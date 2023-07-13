УкрРус
Читать на украинском
  1. Главная
  3. Новости

Путешественник из глубины веков: Авраменко рассказал о звуке-непоседе

Дмитрий Видоменко
13 июля 2023, 09:40 обновлено 13 июля, 09:56
31
Звук "ф" - заимствованный. Он пришел к нам вместе с буквой и с греческими переводами Библии, объясняет лингвист Александр Авраменко.
Авраменко, книга
Авраменко пояснил, откуда взялся в украинском языке звук "ф"/ коллаж Главред, фото ua.depositphotos.com и скриншот

Звук, который обозначается буквой "ф", в украинский язык "припутешествовал" из греческого языка – еще много веков назад из переводов "Библии". Об этом в своем проекте для телеканала 1+1 "Учим украинский" заявил известный лингвист и педагог Александр Авраменко.

"Звук "ф" мы позаимствовали. Он пришел к нам вместе с соответствующей буквой и с греческими переводами Библии еще тысячу лет назад. Но долго украинцы не принимали его. Греческое имя "Филипп" известно у нас как "Пилип", а "Фома" - как "Хома". То есть непривычный для славян звук. П,Х или даже ХВ. В разных диалектах слышим "конхвета" вместо "конфета", "хвея" вместо "фея", "Хведор" вместо "Федор". В общем, друзья, если слышите слово со звуком "Ф" – то знайте, что оно иноязычного происхождения", – объясняет он.

Кто такой Александр Авраменко?

Александр Авраменко (род. 7 мая 1971, Камышеваха, Запорожская область) – украинский учитель, исследователь и популяризатор украинского языка, писатель, литературовед, теле- и радиоведущий. Учитель высшей категории, методист, доцент. Заслуженный работник образования Украины (2017).

Возглавляет рабочую группу по разработке программ внешнего независимого оценивания по украинскому языку и литературе. Составитель пособий для проведения государственной итоговой аттестации в украинских школах.

Автор более 50 учебников и пособий по украинскому языку и литературе; уникальных самоучителей "Украинский за 20 уроков" (2014), "100 экспресс-уроков украинского" (2016), пишет Википедия.

Напомним, ранее языковед Авраменко объяснил, почему мы неправильно употребляем слово "заставляти". Довольно часто мы используем это слово не в том значении, которое оно имеет на самом деле, и даже не догадываемся об этом.

Также раньше Авраменко объяснил, что означает слово "звитяга" и почему мы неправильно его употребляем. Слово "звитяга" во время войны в Украине употребляется часто, но не все знают, что оно точно означает.

Вас также может заинтересовать:

украинский язык Александр Авраменко интересные новости
Реклама

Главное за день

"Впечатляющая неуверенность": Волкер раскритиковал НАТО из-за позиции по Украине

"Впечатляющая неуверенность": Волкер раскритиковал НАТО из-за позиции по Украине

09:39 Мир
На Запад летели Калибры, на Киев – Shahed: РФ ночью устроила атаку на Украину

На Запад летели Калибры, на Киев – Shahed: РФ ночью устроила атаку на Украину

08:41 Украина
ВСУ "насыпают" оккупантам на фронте и идут вперед на трех направлениях – ISW

ВСУ "насыпают" оккупантам на фронте и идут вперед на трех направлениях – ISW

07:59 Украина
Все главные новости

Последние новости

09:40

Путешественник из глубины веков: Авраменко рассказал о звуке-непоседе

09:39

"Впечатляющая неуверенность": Волкер раскритиковал НАТО из-за позиции по Украине

09:20

"Раненых вывозили тайком": в Мариуполе взорвали казармы с кадыровцами

08:54

Женщина показала, как можно оживить грязный противень, используя только духовкуВидео

08:41

На Запад летели Калибры, на Киев – Shahed: РФ ночью устроила атаку на Украину

Главред в телеграм — новости Украины в режиме онлайн

08:36

Разборки у Шойгу: генерала РФ выгнали с должности после критики командования

07:59

ВСУ "насыпают" оккупантам на фронте и идут вперед на трех направлениях – ISW

07:41

Украина победит в войне через год и вступит в НАТО и Евросоюз – Зеленский

06:58

В России выведена порода откровенных маньяковмнение

Реклама
06:54

Россия ночью дронами атаковала Киев, повреждены многоэтажки: подробности

06:40

Почему фраза "розповсюджувати плітки" - неправильная: Авраменко удивил ответомВидео

05:00

Что нельзя делать после похорон родного человека: самые важные советы и запреты

04:00

Церковный и не только: какой сегодня праздник и у кого День ангела 13 июля

03:40

Политолог спрознозировал, кому Путин может передать власть

03:00

Золотарев рассказал, почему Путин мигом драпанул из Москвы во время бунта ПригожинаВидео

