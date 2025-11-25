Укр
"Пять колосков": новое украшение известного бренда вызвало волну возмущения

Мария Николишин
25 ноября 2025, 14:01обновлено 27 ноября, 21:47
3769
Многие украинцы сказали, что это неуместно в контексте трагической истории 1932-33 годов.
'Пять колосков': новое украшение известного бренда вызвало волну возмущения
Елочные украшения в форме колосков

Коротко:

  • Украинский бренд представил елочные украшения "Пять колосков пшеницы"
  • Украинцы считают это неуместным в контексте трагической истории 1932-33 годов

Украинский бренд Bevza представил новую лимитированную серию елочных украшений под названием "Пять колосков пшеницы". Их презентация состоялась за несколько дней до Дня памяти жертв Голодомора и это вызвало возмущение и споры в сети, пишет 1+1.

Известно, что в набор входили пять колосков - четыре золотых и один черный, будто сожженный. Многие пользователи сказали, что это неуместно в контексте трагической истории 1932-33 годов. Ведь именно тогда, по "закону о пяти колосках", советская власть осудила более 54 тысяч украинцев за попытки собрать зерно на поле.

видео дня

Дискуссия в соцсетях мгновенно получила огласку. Одни назвали такие украшения надругательством над памятью жертв Голодомора, другие - попыткой напомнить миру о боли прошлого.

В частности, генеральный директор Национального музея Голодомора-геноцида Леся Гасиджак написала:

"Этот закон - ужасная трагедия, масштаб которой мы до сих пор не до конца можем осознать. Людей обрекали на смерть лишь за несколько подобранных колосков. Это выглядит как, ну, как какое-то издевательство".

Что об этом думают эксперты

Исследовательница гастрономической культуры Елена Брайченко в эфире "Сніданку з 1+1" объяснила, что такая реакция общества - естественная.

"Почти 70 лет тема Голодомора была запрещена. Поэтому общество остро реагирует на все, что кажется неуважительным. Проблема не в самих колосках, а в названии, которое стало триггером", - подчеркнула она.

Реакция дизайнера на скандал

В то же время, основательница бренда Bevza Светлана Бевза отреагировала на критику и сказала, что смысл коллекции заключается в чествовании силы украинцев.

"Смысл, вложенный в создание данных украшений - это, прежде всего, уважение силе к выживанию украинского народа, память о каждом украинце, кто не встретит больше Рождество. Напоминание о том, через что прошли предыдущие поколения и какую цену мы платим сейчас ради рождественских елок, ради сохранения украинских символов. И колоски одни из символов этой борьбы. Мы говорим с миром символами. Мой дедушка Василий, который родился в 1918 году, рассказывал о ценности колосков, о силе семьи, учил любить Украину. Все, что я создаю в Bevza - моя личная история о любви", - подчеркнула она.

Стоит добавить, что на фоне критики бренд удалил рекламный пост о продаже этих елочных украшений из соцсетей.

Скандал из-за елочных украшений в форме колосков

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

скандал Голодомор
