 простых способа, которые сделают прихожую невероятно уютной"Музейные" стены. Настенный декор можно использовать исключительно в разумных пределах. Лучше выбирать предметы в спокойных тонах и монохромной цветовой гамме. Не стоит загружать стены картинами и фото. Иногда лучше отдать предпочтение зеркалам, которые расширяют пространство.

"Коврик из ванной". Чем меньше ковер, тем теснее кажется комната. Поэтому, напольное покрытие из текстиля, если уж выбирать, то только соответствующего размера - чем больше пространство, тем больше ковер.

"Шторы-кулисы". Портьеры от пола до потолка выглядят несомненно красиво, но стоит помнить, что они "съедают" много пространства. Поэтому подойдут только для поистине больших комнат.

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Низкие карнизы. Чем ниже карнизы над окном, тем мельче кажется пространство. Но их также нельзя располагать прямо у потолка. В первом случае они визуально уменьшают окна и сокращают высоту потолка, а во втором - закрывают слишком большую часть стены.

"Королевская" кровать. Кровать не должна быть слишком большой, иначе она будет забирать пространство комнаты. Для маленьких спален также не стоит выбирать кровати с высокой спинкой, обитой велюром в технике каретной стяжки, или со встроенными полками.

"Бабушкин" дизайн на полках. Традиция из СССР уже давно канула в лету, как и сам Союз. Нужно срочно избавиться от всех лишних предметов, которые кроме как пылиться на видном месте, иной функцией не располагают.

"Кудрявые" обои. Чересчур активный рисунок существенно сокращает площадь комнаты.

Читайте такжеСтанет любимым уголком в доме: самые модные цвета для кухни в 2022 годуПодытоживая - прежде, чем покупать элементы дизайна, пристально осмотрите свое жилье и оцените его размер.

Напомним, ранее Главред писал о том, как сделать кухню чистой и сияющей.

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