Путешественник из глубины веков: Авраменко рассказал о звуке-непоседе

Звук "ф" - заимствованный. Он пришел к нам вместе с буквой и с греческими переводами Библии, объясняет лингвист Александр Авраменко.

https://news.glavred.info/puteshestvennik-iz-glubiny-vekov-avramenko-rasskazal-o-zvuke-neposede-10485277.html Ссылка скопирована

Авраменко пояснил, откуда взялся в украинском языке звук "ф"/ коллаж Главред, фото ua.depositphotos.com и скриншот

Звук, который обозначается буквой "ф", в украинский язык "припутешествовал" из греческого языка – еще много веков назад из переводов "Библии". Об этом в своем проекте для телеканала 1+1 "Учим украинский" заявил известный лингвист и педагог Александр Авраменко.

"Звук "ф" мы позаимствовали. Он пришел к нам вместе с соответствующей буквой и с греческими переводами Библии еще тысячу лет назад. Но долго украинцы не принимали его. Греческое имя "Филипп" известно у нас как "Пилип", а "Фома" - как "Хома". То есть непривычный для славян звук. П,Х или даже ХВ. В разных диалектах слышим "конхвета" вместо "конфета", "хвея" вместо "фея", "Хведор" вместо "Федор". В общем, друзья, если слышите слово со звуком "Ф" – то знайте, что оно иноязычного происхождения", – объясняет он.

Кто такой Александр Авраменко? Александр Авраменко (род. 7 мая 1971, Камышеваха, Запорожская область) – украинский учитель, исследователь и популяризатор украинского языка, писатель, литературовед, теле- и радиоведущий. Учитель высшей категории, методист, доцент. Заслуженный работник образования Украины (2017). Возглавляет рабочую группу по разработке программ внешнего независимого оценивания по украинскому языку и литературе. Составитель пособий для проведения государственной итоговой аттестации в украинских школах. Автор более 50 учебников и пособий по украинскому языку и литературе; уникальных самоучителей "Украинский за 20 уроков" (2014), "100 экспресс-уроков украинского" (2016), пишет Википедия.

Напомним, ранее языковед Авраменко объяснил, почему мы неправильно употребляем слово "заставляти". Довольно часто мы используем это слово не в том значении, которое оно имеет на самом деле, и даже не догадываемся об этом.

Также раньше Авраменко объяснил, что означает слово "звитяга" и почему мы неправильно его употребляем. Слово "звитяга" во время войны в Украине употребляется часто, но не все знают, что оно точно означает.

Вас также может заинтересовать: