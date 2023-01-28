Пылесоса при уборке недостаточно: почему ковры считают опасными для здоровья

Оказывается, при чистке ковров поверхностной уборки недостаточно.

Ковер / скриншот YouTube

Ковры есть почти в каждом доме, но почти никто не задумывается, что они могут нести серьезную опасность для здоровья.

Оказывается, при чистке ковров поверхностной уборки недостаточно.

3 килограмма грязи за год

Да, именно столько пыли и мелкого мусора может собрать ковер за такое время. И это несмотря на регулярные уборки. Дело в том, что в осевшей пыли, особенно в коврах с длинным ворсом, заводятся пылевые клещи, продуктами жизнедеятельности которых нам приходится дышать.

Особенно это опасно для детей и домашних животных - такая пыль может вызвать кашель, головокружение, острые аллергические реакции и даже падение иммунитета.

Не только пыль

Если у вас дома высокая влажность, то на коврах может образоваться плесень. Споры грибка поры попадают в воздух и разлетаются по всей квартире. Как только вы почувствовали затхлый запах, знайте, вам срочно нужно высушить и очистить ковер.

Невидимая угроза

Еще одним "жителем" ковров являются бактерии. Среди относительно безобидных можно найди даже кишечную палочку и золотистый стафилокок, которые уже несут серьезную угрозу вашему здоровью. Учтите, что для чистки ковра недостаточно просто пройтись пылесосом или веником. Время от времени его нужно обрабатывать специальными средствами, чтобы избежать проблем в дальнейшем.

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