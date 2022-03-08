Путин захочет превратить в пепел: астролог назвал итог войны России против Украины

Дата вторжения в Украину выбрана Владимиром Путиным неслучайно, говорит астролог.
Известный астролог Влад Росс заявил, что Украина одержит победу над войсками России и Беларуси. По его прогнозу, главное пережить жесткие артиллерийские обстрелы Харькова 8 марта.
"Самое главное – Украина победит неожиданно для всех. Причем победит и Беларусь и Россию, и все будет замечательно. Единственное, что будет жесткая артиллерия сейчас в ближайшее время, ужасающая ситуация. Путин захочет превратить в пепел, в Алеппо Харьков где-то 8 марта, но потом будет облегчение. В течение месяца решится кризис и вопрос", – сказал астролог.
По его словам, дата вторжения в Украину выбрана Владимиром Путиным неслучайно, поскольку он в целом питает слабость к датам с повторяющимися цифрами.
"Вы же понимаете, когда он на Грузию напал? Красивая такая дата – 08.08.2008. Олимпиада в Пекине, да? Красивая дата – 22.02.2022. Поэтому я просто 21 февраля покинул территорию Украины заранее, предполагая, что этот сумасбродный шизофреник нападет на нашу страну", – добавил Влад Росс, передает Апостроф.
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Вторжение России в Украину
Президент РФ Владимир Путин 21 февраля подписал указ о признании официальной Москвой так называемой "государственности" террористических образований "ДНР" и "ЛНР" в оккупированных районах Донецкой и Луганской областей. Путин вместе с главарями "ЛДНР" Пушилиным и Пасечеником также подписал соглашения о дружбе.
В рамках указа Путина Россия ввела войска на территории отдельных районов Донбасса.
Вночь на четверг, 24 февраля, Путин заявил, что принял решение о проведении "специальной военной операции" в связи с ситуацией на Донбассе.
Ракетные удары начались по Киеву, Харькову и другим городам Украины.
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