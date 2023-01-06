Пушистый барометр: почему кошки закрывают нос лапами или хвостом

Поведению кошек трудно найти объяснение, но все-таки можно. Часто пушистые сворачиваются калачиком, положил на голову лапки и прикрыл нос пушистым хвостом.
Кошки очень чувствительны по своей природе, поэтому в состоянии ощутить перепады погоды.
Ждите холодов
Народные приметы говорят, что такое поведение кошки является предвестником того, что погода вскоре изменится. Если в квартире становится более холодно, то животное пытается защитить уязвимую к морозам часть тела - нос. В таком случае кошка чувствует себя более комфортно.
Если кошка прячет нос - ждите дождя, ветра и снижения температуры, также возможно усиление морозов.
Домашние кошки — прекрасные синоптики
Закрывая нос кошки также защищаются от переохлаждения и болезней, развитию которых может поспособствовать вдыхаемый холодный воздух.
Они никогда не ошибаются, поэтому им можно доверять с уверенностью. Если хочется узнать, какой будет погода, стоит лишь внимательно присмотреться к своему животному и уметь правильно "расшифровать" его поведение.
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