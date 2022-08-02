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"Путин будет испепелять их": астролог рассказал, по каким городам Украины РФ нанесет ядерный удар

2 августа 2022, 06:03

Астролог Влад Росс предсказал, когда Путин может решиться на применение ядерного оружия, и ударит ли он по Киеву.

Астролог назвал украинские города, по которым Путин может нанести ядерный удар
Астролог Влад Росс предсказал ядерный удар России по Украине / Коллаж 7dniv.info, ТСН, Reuters, Главред

Путин готовится к ядерной войне и может применить ядерное оружие уже в августе, а целью удара могут стать несколько городов Украины. Об этом в комментарии Главреду заявил астролог Влад Росс.

По словам астролога, Путину терять нечего, потому он может решиться даже на ядерный удар.

"Путин уже готовится к атомной войне и продумывает ситуацию. Он понимает, что жить ему осталось всего несколько месяцев. Он болен, он при смерти, ходячий труп. Его уже абсолютно ничего не держит на Земле. И он может запомниться в истории планеты, как человек, применивший ядерное оружие", – отметил Влад Росс.

По мнению астролога, ядерный удар может быть нанесен по нескольким целям – и в Украине, и за ее пределами.

"Нанесение ядерного удара по врагам России в США или по военной базе в Атлантическом океане – первостепенно для Путина. Также он может ударить по военной базе Франции где-нибудь в Африке – чтобы подальше, и радиоактивный пепел не донесся до Москвы", – считает Росс.

А вот в Украине, по прогнозу астролога, наибольшая угроза ядерного удара нависла над городами западной Украины.

"Путину противна Галичина, и он будет испепелять ее. Вместе с Польшей. Самое опасное место в плане нанесения ядерного удара Россией – это западные города Украины: Львов, Ивано-Франковск и Луцк. Наибольшая опасность существует для Луцка, поскольку там в понимании Путина находятся "нацисты". Это – самые опасные места, куда шизофреник Путин может нацелить ракеты с ядерными боеголовками", – рассказал Влад Росс.

Что же касается Киева, то он, по словам астролога, вне зоны риска.

"Парад же нужно будет где-то провести… Если не будет Киева, то где его проводить? Это – символ. Также ничего не грозит Одессе", – отметил Росс.

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Наиболее опасным периодом, когда вероятность нанесения ядерного удара самая большая, астролог считает август.

"Если Путин и применит ядерное оружие, то в августе. Как раз, когда Украина начнет побеждать, последним аргументом Путина станет ядерный удар. Это все, что у него останется после повышения ставок. У него больше ничего не осталось, кроме ядерного оружия и понимания того, что жить ему осталось недолго. Путин рассчитывал попасть после смерти в рай, но ему одна дорога – в ад", – считает Влад Росс.

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Астролог уверен, что в случае применения Россией ядерного оружия Путина уже не спасет даже бункер.

"Есть системы, позволяющие нанести очень точный удар и уничтожить любой бункер, превратив его в пепел. Более того, Путин и его род прокляты. И это проклятие исполнится: никто не будет жить хорошо – ни его дети от Алины Кабаевой и не только от нее, ни его внуки. Все потомки Путина до седьмого колена будут уничтожены", – подчеркнул Росс.

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Напомним, ранее астролог Влад Росс рассказал, что Херсон в августе ждет большая битва, а российских оккупантов – большой "котел", однако украинская армия уже совсем скоро освободит этот город.

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