02:35

Что происходит между принцем Гарри и Меган Маркл - друг семьи рассказал правду

02:05

Перегрев двигателя в жару: хитрый лайфхак поможет не угробить движок

01:35

"Это государство в государстве": Золотарев сказал, кто может устроить переворот в РФВидео

00:36

Крест отца, похоронившего ребенка: украинский телеведущий рассказал об убийстве дочери

12 июля, среда
23:50

"Любите врагов ваших, молитесь за них": скандальный Ломаченко зашкварился в Instagram

Реклама
22:50

Суровикина задержали из-за мятежа Пригожина: в Сети рассказали новую версию

22:46

"Это хорошие новости для Украины": Уоллес сравнил Шойгу и Герасимова с дуэтом комиков

22:20

Зачем 14 июля нужно экономить деньги: приметы и что нельзя делать

21:57

"Диктатор не будет нам диктовать": Путин ошибся с войной в Украине - Байден

21:55

Блогер-скандалист рассказал, почему Гайтана ушла со сцены

21:46

"Саммит НАТО стал поражением для Путина": премьер Португалии поддержал Украину

21:23

Зеленский ответил на слова президента Чехии про "окно возможностей" ВСУ до конца года

21:12

Никому ничего не обещал: Эрдоган рассказал, как вернулись командиры Азова в Украину

21:03

Ветеринар назвал пять признаков того, что ваша собака действительно доверяет вамВидео

20:13

"Воля або смерть": 1+1 покажет документалку про воинов Восточного фронта

19:44

Авраменко рассказал, как правильно назвать ссылку на украинском языкеВидео

19:42

"Можем утром просыпаться и благодарить министра лично": Зеленский поставил на место УоллесаВидео

19:42

Виталий Козловский показал, в каких условиях проходит военные учения

19:33

Есть ли в украинском языке слова "творог", "копчик" и "брюки": Авраменко дал ответ

19:20

Почему мы не имеем права обижаться на НАТОмнение

19:14

Итоги саммита НАТО: Зеленский рассказал, какую победу везет в УкраинуВидео

19:03

Солист "ТіК" показал красивые и романтичные фото в честь годовщины свадьбы

18:49

Наконец-то станет лучше: трем знакам зодиака повезет с деньгами в августе

18:39

Новый рецепт, который съедается сразу с пакетом: уникальные овощи по-корейски за 15 минутВидео

18:24

Старые рваные колготки — сокровище: что из них делают

Реклама
18:16

Кабмин поменял правила помощи переселенцам: кто останется без денег

18:12

"Плохие новости для вас, господин Зеленский": Байден начал встречу с президентом УкраиныВидео

17:50

Жена холостяка Макацарии впервые показала новорожденного сына

17:23

Скидка в размере 100%: кто из украинцев может получить льготы на коммуналку и топливо

17:21

Страны G7 согласовали декларацию о гарантиях безопасности для Украины - Ермак

17:21

В НАТО назвали сценарий, когда Украину не примут в Альянс

17:11

Украину побьет градом: синоптики предупредили о новых ливнях

17:08

Как будет чувствовать себя человек, который каждый день ест курицу: последствия

16:54

Украинцы мало экономят свет: в "Укрэнерго" рассказали, будут ли отключения

16:36

"Знаете, мы не Amazon": топ-чиновник из Лондона Уоллес неожиданно прошелся по Украине

Новости Украины
Новости КиеваТелеграм новости УкраиныПенсии в УкраинеКурс валютНовости ХарьковаНовости МариуполяНовости НиколаеваНовости Одессы
Праздники
С днем рождения подругеКалендарь 2023Православный календарь 2023
Поздравления
С днем рождения сынаС днем рождения, кумС днем рождения дочериС днем рождения женщинеС днем рождения мужчине
Война с Россией
Деоккупация КрымаБитва за БахмутРаспад РоссииКонтрнаступление ВСУВойна России и УкраиныБавовна в РоссииТретья мировая войнаЯдерное оружие
Синоптик
Прогноз погодыМагнитная буря
Мода и красота
Женские стрижкиОкрашивание волосКрасивый маникюрМода 2023Модные ошибки
Рецепты
ЗакускиСалатыПростые блюдаЛегкие десерты
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп тароГороскоп на неделюАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлЗнаки зодиака
Персоны
Владимир ЗеленскийВладимир Путин новостиАлексей Арестович новостиМарк Фейгин новостиОлег Жданов новостиКирилл Буданов новостиВалерий Залужный новостиРоман Свитан новости
Лайфхаки
СтиркаКомнатные растенияСад и огородВсе о салеУборка
Интересное
ГоловоломкиТесты по картинкеОптические иллюзии
©2002-2023, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив
Мы используем cookies
Принять