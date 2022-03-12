Чем опасна безразличность к войне и что нужно срочно сделать, чтобы избежать худшего

В условиях войны очень важны бдительность и реагирование на опасность.
Война в Украине длится в течение двух недель и психика людей начинает привыкать к столь неприятным событиям. Однако это не является хорошим признаком.
В чем опасность безразличия к войне и как с этим справиться, пишет Телеграм-канал "Психологическая поддержка".
Когда сирены звучат десятки раз в день "без надобности", то есть люди не видят и не слышат обстрелов, они начинают не реагировать на это. Но стоит помнить, что никто не знает путь ракеты и удастся ли ее сбить ПВО. Поэтому лучше быть бдительным.
Ситуацию усугубляют усталость и истощение. Человек не может находиться в постоянном состоянии тревоги, так как это ведет к истощению защитных сил организма. То есть, возникает усталость, уменьшающая противодействие опасности.
То же самое случается и с переоценкой сил, собственного опыта и "беззаботности" по типу "со мной ничего не случится", "я умею вести себя в опасности".
Важно помнить, что в условиях войны именно бдительность и реагирование на опасность нужны для того, чтобы:
- Выжить самому и помочь выжить близким.
- Не просто выжить, а сохранить силы, чтобы работать, быть полезным, потому что после победы потребуется много усилий для восстановления того, что было разрушено.
- Быть примером для окружающих.
- В опасности дети, люди пожилого возраста часто теряются и не могут быстро ориентироваться.
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