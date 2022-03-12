Чем опасна безразличность к войне и что нужно срочно сделать, чтобы избежать худшего

Стресс во время войны: как его побороть / ua.depositphotos.com

Война в Украине длится в течение двух недель и психика людей начинает привыкать к столь неприятным событиям. Однако это не является хорошим признаком.

В чем опасность безразличия к войне и как с этим справиться, пишет Телеграм-канал "Психологическая поддержка".

Когда сирены звучат десятки раз в день "без надобности", то есть люди не видят и не слышат обстрелов, они начинают не реагировать на это. Но стоит помнить, что никто не знает путь ракеты и удастся ли ее сбить ПВО. Поэтому лучше быть бдительным.

Ситуацию усугубляют усталость и истощение. Человек не может находиться в постоянном состоянии тревоги, так как это ведет к истощению защитных сил организма. То есть, возникает усталость, уменьшающая противодействие опасности.

То же самое случается и с переоценкой сил, собственного опыта и "беззаботности" по типу "со мной ничего не случится", "я умею вести себя в опасности".

Важно помнить, что в условиях войны именно бдительность и реагирование на опасность нужны для того, чтобы:

Выжить самому и помочь выжить близким.

Не просто выжить, а сохранить силы, чтобы работать, быть полезным, потому что после победы потребуется много усилий для восстановления того, что было разрушено.

Быть примером для окружающих.

В опасности дети, люди пожилого возраста часто теряются и не могут быстро ориентироваться.

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