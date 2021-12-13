В Минздраве похвастались, что выполнили главное требование ВОЗ

Полный курс прививки получили 12 миллионов 457 тысяч жителей Украины. То есть их вакцинировали обеими дозами и они полностью вакцинированы.
В Украине 40% взрослых граждан уже сделали две прививки от коронавируса - по требованию ВОЗ, до конца 2021 года в каждой стране должно быть вакцинировано именно такое количество людей.
Полный курс прививки получили 12 миллионов 457 тысяч жителей Украины. То есть их вакцинировали обеими дозами и они полностью вакцинированы против болезни, рассказал во время сегодняшнего брифинга министр здравоохранения Виктор Ляшко, пишет 24 канал.
Достигнув этой отметки, Украина выполнила целевой ориентир установленный Всемирной организацией здравоохранения: 40% вакцинированных в 2021 году,– заявил глава Минздрава Виктор Ляшко.
Кому в Украине будут вводить третью дозу вакцины от коронавируса
Ранее в Минздраве объяснили, кому именно и при каких условиях будут вводить третью дозу вакцины от COVID-19. Как рассказал заместитель министра здравоохранения – главный государственный санитарный врач Игорь Кузин, ее будут вводить людям по состоянию здоровья.
"Эта дополнительная доза будет рекомендована тем, кто имеет имуноскомпроментированные или иммуносупрессивные состояния, в том числе у которых есть риск формирования неполноценного иммунного ответа на введение вакцины", – сказал Кузин.
В частности, дополнительные дозы прививки от коронавируса будут рекомендованы людям с трансплантацией органов, тем, кто постоянно принимает иммуносупрессивные препараты, и имеют иммунодефицитные состояния как первичные, так и приобретенные.
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