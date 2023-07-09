Что означает загадочное слово "лимар": Авраменко дал неожиданное объяснение

Мы можем часто встречать это слово или фамилии, которые от него происходят, но даже не догадываться о его значении.

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Что означает загадочное слово "лимар"/ скрин

Слово "лимар" в наше время звучит уже не так часто, как раньше. Но мы нередко можем встречать людей, фамилии которых происходят именно от него. Однако даже носители этой фамилии могут не знать, что же означает это таинственное слово.

Известный украинский учитель и языковед Александр Авраменко в своем уроке объяснил, что значит это слово, и как оно связано с древним ремеслом.

"Сегодня выясним, кто такой "лимар". Да, все мы знаем такие фамилии, как "Лимар", "Лимаренко", "Лимарук" или "Римарук". Но что означает общее название, от которого происходят эти фамилии?", – отметил языковед.

Проведенный среди украинцев опрос показал, что многие догадываются, что это какая-то древняя профессия или ремесло, но большинство людей не знают, чем именно займется человек этой профессии.

"Лимар" – давняя профессия. Это мастер, который изготавливает ременное оружие, то есть предметы для запрягания или седлания лошадей и других животных. Кстати, "Римар" –то же самое, что и "лимар". Так что далекие предки и "Римаренко", и "Лимаренко" изготавливали предметы для запрягания и седлания лошадей", – объяснил Авраменко.

Смотрите видео с объяснением Авраменко, кто такой "лимар":

Кто такой Александр Авраменко? Александр Авраменко (род. 7 мая 1971, Камышеваха, Запорожская область) – украинский учитель, исследователь и популяризатор украинского языка, писатель, литературовед, теле- и радиоведущий. Учитель высшей категории, методист, доцент. Заслуженный работник образования Украины (2017). Возглавляет рабочую группу по разработке программ внешнего независимого оценивания по украинскому языку и литературе. Составитель пособий для проведения государственной итоговой аттестации в украинских школах. Автор более 50 учебников и пособий по украинскому языку и литературе; уникальных самоучителей "Украинский за 20 уроков" (2014), "100 экспресс-уроков украинского" (2016), пишет Википедия.

Раньше Авраменко объяснил, почему мы неправильно употребляем слова "уїхати" и "угнати". Некоторые слова, которые прочно прижились в нашей речи, на самом деле – суржик. Но используя их, мы даже не догадываемся об этом.

Также раньше Авраменко объяснил, как сказать на украинском "квартира со всеми удобствами". Большинство людей допускают серьезную ошибку и переводят эту фразу неправильно.

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