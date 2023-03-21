Расклад Таро на новолуние 21 марта 2023: кого ждет разочарование, а кого - невероятна удача

Гороскоп Таро на новолуние 21 марта 2023 расскажет, что ждет каждый знак зодиака.

Гороскоп Таро на 21 марта 2023 для всех знаков зодиака от Анжелы Перл / Коллаж фото ua.depositphotos.com, скриншот

Новолуние 21 марта 2023 года - самое важное в этом году, поскольку оно состоится в первом градусе первого знака зодиака Овен. Это идеальное время для всего нового - начинаний, открытий, нового цикла жизни. Так как новолуние совпадает с днем весеннего равноденствия, стоит загадывать желания сегодня. Об этом рассказала на своем Youtube-канале астролог Анжела Перл и составила гороскоп по картам Таро на сегодня для каждого знака зодиака.

Гороскоп Таро Овен на 21 марта 2023

Карта Паж пентаклей

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Вы стоите в начале нового пути. Это новолуние может дать знак, в каком направлении двигаться. Наконец-то у вас появится план, чтобы начать двигаться в новом направлении.

Овны могут получить новую работу и источник дохода.

Гороскоп Таро Телец на 21 марта 2023

Карта Суд

Ждите очень важную новость, известие, сообщение, которое принесет просветление и понимание того, как вы хотите дальше жить.

Тельцы разрешат себе быть собой.

Гороскоп Таро Близнецы на 21 марта 2023

Карта Император

Это старший аркан. Близнецы должны убрать эмоции и взять на себя ответственность. Вы знаете, что будете делать дальше. У вас есть план и понимание своих желаний и стремлений.

Возможно ваше будущее зависит от какого-то человека. Если это так, вы получите его разрешение. Состоится важная встреча.

Гороскоп Таро Рак на 21 марта 2023

Карта Отшельник

Это старший аркан. Эта карта может дать познание себя, занятие эзотерикой, углубление в мистические процессы. Ваш путь находится внутри вас самих.

Некоторые Раки захотят побыть в уединении.

Гороскоп Таро Лев на 21 марта 2023

Карта 3 мечей

Что-то ранит ваше сердце. Не исключен конфликт с другими людьми. Может открыться любовный треугольник. Возможно кто-то распускает сплетни или завидует вам.

Львов ждет разочарование. Не стоит расстраиваться. Кто-то вас поддерживает, неприятности быстро пройдут.

Гороскоп Таро Дева на 21 марта 2023

Карта Шут

Девы что-то начинают с нуля. Это может быть новая работа, отношения, место жительства. Не исключены новости, связанные с другой страной, или с человеком, который живет далеко.

Вы можете что-то закончить, а новое еще не начать.

Гороскоп Таро Весы на 21 марта 2023

Карта 9 кубков

Вас ждет удовольствие, исполнение желания, эмоциональная наполненность. Вы довольны собой, всего хватает.

Весы придут к кульминации, завершению. Результат вас устроит.

Гороскоп Таро Скорпион на 21 марта 2023

Карта 8 мечей

Вы можете находиться в стесненных обстоятельствах, в ловушке, из которой непросто выбраться.

Скорпионы будут ощущать давление и чувство страха перед обстоятельствами, которые их сковывают. Вероятно, вы решите сделать шаг и выйти из этой ситуации. Можно рассчитывать на помощь женщины.

Гороскоп Таро Стрелец на 21 марта 2023

Карта Королева жезлов и Влюбленные

Вы готовы двигаться вперед. У вас есть все ресурсы для того, чтобы достигнуть новых высот.

Если вы свободны, то можете встретить свою вторую половинку. Эти отношения продлятся долго. Также может появиться новый друг, бизнес-партнер. Все переговоры и сделки пройдут удачно.

Гороскоп Таро Козерог на 21 марта 2023

Карта 2 мечей и Императрица

Вы не хотите видеть правду, закрываете глаза на реальность. Но несмотря на это, сможете достигнуть цели.

Козероги могут сомневаться, будет сложно сделать выбор.

Карты советуют выбирать то, что вам действительно по душе, тогда выбор будет правильным.

Гороскоп Таро Водолей на 21 марта 2023

Карта 5 кубков

Карта разочарования. Что-то пойдет не так, как вы хотели. Возможен конфликт, ссора. Не фокусируйтесь на неудачах, лучше обратите внимание на достижения.

Не стоить зацикливаться на негативных эмоциях. Лучше думать о новых вершинах, советуют карты Таро.

Гороскоп Таро Рыбы на 21 марта 2023

Карта Король пентаклей

Карта стабильности, достатка. С финансами у Рыб все будет хорошо, вы получите прибыль, новую работу, будут заключаться выгодные сделки.

Карты советуют отправиться на природу, чтобы зарядиться энергией.

Что стоит учитывать читателю Этот материал - ознакомительного характера, его не следует воспринимать как указание к действию или абсолютную истину. Астрология, гадание, экстрасенсорика, тарология, мольфарство, фэншуй и нумерология не являются академическими науками, их положения и утверждения нельзя проверить или подтвердить научными методами. Это же касается различных тестов, характеристики человека по имени и подобного. Кроме того, прогнозы и гороскопы не всегда сбываются, а совпадения могут быть случайными.

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