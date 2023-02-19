Расклад Таро на новолуние 20 февраля 2023: кто узнает тайну, а кто - поймает "золотую рыбку"

Астролог Анжела Перл составила гороскоп по картам Таро на новолуние 20 февраля 2023 года. Оно пройдет в знаке зодиака Рыбы и будет очень эмоциональным.
Гороскоп Таро Овен на 20 февраля 2023
Карта Императрица
Овны наведут порядок во всех сферах жизни. Также эта карта означает прибыль, удовольствие и красоту.
Гороскоп Таро Телец на 20 февраля 2023
Карта Умеренность
Не стоит торопиться, всему свое время. Также стоит придерживаться баланса. Хорошего должно быть в меру, а негатив не стоит впускать в свою жизнь.
Гороскоп Таро Близнецы на 20 февраля 2023
Карта 2 жезлов
Близнецам захочется быть одновременно в двух местах или играть две разные роли. Возможно у вас будут два разных мнения или придется посодействовать примирению двух людей.
Гороскоп Таро Рак на 20 февраля 2023
Карта Император
Раки склонят другого человека подчиниться своей воле. Представители знака возьмут на себя ответственность и будут принимать решения.
Гороскоп Таро Лев на 20 февраля 2023
Карта 2 мечей
Львы будут сомневаться в том, как поступить и какое решение принять. Как будто что-то вам мешает. Появится ощущение эмоциональной незащищенности. Будет много общения по телефону.
Гороскоп Таро Дева на 20 февраля 2023
Карта Туз мечей
Девы получат новости, новую информацию, документы. Вы узнаете то, что было скрыто.
Гороскоп Таро Весы на 20 февраля 2023
Карта Справедливость
Стоит заниматься только собой - своим здоровьем, режимом. Нужно найти баланс между работой и отдыхом. Чтобы в жизнь вернулась гармония, вам нужно что-то изменить.
Гороскоп Таро Скорпион на 20 февраля 2023
Карта Звезда
Скорпионы поймают "золотую рыбку" - у вас появится новая возможность. Если вы хотите, чтобы мечта сбылась, нужно действовать.
Гороскоп Таро Стрелец на 20 февраля 2023
Карта Суд
Это кармическая карта, которая говорит о том, что вы уже достаточно выросли, чтобы расправить крылья. Вы получите толчок для того, чтобы быть собой и вспомнить о своих мечтах.
Гороскоп Таро Козерог на 20 февраля 2023
Карта Колесо фортуны
Вы будете не только счастливы сами, но и поделитесь с другими. Используйте свою харизму и привлекайте единомышленников.
Козероги не смотрят назад, а строят планы на будущее.
Гороскоп Таро Водолей на 20 февраля 2023
Карта 10 кубков
Водолеи получат все, чего хотят, и будут эмоционально наполнены. Эта карта говорит о получении результатов или о счастливом завершении. Появится еще одна новая возможность.
Гороскоп Таро Рыбы на 20 февраля 2023
Карта 9 пентаклей
Рыбы получат хорошую новость и будут принимать решение. Вы будете чувствовать себя максимально комфортно. Удачное время для того, чтобы полюбить себя и позволить себе удовольствие.
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