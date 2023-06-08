Красота требовала особых жертв: чем советские модницы осветливали волосы

В советское время вопросы моды и красоты подчинялись своим законам.

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Чем осветляли волосы в советское врем / Коллаж Главред, фото: скриншот YouTube

Женщины в СССР стремились изменить свой образ и экспериментировать с внешностью, в том числе и с цветом волос. Однако, в условиях ограниченного выбора и доступности продуктов, методы осветления волос были несколько отличными от современных.

Осветление волос лимонным соком

Одним из популярных способов было осветление волос лимонным соком. Женщины выдавливали сок нескольких лимонов, наносили его на волосы и под воздействием солнечных лучей получали некоторое осветление. Этот метод требовал времени и усилий, и результат не всегда был предсказуемым.

Народные средства

Женщины также могли экспериментировать с оттенками, используя народные средства. Например, для создания рыжего оттенка волос использовали репейное масло или отвар крыжовника.

Перекись водорода

Это был один из самых популярных, но опасных способов. Для этого было нужно:

Развести 3% раствор перекиси водорода с водой в равных пропорциях и перелить готовое средство в вымытую бутылку с распылителем. Если нужно осветлить лишь отдельные пряди, можно использовать во время процедуры ватные тампоны.

Далее нужно окунуть в раствор тампон и протереть им часть волос. Повторять те же действия, пока все пряди не будут окрашены. Чтобы осветлить все волосы, нужно разделить их на секции, поочередно распыляя на них осветляющее средство. Препарат должен полностью покрывать волосы – от корней до кончиков.

Когда средство будет нанесено, нужно оставить раствор на волосах на определенный период времени. Продолжительность осветления зависит от первоначального оттенка волос.

Чтобы ускорить процесс осветления, можно было обернуть волосы в фольгу. Получившийся корпус нужно равномерно нагревать феном в течение 10-15 минут.

Какая краска для волос была в СССР?

В то время широкого выбора красок для волос не было. Однако существовали некоторые средства, которые позволяли придать волосам более яркий и насыщенный оттенок. Например, использовались готовые краски, в основе которых были растительные компоненты. Эти краски давали волосам мягкое окрашивание, однако цветовая гамма была ограниченной.

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