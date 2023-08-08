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Россияне побегут из Крыма на баржах: астролог назвал дату разрушения Крымского моста

Олег Макаров
8 августа 2023, 07:25
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Путина снесут, как только Вооруженные силы Украины подойдут к Крыму, убежден астролог Влад Росс.
Астролог предсказал разрушение Крымского моста в августе-сентябре
Когда ВСУ подойдут к Крыму, Путин в результате переворота потеряет власть, и на этом закончится война – астролог Влад Росс / Главред

Крым совсем скоро лишится всех мостов, связывающих его с "большой землей", в том числе Керченского моста, который неизбежно отправится на морское дно к российскому крейсеру "Москва". Об этом в комментарии Главреду рассказал астролог Влад Росс.

Астролог утверждает, что уже в ближайшие пару месяцев Крым из полуострова превратится в остров.

"Мосты связаны со знаками Близнецы и Весы. 27 августа Марс, планета военных действий, войдёт в знак Весы. Поэтому конец августа и сентябрь – это лучшее время, чтобы окончательно и бесповоротно распрощаться с Крымским мостом. Август-сентябрь будут переломным периодом, особенно конец августа – Крым превратится в остров", – отметил Влад Росс.

По словам астролога, все другие мосты, соединяющие Крым с югом Украины, который сейчас оккупирован, также станут непригодными для эксплуатации, а, соответственно, и переброски техники и боеприпасов российским войскам с территории РФ.

"Будут подбиты все остальные мосты, соединяющие Крым с материковой частью Украины. Будут подбиты и три северных, и Крымский мост. Когда Крым превратится в остров, прекратятся поставки оружия российским войскам, расположенным в Крыму и на юге", – считает Влад Росс.

Далее, по прогнозу астролога, Украина сможет выдвинуть России ультиматум.

"Будет ультиматум: или российские войска сдаются и сами уходят из Крыма на баржах, или ВСУ войдут в Крым и возьмут его, а у оккупационных войск при этом не будет никаких боеприпасов", – уточнил Влад Росс.

Кроме того, астролог утверждает, что Путин потеряет власть, как только ВСУ приблизятся к Крыму.

"Когда украинская армия подойдёт к Крыму, в Москве случится переворот, в результате которого Путин потеряет власть. На том и закончится война", – подчеркнул Влад Росс.

По мнению астролога, Украине пока что не поставляют в достаточных объёмах оружие и боеприпасы, авиацию и ракеты ATACMS именно потому, что попросту "ждут свержения Путина".

"Марс будет проходить по планетам Путина в августе-сентябре. Во-первых, 19 августа Марс в гороскопе Путина сойдётся с планетой большого несчастья – Сатурном. Во-вторых, второй части Марлезонского балета можно ждать в конце августа и середине сентября, когда Марс будет идти по Солнцу Путина вплоть до 20 сентября. В-третьих, в конце сентября он пройдёт ещё и по планете предательства – Нептуну", – объяснил Влад Росс всю сложность ситуации для Путина.

Астролог считает, что существует большая договоренность между Бернсом и Нарышкиным о том, что они свергнут Путина.

"В конечном итоге война закончится этой осенью. Это самый благоприятный сценарий для всех людей, живущих в Европе и на планете. Будем надеяться, что к тому времени ничего страшного не произойдёт. А самое страшное, что может быть, это прохождение Чёрной Луны по стеллиуму в зодиакальном знаке Льва в конце августа и в сентябре в гороскопе Украины. Чёрная Луна свидетельствует о возможности ядерного взрыва, взрыва на Запорожской АЭС либо других техногенных катастрофах", – отметил Влад Росс.

Кто такой Влад Росс

Влад Росс – украинский дипломированный астролог, астрополиттехнолог. Родился в Одессе, астрологией занимается с 1993 года. Консультирует людей со всего мира, среди его клиентов было и остается немало украинских политиков и звезд шоу-бизнеса. В 1993-2000 годах учился в московском Зороастрийском институте Павла Глобы, пишет сайт Влада Росса.

Напомним, ранее астролог Влад Росс составил подробный гороскоп на август 2023 года и рассказал, чем будет сложен месяц, когда множество планет будут ретроградными. Кроме того, Влад Росс поделился гороскопом на август-2023 для всех знаков зодиака и рассказал, что ждет каждый из них в работе, любви и отношениях, финансовой сфере и со здоровьем в конце лета.

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Этот материал – ознакомительного характера, его не следует воспринимать как указание к действию или абсолютную истину. Астрология, гадание, экстрасенсорика, тарология, мольфарство, фэншуй и нумерология не являются академическими науками, их положения и утверждения нельзя проверить или подтвердить научными методами. Это же касается различных тестов, характеристики человека по имени и подобного. Кроме того, прогнозы и гороскопы не всегда сбываются, а совпадения могут быть случайными.

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