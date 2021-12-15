Пьяный рекорд: копы отановили водителя со смертельной дозой алкоголя

Лопустимое содержание алкоголя в крови, при котором еще можно управлять автомобилем, - 0,2 промилле.
В Черновцах копы остановили пьяного водителя, драгер показал концентрацию алкоголя в крови на уровне 5,0 промилле. Это считается относительно смертельной дозой, сообщает Facebook полиции Черновицкой области.
Сообщается, вчера вечером патрульные остановили Range Rover.
"В ходе общения инспекторы заметили, что у водителя есть признаки сильного алкогольного опьянения и просто поразительный результат теста на состояние опьянения - 5,0 промилле", - говорится в сообщении.
Лопустимое содержание алкоголя в крови, при котором еще можно управлять автомобилем, - 0,2 промилле. Уже более 3,0 промилле считается критическим состоянием и алкогольным отравлением. А 5,0 - относительно смертельная доза.
На водителя составили протокол.
Ранее Главред писал о том, что в Ивано-Франковской области под поезд попал легковой автомобиль. Для водителя авто и его пассажирки это столкновение стало смертельным – они погибли на месте происшествия. Трагедия произошла около полуночи в понедельник, 13 декабря, между селами Угринов и Клузов.
Также напомним, с упруга известно украинского ведущего Анатолия Анатолича в Киева попала в ДТП. Авария произошла в Киеве на проспекте Героев Сталинграда. В авто бизнесвумен, врезался водитель на Porsche.
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