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Пушистый барометр: почему кошки закрывают нос лапами или хвостом

6 января 2023, 16:31
Кошки никогда не ошибаются, поэтому им можно доверять с уверенностью.
Кошка
Почему кошки закрывают нос лапами или хвостом / pixabay.com

Поведению кошек трудно найти объяснение, но все-таки можно. Часто пушистые сворачиваются калачиком, положил на голову лапки и прикрыл нос пушистым хвостом.

Кошки очень чувствительны по своей природе, поэтому в состоянии ощутить перепады погоды.

Ждите холодов

Народные приметы говорят, что такое поведение кошки является предвестником того, что погода вскоре изменится. Если в квартире становится более холодно, то животное пытается защитить уязвимую к морозам часть тела - нос. В таком случае кошка чувствует себя более комфортно.

Если кошка прячет нос - ждите дождя, ветра и снижения температуры, также возможно усиление морозов.

Домашние кошки — прекрасные синоптики

Закрывая нос кошки также защищаются от переохлаждения и болезней, развитию которых может поспособствовать вдыхаемый холодный воздух.

Они никогда не ошибаются, поэтому им можно доверять с уверенностью. Если хочется узнать, какой будет погода, стоит лишь внимательно присмотреться к своему животному и уметь правильно "расшифровать" его поведение.

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Автор: Сергей Кущ
кошки интересные новости
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