Распространенная ошибка: Авраменко рассказал, как правильно - 'ріка' или 'річка'

Языковед Александр Авраменко рассказал, как правильно говорить "ріка" или "річка".

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"Ріка" или "річка" / коллаж: Главред, фото: скриншот

В Украине можно услышать два варианта слова для обозначения водного потока - "ріка" и "річка". Языковед Авраменко рассказал, в каких случаях и какой вариант использовать правильно.

По словам эксперта, существует один правильный вариант:

На карте мы показываем не "ріку", а "річку". Это ошибочная мысль, что "річка" - маленькая, а "ріка" - большая. Хоть маленькая, хоть большая, а все равно - "ріка".

А вот для обозначения маленькой реки можно использовать дополнительные слова - "невелика/маленька/невеличка".

Однако исключения всё же есть:

Слово "ріка" используют мастера слова для создания высокого и торжественного стиля.

Смотрите видео языковеда о том, как правильно называть водный поток:

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