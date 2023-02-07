Пшенная каша, от которой невозможно оторваться: 3 способа, как избавиться от горечи

Расскажем, как сварить рассыпчатую и вязку кашу, а также когда ее посолить.

Как правильно варить пшено, чтобы оно не горчило / pixabay.com

Основой рациона питания являются углеводы и в первую очередь крупы. Об их пользе сказано много, но мало, кто знает секреты, как приготовить действительно вкусные блюда, которые не будут отдавать горечью или неприятным запахом. Одной из таких круп является пшено. Многие хозяйки ищут ответ на вопрос, как варить пшено, чтобы убрать неприятную горечь. Ответом на него будут несколько секретов, о которых пойдет речь далее.

Как варить пшено: причины горечи крупы

Неприятный привкус зерен совсем не означает, что это плохой продукт. Все дело в маслах и пыли, которые есть на каждом зерне. Именно они дают горечь сваренному блюду. Избавить от них можно.

Пшено включает в себя горькие масла. Чтобы избавиться от них нужно правильно промыть и вымочить крупу перед приготовлением. Нужно знать, как промыть пшено, чтобы не горчило. Существует несколько интересных секретов для ликвидации неприятного привкуса:

Засыпать крупу в глубокую емкость и оставить ее на 10-15 минут. Затем нужно воду слить и снова залить крупу. Вода должна стать прозрачной. Это будет признаком того, что каша готова к варке. Также можно промыть крупу в проточной воде в дуршлаге. Еще один способ избавиться от растительных масел – залить крупу кипятком. Для этого зерна помещаются в сито.

Чтобы гарантированно избавиться от горечи можно довести крупу до кипения в небольшом объеме воды и отбросить на дуршлаг, промыть и снова засыпать в кастрюлю для окончательной варки до готовности. После этого нужно не забыть соблюсти пропорцию крупы и воды 1:2.

Также крупа может стать горькой в процессе приготовления. Почему горчит пшено при варке и в готовом виде? Такой привкус может свидетельствовать о том, что зерна могли испортиться.

Как правильно варить пшенную крупу

Когда зерна промыты, а вода приобрела прозрачный вид, можно начинать приготовление. Чаще всего пленку варят на воде или молоке. Для того, чтобы каша получилась рассыпчатой и вкусной необходимо соблюдать пропорцию на 1 стакан крупы наливают 1-1,5 стакана воды или молока.

Еще одним интересным вопросом, является оптимальное время для соли и других специй. Когда солить пшенную кашу при варке? Пшено нужно солить в самом начале приготовления. Во время варки зерна впитают соль, чего невозможно добиться, если добавить ее в конце. Масло в кашу добавляется, когда вода почти выкипела. На этом же этапе кастрюля закрывается крышкой. В результате получится рассыпчатая и ароматная каша. Если нужно сварить вязку пшенную кашу, то нужно налить чуть больше воды и с самого начала закрыть кастрюлю крышкой.

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