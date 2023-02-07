Готовим печень, которая растает во рту: 3 секрета обжарки субпродукта от опытных кулинаров

Расскажем, как правильно подготовить печень к приготовлению и в чем ее вымачивать, чтобы блюдо стало сладким.

Как правильно готовить печень / ua.depositphotos.com

Сбалансированный рацион основа для крепкого здоровья и бодрости. Для этого в меню должно быть все – мясо, рыба, овощи, фрукты и крупы. Одним из источников полезных витаминов является печень. Чтобы она подарила всю свою пользу и удовольствие от блюд нужно знать, как правильно готовить печень чтобы она была мягкой, нежной и ароматной.

Как готовить печень: выбор продукта

Перед тем, как приготовить, ее необходимо выбрать и купить. Продукт должен быть свежим, а также соответствовать главным критериям:

блестящая поверхность без подсохших участков – печень не должна иметь сгустков крови, сосудов внутри, а также зеленовато-желтоватых пятен, которые являются признаком повреждения желчного пузыря;

упругая текстура – участок, на который надавили должен быстро восстановиться;

приятный и даже чуть сладковатый запах говорят о свежести продукта;

однородный оттенок без слишком темных участков говорит о его свежести, темный оттенок является признаком, что субпродукт уже полежал.

При выборе замороженной печени нужно обратить внимание на обледенение. Когда продукт выбран возникает вопрос, как приготовить печень, чтобы она превратилась в очень вкусное блюдо.

Как приготовить печень: 3 секрета

Ароматное и таящее во рту блюдо – это результат правильной подготовки и соблюдения трех важных секретов, которые ответят на вопрос, как приготовить печень свиную вкусной и мягкой. В данном случае субпродукт может быть говяжьим и куриным, правила универсальны для всех видов продукта.

Правильно очистить печень – говяжья и свиная печень обрабатываются более тщательно, из них удаляются все сосуды и соединительная ткань, также снимается пленка. Для этого ее нужно поддеть кончиком ножа и снять руками. Куриная печень хорошо промывается и очищается от соединительной ткани. Избавляемся от горечи. Тут вы найдете ответ на вопрос, для чего вымачивать печень и сколько это нужно делать по времени. Убрать неприятный привкус поможет процедура вымачивания, которая проводится после очистки субпродукта. Важно знать, в чем вымачивать печень перед жаркой, чтобы она сохранила свою мягкость и приятный вкус. Вымочить ее можно в холодном молоке, подсоленной воде или сыворотке. Продукт можно порезать на кусочки или положить в жидкость целый кусок субпродукта. Вопрос о том, нужно ли вымачивать печень перед жаркой уже не стоит. Но нужно разобраться, в чем нужно вымачивать печень перед приготовлением, чтобы она стала мягкой. Ответом будет молоко. Именно оно делает даже самый жесткий продукт нежным. Сделать печень мягче поможет сода. Зачем добавлять в печень соду – чтобы смягчить ее текстуру. В соде обваливаются кусочки и держатся в ней 1 час. Перед обжаркой нужно соду смыть.

Как приготовить печень, чтобы она стала мягкой

Этот субпродукт можно не только жарить и тушить, но еще и запекать, варить. Все эти способы помогают создать незабываемо мягкие и нежные блюда – паштеты, оладьи, салаты и даже печеночные торты. Наиболее популярным способом является жарка. Тут важно не передержать субпродукт на сковороде, чтобы он не превратился в подошву старого ботинка.

Процесс приготовления недолгий и довольно простой, но требующий внимания кулинара. Говяжью печень нужно жарить около 10 минут, куриную — 8–10 минут, а свиную — 15–20 минут. Соблюдая эти временные ограничения можно найти ответ на вопрос, как приготовить мягкую печень, которая придется по вкусу всем членам семьи и гостям. Проверить готовность печени можно вилкой. Достаточно проткнуть кусочек. Если выделяется кровь и сукровица, то нужно жарить еще несколько минут. Из готовой печени будет выделяться прозрачный сок. После этого ее можно выкладывать на тарелку.

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