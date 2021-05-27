Как скрыть лайки под своими или чужими фотографиями в Instagram

В Instagram появилась функция скрытия лайков / Униан

Более чем через два года после начала первых тестов Instaram принял решение внедрить функцию скрытия лайков под постами для всех пользователей. Опция не обязательная и включается в настройках.

Позволяется скрыть отображение лайков как под своими публикациями, так и под фотографиями других людей. Это позволит снизить социальное давление, которое ощущала часть аудитории Instagram, – рассказали разработчики.

Как скрыть лайки в Instagram

Для активации функции нужно выбрать соответствующий пункт в настройках приложения или нажать на иконку с тремя точками в правом верхнем углу над своим или чужим постом, а затем выбрать пункт "Скрыть счетчик лайков".

Если такого у вас еще нет, то дождитесь обновления – оно распространяется постепенно.

Пользователи, которые решат убрать лайки, по-прежнему смогут видеть в статистике, кто взаимодействовал с их постами. В течение ближайших недель возможность скрытия лайков появится и в Facebook.

Instagram и Facebook начали глобальное тестирование скрытия лайков в апреле 2021 года. По результатам тестирования представители сервиса получили противоречивые отзывы – кто-то без лайков стал ощущать меньше социального давления, а кому-то захотелось их вернуть, поэтому на этот раз решили дать выбор.

Instagram также тестировал другие варианты, которые могли бы уменьшить давление на пользователей – например, скрытие количества подписчиков. Это привело к негативному эффекту, так как новые пользователи соцсети смотрят чужих подписчиков, чтобы настроить свою ленту, пишет Bloomberg.

Напомним, что ранее в этом году украинским пользователям Instagram стала доступна функция Instagram Shopping, которая позволит выбирать товары прямо через публикации в социальной сети.