Пять удобных луков для любого возраста и веса: в чем ходить, когда очень жарко

Ответ на вопрос, как выглядеть красиво в жару, достаточно прост: надо всего лишь учитывать комфорт и потребности собственного тела.

https://news.glavred.info/pyat-udobnyh-naryadov-na-lyuboy-vozrast-i-ves-v-chem-hodit-kogda-ochen-zharko-10491196.html Ссылка скопирована

Смотрите, как выглядеть красиво в жару / Коллаж Главред. Фото: Скриншоты

Жара - такой же вызов для модниц, что и зимний холод. Правда, зимой у нас есть возможность спрятаться в любом теплом помещении, а вот летом укрыться от 30-градусной "Сахары" не так-то легко. "Главред" рассказывает, что носить в жару женщине.

Универсальные советы, в чем ходить, когда очень жарко

Летний сезон - хорошое время для модных экспериментов. Если вы вдруг появитесь в коротких шортиках, облегающих ягодицы, вряд ли кто-то сделает вам отравляющее замечание или косо посмотрит. Ведь удобный наряд в 30-градусную жару - залог здоровья вашего тела, в том числе кожи. Потому меньше внимания обращайте на окружающих и больше слушайте потребности своего организма.

Пять отличных нарядов на работу и выходы в город:

видео дня

Свободные платья из натуральной ткани. Этот тип наряда является, пожалуй, самым удобным: ветер будет постоянно охлаждать тело, а натуральные ткани помогут избежать неприятного нюанса - пота. Платья можно дополнить легкими светлыми балетками или сандалями на низкой подошве.

Этот тип наряда является, пожалуй, самым удобным: ветер будет постоянно охлаждать тело, а натуральные ткани помогут избежать неприятного нюанса - пота. Платья можно дополнить легкими светлыми балетками или сандалями на низкой подошве. Шорты с высокой талией. Они помогут вам справиться с дилеммой, как выглядеть красиво в жару. Но этот вариант подойдет не всем. Например, женщинам с плоскими ягодицами лучше всего подыскать макси-юбки, которые лучше всего подчеркнут контуры нижней части тела: с легкой и мягкой ткани, чтобы не делать образ более "тяжелым".

Они помогут вам справиться с дилеммой, как выглядеть красиво в жару. Но этот вариант подойдет не всем. Например, женщинам с плоскими ягодицами лучше всего подыскать макси-юбки, которые лучше всего подчеркнут контуры нижней части тела: с легкой и мягкой ткани, чтобы не делать образ более "тяжелым". Кроп-топы. Станут хорошим компромиссом для всех занятых женщин, интересующихся тем, что носить в жару на работу. Дополнить образ можно легким пиджаком светлого оттенка. Кроме того, такой вид одежды не привередлив к нижнему белью. Некоторые кропы вообще не требуют бра - насладитесь летним жарким днем в полной мере!

Станут хорошим компромиссом для всех занятых женщин, интересующихся тем, что носить в жару на работу. Дополнить образ можно легким пиджаком светлого оттенка. Кроме того, такой вид одежды не привередлив к нижнему белью. Некоторые кропы вообще не требуют бра - насладитесь летним жарким днем в полной мере! Базовые футболки. Пожалуй, универсальный вариант для всех женщин любого возраста и веса. Но футболки (особенно больших размеров) лучше не комбинировать со свободными юбками или штанами, потому что получите обратный эффект "мешка". Однако если у вас подтянутые плечи и мышцы рук - смело надевайте безрукавки.

Пожалуй, универсальный вариант для всех женщин любого возраста и веса. Но футболки (особенно больших размеров) лучше не комбинировать со свободными юбками или штанами, потому что получите обратный эффект "мешка". Однако если у вас подтянутые плечи и мышцы рук - смело надевайте безрукавки. Брюки с широкими штанинами с высокой талией. Это лучший вариант того, что носить в 40 градусов. Их можно совместить с теми же кроп-топами, чтобы сделать акцент на талии и освободить эту часть тела, больше всего потеющую в области живота, для обдувания ветра.

Главное помните: одеть в 30-градусную жару всегда стоит что-то развевающееся; избегайте тесной одежды.

Есть ряд советов, что носить в жару полным / Коллаж Главред. Фото: скриншоты

Какую одежду нужно носить в жару, чтобы казаться более стройной

Женщинам с пышными формами выбрать летний наряд всегда сложнее хотя бы потому, что украинский рынок до сих пор заточен под стандартные S или M. Но и на полках украинских магазинов клиенткам с пикантными формами тоже можно найти что-то интересное.

Сарафаны. Это очень удобный вид верхней одежды, так как снизу ничего не жмет, а сверху все обдувается. Но, чтобы казаться визуально миниатюрнее, сарафан лучше дополнить каким-то вязаным светлым поясом вокруг талии, а шею - украсить бижутерией цвета мяты или песка. В таком случае вы акцентируете внимание окружающих не на своем весе, а на выпирающих формах.

Это очень удобный вид верхней одежды, так как снизу ничего не жмет, а сверху все обдувается. Но, чтобы казаться визуально миниатюрнее, сарафан лучше дополнить каким-то вязаным светлым поясом вокруг талии, а шею - украсить бижутерией цвета мяты или песка. В таком случае вы акцентируете внимание окружающих не на своем весе, а на выпирающих формах. Брюки-кюлоты. Неожиданное предложение для всех интересующихся, что носить в жару полным. Оказывается, такой крой скрывает лишние сантиметры икр и подчеркивает приятные опуклости в зоне бедер и ягодиц. Смело дополняйте образ облегающим топом светлого оттенка, очками и шляпой.

Неожиданное предложение для всех интересующихся, что носить в жару полным. Оказывается, такой крой скрывает лишние сантиметры икр и подчеркивает приятные опуклости в зоне бедер и ягодиц. Смело дополняйте образ облегающим топом светлого оттенка, очками и шляпой. Макси-юбки. Идеальный вариант, как выглядеть красиво в жару и скрыть недостатки тела. Объединяйте с облегающими майками и топами.

Вам может быть интересно: