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Путин будет терроризировать Одессу: астролог Влад Росс назвал самый опасный месяц

Олег Макаров
9 августа 2023, 07:20
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Россия будет уничтожать Одессу ракетами, целью может стать известное место города, прогнозирует астролог Влад Росс.
Астролог Влад Росс предсказал Путину череду "черных полос" в жизни
Удары по Одессе будут иметь для Путина плачевные последствия, считает астролог Влад Росс / pixabay.com, ua.depositphotos.com, Главред

На Одессу надвинулась ось катастроф, что вылилось в усиление ракетных обстрелов города страной-агрессором Россией и, как следствие, разрушение знакового места – Спасо-Преобораженского собора. Об этом в комментарии Главреду рассказал астролог Влад Росс.

По мнению Влада Росса, Одессе будет непросто в ближайшее время, поскольку Россия продолжит наносить по ней удары.

"Марс и Сатурн, планеты малого и большого несчастья, просто торпедируют город. Россия атакует "Ониксами", и их у нее еще осталось очень много – порядка 300 единиц. Август – это самый опасный момент в плане возможности уничтожения Одессы с моря. Сейчас у нас нет совершенно никакой возможности сбивать "Ониксы" и Х-22, потому что они сверхзвуковые, а в городе нет ни NASAMS, ни Patriot", – отметил Влад Росс

Главная цель Путина, по мнению астролога, состоит в том, чтобы уничтожить исторический центр Одессы, в частности, Оперный театр.

"Даже при Гитлере Оперный театр не был уничтожен, но при Путине это может случиться. Однако Одесса не простит такого надругательства", – подчеркнул Влад Росс.

Впрочем, астролог уверен, что Одесса отомстит за себя.

"21 июля ровно 13 лет антихрист Кирилл "освятил" Одессу, чтобы теперь ракеты, освященные тем же Кириллом в РФ, упали на Спасо-Преображенский собор. И пусть в России не рассказывают, что это было ПВО – разбить фундамент здания могла только ракета. Нельзя было трогать Одессу-маму, нельзя было уничтожать икону "Троица" Андрея Рублёва, а теперь тот, кто тронул Одессу, будет уничтожен", – отметил Влад Росс.

При этом астролог добавил, что Путин "будет убит, умерщвлен", поскольку Одесса не простит ему обстрелов.

По словам Влада Росса, в жизни Путина грядет несколько опасных периодов.

"Во-первых, Марс будет проходить по Сатурну и Меркурию в гороскопе Путина 19-25 августа – это первый опасный срок. Второй – когда Марс будет проходить по Солнцу вблизи 18 сентября. Третий – 14-18 сентября, когда Марс будет проходить по Нептуну. Кроме того, период "коридора затмений" осенью традиционно будет связан с потрясениями в России. 14-28 августа – окончательно может быть уничтожена власть Путина. Я абсолютно уверен, что Путин этот год не переживет", – подчеркнул Влад Росс.

Кто такой Влад Росс

Влад Росс – украинский дипломированный астролог, астрополиттехнолог. Родился в Одессе, астрологией занимается с 1993 года. Консультирует людей со всего мира, среди его клиентов было и остается немало украинских политиков и звезд шоу-бизнеса. В 1993-2000 годах учился в московском Зороастрийском институте Павла Глобы, пишет сайт Влада Росса.

Напомним, ранее астролог Влад Росс спрогнозировал, когда будет разрушен Крымский мост, какие последствия это будет иметь для оккупационных войск РФ в Крыму и непосредственно для Путина. Кроме того, Влад Росс поделился гороскопом на август-2023 для всех знаков зодиака и рассказал, кто будет лузером, а кто счастливчиком месяца.

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Что стоит учитывать читателю

Этот материал – ознакомительного характера, его не следует воспринимать как указание к действию или абсолютную истину. Астрология, гадание, экстрасенсорика, тарология, мольфарство, фэншуй и нумерология не являются академическими науками, их положения и утверждения нельзя проверить или подтвердить научными методами. Это же касается различных тестов, характеристики человека по имени и подобного. Кроме того, прогнозы и гороскопы не всегда сбываются, а совпадения могут быть случайными.

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