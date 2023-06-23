Распространенная ошибка: Авраменко рассказал, как правильно - 'ріка' или 'річка'

Языковед Александр Авраменко рассказал, как правильно говорить "ріка" или "річка".
В Украине можно услышать два варианта слова для обозначения водного потока - "ріка" и "річка". Языковед Авраменко рассказал, в каких случаях и какой вариант использовать правильно.
По словам эксперта, существует один правильный вариант:
На карте мы показываем не "ріку", а "річку". Это ошибочная мысль, что "річка" - маленькая, а "ріка" - большая. Хоть маленькая, хоть большая, а все равно - "ріка".
А вот для обозначения маленькой реки можно использовать дополнительные слова - "невелика/маленька/невеличка".
Однако исключения всё же есть:
Слово "ріка" используют мастера слова для создания высокого и торжественного стиля.
Смотрите видео языковеда о том, как правильно называть водный поток:
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