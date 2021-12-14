В Днепре маршрутка с пассажирами влетела во внедорожник, много пострадавших

В Днепре маршрутка попала в аварию

Сегодня вечером, 14 декабря, в Днепре на Криворожском шоссе столкнулись маршрутный автобус и внедорожник BMW.

Пострадали шесть человек, сообщает Информатор.

"Авария произошла около 19:40… По предварительной информации, оба автомобиля двигались в сторону Днепра. BMW поворачивал направо – на улицу Поточную, перед маршруткой", – говорится в сообщении.

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В результате столкновения пострадало шесть человек. Их забрала скорая в городскую больницу №16. Информации об их состоянии пока нет.

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На месте работает патрульная полиция и следователь. Причины аварии выясняются.

Ранее Главред писал о том, что в Ивано-Франковской области под поезд попал легковой автомобиль. Для водителя авто и его пассажирки это столкновение стало смертельным – они погибли на месте происшествия. Трагедия произошла около полуночи в понедельник, 13 декабря, между селами Угринов и Клузов.

Также напомним, с упруга известно украинского ведущего Анатолия Анатолича в Киева попала в ДТП. Авария произошла в Киеве на проспекте Героев Сталинграда. В авто бизнесвумен, врезался водитель на Porsche.

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